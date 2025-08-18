Эти ягоды могут подарить не витамины, а опасные болезни

Немытые или испорченные ягоды могут стать источником опасных инфекций и паразитов. Об этом рассказала врач-инфекционист клиники "Будь Здоров" на Сретенке Ольга Столярова.

Бактериальные угрозы

"Через немытые или испорченные ягоды можно заразиться различными инфекциями и паразитами", — предупреждает специалист.

На поверхность ягод бактерии могут попасть через загрязнённую воду, почву или при удобрении навозом.

Кишечная палочка (Escherichia coli) вызывает диарею, боли в животе, иногда рвоту и лихорадку.

Сальмонелла передаётся схожим образом, провоцируя понос, рвоту и повышение температуры.

Листерия особенно опасна для беременных, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом.

Паразиты и вирусы

Среди паразитарных инфекций, передающихся через ягоды, — лямблиоз, аскаридоз, эхинококкоз.

Также возможно заражение:

вирусом гепатита А, который передаётся через грязные руки или заражённую воду, вызывая воспаление печени, слабость, желтуху и боли в животе;

норовирусами, крайне заразными возбудителями кишечных инфекций, сопровождающихся поносом и рвотой.

Как защититься

Единственный надёжный способ снизить риск — тщательно мыть ягоды перед употреблением, особенно если они будут есть дети, пожилые люди или беременные.