Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка делает растяжку
Девушка делает растяжку
© Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 8:10

Пять движений, которые меняют тренировки рук навсегда

Фитнес-тренер Мэттью Форцалья назвал пять растяжек после тренировки рук

Кто сказал, что растяжка нужна только ногам? После интенсивной тренировки рук именно верхняя часть тела часто остаётся без должного внимания. А ведь мышцы груди, плеч и спины тоже нуждаются в отдыхе и восстановлении. Игнорирование растяжки может привести не только к скованности, но и к повышенному риску травм. Американский фитнес-тренер Мэттью Форцалья (CPT) советует включать в свой посттренировочный ритуал всего пять простых упражнений. Они займут не больше пяти минут, но эффект вы почувствуете сразу.

1. "Скорпион" для груди и плеч

Лягте на живот, вытянув руки в стороны. Ладонью левой руки упритесь в пол, правую оставьте вытянутой. Теперь начните разворачивать корпус влево, закидывая левую ногу за спину. Вы почувствуете, как раскрывается грудная клетка и растягивается передняя часть плеча. Задержитесь в этом положении 20 секунд и поменяйте сторону. Это упражнение особенно полезно тем, кто много времени проводит сидя за компьютером.

2. "Плечи на диване"

Встаньте на колени перед диваном или стулом и поставьте локти на сиденье, сцепив руки. Опустите грудь вниз, сохраняя взгляд направленным в пол. Лопатки расходятся, растягиваются плечи, трицепсы и верхняя часть спины. Уже после пары повторений ощущается лёгкость в плечевом поясе — отличный способ снять зажимы после силовой тренировки.

3. Растяжка запястий

Многие недооценивают этот шаг, хотя именно суставы кистей первыми страдают при упражнениях с весами. Встаньте на четвереньки и разверните ладони так, чтобы пальцы смотрели на вас. Аккуратно перенесите вес тела на руки. Если раньше вы не выполняли подобных движений, начинайте очень плавно: растяжка запястий требует привыкания.

4. "Продеть иголку"

Примите позу "столика" на четвереньках. Левой рукой "протянитесь" под правой и максимально выведите её вбок, пока не почувствуете комфортное натяжение. Опустите щёку и плечо на пол, задержитесь в этом положении, затем повторите на другую сторону. Это упражнение мягко раскрывает плечевой пояс и улучшает подвижность позвоночника.

5. Растяжка бицепсов и груди у стены

Встаньте у стены, прижмите ладонь правой руки к поверхности на уровне плеча. Постепенно разворачивайте корпус и голову влево, делая небольшой шаг в сторону. Натяжение вы почувствуете в бицепсе, груди и даже в шее. Такая растяжка помогает восстановить правильную осанку и снять напряжение после жима или подтягиваний.

Почему это важно?

Исследования показывают, что регулярная растяжка улучшает кровообращение, ускоряет восстановление мышечных волокон и снижает уровень боли после тренировок. Кроме того, растянутые и подвижные мышцы лучше включаются в работу на следующих занятиях, что повышает эффективность тренировочного процесса.

Не стоит забывать, что растяжка — это не только профилактика травм, но и возможность почувствовать лёгкость в теле. Включите эти пять простых упражнений в свой арсенал, и ваши руки и плечи будут благодарны вам не меньше, чем ноги после классических упражнений на гибкость.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как выполнять адаптированный комплекс DT с гантелями — советы тренеров сегодня в 4:15

Эти 27 движений с гантелями сводят с ума даже профи

Адаптированный вариант "геройской" тренировки DT с гантелями: интенсивный комплекс за 10 минут с вариантами для профи и новичков.

Читать полностью » Тренер Каролина Араухо назвала 20-минутную дроп-сет тренировку для ягодиц с гантелями сегодня в 4:10

Простая гантель превращает домашнюю тренировку в секретное оружие для тела

Хотите удивить своё тело и увидеть быстрый результат? Попробуйте 20-минутную тренировку ягодиц с дроп-сетами — простой способ выйти на новый уровень.

Читать полностью » Физиотерапевт Самуэль Чан объяснил, почему планка эффективнее скручиваний для пресса сегодня в 3:50

Пресс исчезает: одно упражнение делает мышцы бесполезными

Почему сотни скручиваний не делают пресс рельефным, а планка становится эффективнее и безопаснее? Разбираем мифы и показываем лучшие варианты упражнения.

Читать полностью » Тренировка с кольцами, гантелями и берпи: варианты для новичков и спортсменов сегодня в 3:16

Всего 7 упражнений и одна скакалка: программа, от которой пот льётся рекой

Функциональная тренировка на выносливость: варианты для профи и новичков, советы по масштабированию и хитрости для эффективных отжиманий на кольцах.

Читать полностью » Морит Саммерс: 5 упражнений с гантелями для роста ягодичных мышц сегодня в 3:10

Тренировка, от которой ягодицы работают на пределе — секрет в простом предмете дома

Гантели способны не только качать руки. Узнайте, какие 5 упражнений помогут прокачать ягодицы, улучшить силу и избавиться от мышечного дисбаланса.

Читать полностью » Физиолог Сиобхан Милнер назвала упражнения, которые упрощают повседневные движения сегодня в 2:50

Обычные упражнения, что продлевают жизнь и возвращают силу

Функциональные упражнения помогают сохранить силу и подвижность, делая каждое движение в быту и спорте легче. Какие из них самые эффективные?

Читать полностью » Тренеры назвали стратегию выполнения тяжёлых приседаний для новичков и опытных атлетов сегодня в 2:16

Всего 2 приседания в подходе — а результат удивляет даже атлетов

Приседания со штангой на спине: почему это упражнение считается одним из самых трудных и как адаптировать его под любой уровень подготовки.

Читать полностью » Кофеин, алкоголь и аллергия вызывают повышение пульса после приёма пищи — кардиолог Доши сегодня в 2:10

Кофе бодрит, но ускоряет пульс: еда с двойным эффектом для организма

Почему сердце начинает биться быстрее после еды? Виновниками могут быть не только переедание, но и кофе, алкоголь, энергетики или даже пищевая аллергия.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Традиционные немецкие десерты: штрудель, штоллен и другие
Питомцы

Кинологи: полная изоляция собаки от сородичей приводит к стрессу и тревожности
Красота и здоровье

Инфекционист Неронов перечислил инфекции, которые мыши передают человеку
Авто и мото

Toyota Land Cruiser 80 на Сахалине обменяли на рыбу и восстановили за 6 млн рублей
Садоводство

Защита гладиолусов от ветра: простые способы укрепить стебли и сохранить красоту
Красота и здоровье

Сколько пельменей можно есть: российский врач дал шокирующий ответ
Еда

Как приготовить икряники из рыбьей икры: рецепт от шеф-повара
Наука и технологии

Секрет яркого оперения: вес пигментов определяет жизнь птиц - новое исследование
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru