Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мама в планке с ребёнком
Мама в планке с ребёнком
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:10

Секрет осанки, о котором забывают даже те, кто тренируется каждый день

Врач Кали Чанг назвал упражнения для снятия боли в верхней части спины

Частая боль в верхней части спины — это не просто "следствие возраста" или случайная неприятность. Виновниками нередко становятся часы, проведённые за компьютером, телефоном или планшетом, когда вы непроизвольно сутулитесь. Такое положение не только портит осанку, но и перегружает мышцы спины, вызывая неприятные ощущения.

Почему болит верхняя часть спины

Плохая осанка, особенно при длительном сидении, — одна из главных причин. Мышцы вынуждены работать в неестественном положении, что со временем приводит к напряжению и боли. Однако помимо этого, есть и другие факторы: чрезмерные физические нагрузки, слабый мышечный корсет, а иногда и старые травмы.

Если боль острая или мешает выполнять привычные дела, первым шагом должно быть обращение к врачу. Самолечение допустимо только после консультации специалиста.

Что можно сделать прямо сейчас

Прекратите действия, провоцирующие боль — например, временно исключите упражнения или позы, которые усиливают дискомфорт.
Используйте тепло или лёд — лёд лучше при свежих травмах и резкой боли, а тепло — при хроническом напряжении.
При необходимости принимайте противовоспалительные препараты, но только с одобрения врача.

Не только отдых, но и движение

Полный покой нужен лишь на несколько дней. Как только острая боль спадёт, постепенно возвращайте лёгкую активность. Простая разминка улучшает кровоток и ускоряет восстановление.

Полезные упражнения:

  • Glute bridge — укрепляет ягодицы и мышцы кора, снимая нагрузку с поясницы.
  • Bird dog — развивает стабильность и равновесие, задействуя глубокие мышцы спины.
  • Plank — укрепляет корпус и стабилизирует позвоночник.
  • Осанка — ключ к здоровью спины

Доктор Кали Чанг советует следить за положением шеи, плеч и таза. Сидите прямо, опустите плечи, держите ноги на полу, а предплечья — параллельно земле. Даже простое "подтягивание" подбородка к шее (chin tuck) помогает вернуть позвоночнику естественное положение.

Усиливаем мышцы спины

Сильные ромбовидные и трапециевидные мышцы держат плечи в правильной позиции, уменьшая нагрузку на позвоночник. Кроме того, их тренировка помогает в восстановлении после травм плеча. Подойдут упражнения вроде scapular push-up, cat pose и shoulder shrug circle.

Растяжка для снятия напряжения

Лёгкие упражнения, такие как child's pose или растяжка грудных мышц у стены, расслабляют зажатые участки и улучшают подвижность. Доктор Джозеф Ли отмечает: лучше оставаться активным, чем лежать без движения, если только врач не назначил постельный режим.

Верхняя часть спины — зона, где профилактика работает лучше, чем лечение. Контроль осанки, регулярные упражнения и грамотный отдых помогут надолго забыть о боли.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лавров высказался о возможном использовании допинга Леброном Джеймсом сегодня в 17:16

Главное — зрелище: в России намекнули на допинг у Леброна Джеймса

Российский тренер Роман Лавров заявил, что Леброн Джеймс мог использовать запрещённые препараты, ведь в НБА важнее зрелищность, чем честность.

Читать полностью » Грейсон Уикхэм назвал упражнения из Movement Vault для снижения боли и повышения мобильности сегодня в 17:10

Эта ошибка в тренировках разрушает суставы — и большинство даже не догадывается

Программа Movement Vault помогает улучшить подвижность суставов, снизить риск травм и избавиться от зажимов — даже если вы далеки от спорта.

Читать полностью » Майк Уоткинс о пользе блинов, TRX и эспандеров для силовых упражнений дома сегодня в 16:50

Как железо и резина превращают квартиру в зал олимпийских чемпионов

Как выбрать лучшее оборудование для домашних тренировок? Гантели, гири, штанга или TRX — тренеры делятся плюсами и минусами каждого варианта.

Читать полностью » Тайлер Найтингейл объяснил, почему появляется боль в колене у спортсменов сегодня в 16:10

Как боль в колене рушит спортивную форму быстрее, чем травма головы

Боль в колене может скрывать как перегрузку, так и серьёзную травму. Разбираемся, какие бывают причины и когда срочно обращаться к врачу.

Читать полностью » Исследование CDC: при выраженных симптомах после прививки от гриппа рекомендуется отказаться от тренировок сегодня в 15:50

Грипп под ударом: что происходит, если выйти на тренировку после вакцинации

Можно ли тренироваться после прививки от гриппа? Учёные уверены: да, и это даже помогает усилить иммунитет. Но есть важные нюансы, о которых стоит знать.

Читать полностью » Джули Си из Aquatic Exercise Association перечислила пользу аквааэробики для здоровья суставов сегодня в 15:10

Вода против возраста: как бассейн замедляет потерю силы после 50

Аквааэробика укрепляет мышцы и суставы без лишней нагрузки. Узнайте, как простая тренировка в бассейне поможет сохранить здоровье и энергию после 50.

Читать полностью » Фитнес-эксперт Ирина Ротач: 5 минут в день достаточно для тренировки пресса сегодня в 14:15

Всего 5 минут в день: реальный способ прокачать пресс

Фитнес-эксперт рассказала, как накачать пресс всего за пять минут в день. Какие упражнения работают лучше всего и почему без дефицита калорий рельеф не появится — коротко и по сути.

Читать полностью » Тренировочная система Поликвина сочетает силу, массу и выносливость в одном упражнении сегодня в 13:13

Остановился прогресс в зале? Метод Поликвина ломает плато

Метод Поликвина сочетает три вида нагрузки — силу, гипертрофию и выносливость — внутри одного упражнения. Почему такой подход считается одним из самых эффективных для преодоления плато, объясняем коротко.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Учёные обнаружили новый вид вымершего кенгуру Dorcopsoides cowpatensis
Дом

Эксперты рассказали, чем безопасно чистить подоконники и какие ошибки сокращают их срок службы
Красота и здоровье

Учёные выяснили, что совместные разговоры о других повышают чувство близости у партнёров
Авто и мото

Продажи Zeekr 7X стартовали в Таиланде после успеха модели в Китае
Красота и здоровье

Диетологи советуют включать дыню в завтрак для увлажнения организма и поддержки давления
Дом

Психологи и дизайнеры предложили использовать "дизайн-терапию" для гармоничного дома
Спорт и фитнес

Грейсон Уикхэм: главная цель HIIT — максимальная нагрузка с паузами на восстановление
Еда

Шоковая заморозка мелкими кристаллами льда сохраняет вкус и аромат перца
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru