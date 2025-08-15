Пять моделей этой осенью перевернут представление о хэтчбеках и кроссоверах

Этой осенью автолюбителей ждёт насыщенное обновление модельных рядов сразу нескольких известных марок. Компактные хэтчбеки, семейные внедорожники и электрические кроссоверы — каждый найдёт что-то по душе.

Fiat: акцент на компактность и разнообразие

Fiat готовит к выпуску новое поколение своих популярных городских моделей. В продажу поступят версии с 1,2-литровым трёхцилиндровым бензиновым двигателем и шестиступенчатой "механикой". Вместе с ними появится полностью электрическая модификация с увеличенной батареей и запасом хода до 400 километров.

Отдельного внимания заслуживает увеличенный Fiat 500, который раньше предлагался только в электрической версии. Теперь он получит двигатель внутреннего сгорания объёмом один литр и механическую коробку передач.

Alfa Romeo: проверенная основа с обновлениями

Компактный кроссовер Alfa Romeo Tonale продолжит использовать платформу Jeep и Fiat, знакомую по моделям Compass и 500X. В этом году его ждёт лёгкий рестайлинг, направленный на улучшение скрытых технических характеристик. Осенью будут опубликованы цены, и дилеры начнут приём заказов.

Jeep Compass: новый уровень универсальности

Свежая генерация Jeep Compass базируется на платформе Stellantis STLA Medium, на которой уже построены Opel Grandland, Peugeot 3008/5008 и Citroën C5. Модель будет доступна в бензиново-гибридной, подключаемой гибридной и полностью электрической версиях. При этом сохранится фирменный полный привод с серьёзными внедорожными возможностями.

Audi Q3: технологии будущего

В сентябре стартует приём заказов на обновлённый Audi Q3, а уже в ноябре первые автомобили отправятся к клиентам. Линейка двигателей включает бензиновые, дизельные и подключаемый гибрид. Среди инноваций — фары, способные проецировать на дорогу символы, и замена привычных рычагов поворотников и дворников на сенсорную полосу.

Subaru Solterra: шаг вперёд в электрификации

Subaru продолжает активно развивать электрический сегмент. Уже этой осенью появится обновлённая Solterra с полностью переработанным дизайном и улучшенными технологиями. Новый аккумулятор ёмкостью 73,2 кВт⋅ч обеспечит запас хода более 500 километров, а мощность двух электродвигателей выросла до 338 л. с. Разгон до 100 км/ч теперь занимает всего 5,1 секунды. Кроссовер способен буксировать до 1,5 тонн и оснащён системой камер для контроля пространства под колёсами.