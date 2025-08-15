Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Audi Q3
Audi Q3
© commons.wikimedia.org by Vauxford is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 5:17

Пять моделей этой осенью перевернут представление о хэтчбеках и кроссоверах

Новинки Audi, Alfa Romeo, Fiat, Jeep и Subaru — что ждать в ближайшие месяцы

Этой осенью автолюбителей ждёт насыщенное обновление модельных рядов сразу нескольких известных марок. Компактные хэтчбеки, семейные внедорожники и электрические кроссоверы — каждый найдёт что-то по душе.

Fiat: акцент на компактность и разнообразие

Fiat готовит к выпуску новое поколение своих популярных городских моделей. В продажу поступят версии с 1,2-литровым трёхцилиндровым бензиновым двигателем и шестиступенчатой "механикой". Вместе с ними появится полностью электрическая модификация с увеличенной батареей и запасом хода до 400 километров.

Отдельного внимания заслуживает увеличенный Fiat 500, который раньше предлагался только в электрической версии. Теперь он получит двигатель внутреннего сгорания объёмом один литр и механическую коробку передач.

Alfa Romeo: проверенная основа с обновлениями

Компактный кроссовер Alfa Romeo Tonale продолжит использовать платформу Jeep и Fiat, знакомую по моделям Compass и 500X. В этом году его ждёт лёгкий рестайлинг, направленный на улучшение скрытых технических характеристик. Осенью будут опубликованы цены, и дилеры начнут приём заказов.

Jeep Compass: новый уровень универсальности

Свежая генерация Jeep Compass базируется на платформе Stellantis STLA Medium, на которой уже построены Opel Grandland, Peugeot 3008/5008 и Citroën C5. Модель будет доступна в бензиново-гибридной, подключаемой гибридной и полностью электрической версиях. При этом сохранится фирменный полный привод с серьёзными внедорожными возможностями.

Audi Q3: технологии будущего

В сентябре стартует приём заказов на обновлённый Audi Q3, а уже в ноябре первые автомобили отправятся к клиентам. Линейка двигателей включает бензиновые, дизельные и подключаемый гибрид. Среди инноваций — фары, способные проецировать на дорогу символы, и замена привычных рычагов поворотников и дворников на сенсорную полосу.

Subaru Solterra: шаг вперёд в электрификации

Subaru продолжает активно развивать электрический сегмент. Уже этой осенью появится обновлённая Solterra с полностью переработанным дизайном и улучшенными технологиями. Новый аккумулятор ёмкостью 73,2 кВт⋅ч обеспечит запас хода более 500 километров, а мощность двух электродвигателей выросла до 338 л. с. Разгон до 100 км/ч теперь занимает всего 5,1 секунды. Кроссовер способен буксировать до 1,5 тонн и оснащён системой камер для контроля пространства под колёсами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Болгария с 5 сентября изменит правила дорожного движения сегодня в 1:27

Новые ПДД в Болгарии обернутся неожиданными штрафами — детали удивят многих

С 5 сентября Болгария меняет правила дорожного движения: «средняя скорость», рост штрафов и спорные нормы. Эксперты сомневаются в их пользе.

Читать полностью » Tesla внедрит Unreal Engine в мультимедиа Model S и Model X сегодня в 0:51

Двери открываются одним касанием — Tesla готовит обновление, которое захочется попробовать

Tesla готовит революционное обновление мультимедиа для Model S и X — теперь фотореалистичные 3D-интерфейсы будут работать на движке Unreal Engine.

Читать полностью » Французский инженер Фрэнк Сальс рассказал, как снизить плату за проезд по платным трассам сегодня в 0:26

Водители во Франции нашли способ экономить сотни евро на дальних поездках

Инженер из Нанта нашёл способ сэкономить до 28% на проезде по французским автомагистралям, используя простую хитрость с короткими съездами.

Читать полностью » ГИБДД назвала минимальную безопасную дистанцию между автомобилями вчера в 23:50

Скрытая ловушка на дороге: как неправильная дистанция убивает даже опытных водителей

Водитель "висит на хвосте" и нервирует? Автоинструктор раскрыл 2 простых способа заставить его держать дистанцию — без конфликтов и лишних рисков. Проверено на практике!

Читать полностью » Дистанционный запуск двигателя зимой приводит к повышенному износу вчера в 23:42

Автомобильный самоубийца: почему брелок стал врагом мотора

Узнайте о рисках, связанных с частым использованием функции удаленного запуска мотора. Как это может повлиять на ваш автомобиль и что делать, чтобы избежать проблем?

Читать полностью » Как промыть систему охлаждения автомобиля самостоятельно: пошаговая инструкция вчера в 22:33

Промывка системы охлаждения: простое решение или риск для вашего автомобиля

Автослесарь раскрыл простой способ промывки системы охлаждения без сервиса. Как сэкономить 10 000 рублей и не навредить двигателю? Читайте проверенную инструкцию.

Читать полностью » Как силиконовая смазка предотвращает скрипы дверей и уплотнителей вчера в 22:24

От скрипа до защиты шин: 5 неочевидных способов использовать силиконовую смазку

Силиконовая смазка — не просто средство от скрипов. Эксперты СТО раскрыли её неочевидные применения: от защиты шин до полировки салона. Проверьте, все ли лайфхаки вы знаете!

Читать полностью » JAC T9 с дизельным двигателем выйдет в России 19 августа по цене от 3,76 млн рублей вчера в 21:20

От бензина к тяге: чем удивит дизельная версия JAC T9

Почему многие водители летом отказываются от кондиционера в пользу открытых окон, и чем на самом деле грозит такой выбор для здоровья и кошелька?

Читать полностью »

Новости
Дом

Как обустроить в квартире зону для грязных лап и избавить себя от лишних хлопот
Туризм

Необычные природные парки России, которые можно успеть посетить этим летом
Садоводство

Август — лучшее время: размножаем форзицию черенками по проверенной методике
Питомцы

Игнорирование и отказ от еды могут указывать на обиду кошки
Красота и здоровье

Врач объяснила, как цитрусовые и цельнозерновые продукты защищают почки
Еда

Рецепт салата из баклажанов по-корейски: пошаговая инструкция и ингредиенты
Садоводство

Урожайный редис круглый год: советы по выращиванию в августе
Культура и шоу-бизнес

Тейлор Свифт рассказала, как начались её отношения с Трэвисом Келси
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru