Секрет осанки, о котором забывают даже те, кто тренируется каждый день

Частая боль в верхней части спины — это не просто "следствие возраста" или случайная неприятность. Виновниками нередко становятся часы, проведённые за компьютером, телефоном или планшетом, когда вы непроизвольно сутулитесь. Такое положение не только портит осанку, но и перегружает мышцы спины, вызывая неприятные ощущения.

Почему болит верхняя часть спины

Плохая осанка, особенно при длительном сидении, — одна из главных причин. Мышцы вынуждены работать в неестественном положении, что со временем приводит к напряжению и боли. Однако помимо этого, есть и другие факторы: чрезмерные физические нагрузки, слабый мышечный корсет, а иногда и старые травмы.

Если боль острая или мешает выполнять привычные дела, первым шагом должно быть обращение к врачу. Самолечение допустимо только после консультации специалиста.

Что можно сделать прямо сейчас

Прекратите действия, провоцирующие боль — например, временно исключите упражнения или позы, которые усиливают дискомфорт.

Используйте тепло или лёд — лёд лучше при свежих травмах и резкой боли, а тепло — при хроническом напряжении.

При необходимости принимайте противовоспалительные препараты, но только с одобрения врача.

Не только отдых, но и движение

Полный покой нужен лишь на несколько дней. Как только острая боль спадёт, постепенно возвращайте лёгкую активность. Простая разминка улучшает кровоток и ускоряет восстановление.

Полезные упражнения:

Glute bridge — укрепляет ягодицы и мышцы кора, снимая нагрузку с поясницы.

Bird dog — развивает стабильность и равновесие, задействуя глубокие мышцы спины.

Plank — укрепляет корпус и стабилизирует позвоночник.

Осанка — ключ к здоровью спины

Доктор Кали Чанг советует следить за положением шеи, плеч и таза. Сидите прямо, опустите плечи, держите ноги на полу, а предплечья — параллельно земле. Даже простое "подтягивание" подбородка к шее (chin tuck) помогает вернуть позвоночнику естественное положение.

Усиливаем мышцы спины

Сильные ромбовидные и трапециевидные мышцы держат плечи в правильной позиции, уменьшая нагрузку на позвоночник. Кроме того, их тренировка помогает в восстановлении после травм плеча. Подойдут упражнения вроде scapular push-up, cat pose и shoulder shrug circle.

Растяжка для снятия напряжения

Лёгкие упражнения, такие как child's pose или растяжка грудных мышц у стены, расслабляют зажатые участки и улучшают подвижность. Доктор Джозеф Ли отмечает: лучше оставаться активным, чем лежать без движения, если только врач не назначил постельный режим.

Верхняя часть спины — зона, где профилактика работает лучше, чем лечение. Контроль осанки, регулярные упражнения и грамотный отдых помогут надолго забыть о боли.