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Ксения Евдокимова Опубликована сегодня в 16:47

Наследство исчезает из рук за один поступок: за что родственника признают недостойным наследником

Лишение права на наследство возможно только через суд при наличии доказанных фактов совершения преступлений или умышленных махинаций против наследодателя. Об этом NewsInfo.Ru рассказал адвокат, председатель московской коллегии адвокатов и директор компании "Князев и партнеры" Андрей Князев. По словам эксперта, признание преемника недостойным требует веских юридических оснований, а не просто эмоциональных претензий со стороны родственников.

Юридическая практика разделяет подобные случаи на бесспорные и оценочные. К первым относятся тяжкие преступления против жизни и здоровья. Если судом установлена вина в убийстве матери или нанесении тяжких побоев супруге, приведших к смерти, такие лица автоматически теряют право претендовать на имущество. Также основанием для дисквалификации становится попытка незаконного увеличения своей доли путем фальсификации доказательств. Правоохранительные органы регулярно фиксируют случаи, когда ИИ создает поддельные документы, которые злоумышленники пытаются выдать за оригиналы в судах.

"Если один из наследников вместо честного раздела подделал, например, расписку или предоставил фальшивый документ, и суд это установил, — это веское основание. Но есть и оценочные случаи: скажем, сын не навещал мать, злоупотреблял алкоголем, и мать из-за этого страдала. Формально его действия влияли на неё, но доказать это в суде будет крайне сложно", — отметил Князев.

Специалист пояснил, что доказать вину наследника в "ускоренном" уходе родственника из жизни крайне трудно, если не было прямого физического насилия. Однако систематическое аморальное поведение, зафиксированное полицией и врачами скорой помощи, может стать зацепкой для истцов. Часто конфликты возникают из-за попыток завладеть активами пожилых людей.

Князев подчеркнул, что статус недостойного наследника присваивается исключительно в судебном порядке. Простые бытовые ссоры или отсутствие заботы в большинстве случаев не являются фатальными для права наследования. При этом важно помнить о рисках при сделках с недвижимостью, полученной таким путем, так как наследство и проблемы с недвижимостью могут привести к отмене сделки купли-продажи даже спустя годы.

"Только суд может признать наследника недостойным, но для этого нужны веские аргументы. Нелюбовь или редкие визиты — не основания. Требуются противоправные действия. Например, если наследник проживает с матерью, злоупотребляет алкоголем, постоянно вызывает полицию и скорую помощь, и мать скончалась от инфаркта, — есть основания полагать, что он приблизил её смерть", — рассказал эксперт.

Чтобы избежать подобных разбирательств, юристы рекомендуют заранее фиксировать волю собственника. Нередко наследственный договор оформляют как более гибкую альтернативу стандартному завещанию. Кроме того, любые факты давления или агрессии в семье стоит документировать, так как современные средства связи позволяют фиксировать оскорбления и грубое обращение в качестве доказательной базы.

Проверено экспертом: Юрист Роман Чернецкий

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Автор Ксения Евдокимова
журналист, корреспондент новостной службы NewsInfo.Ru

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