Эти ягоды могут подарить не витамины, а опасные болезни
Немытые или испорченные ягоды могут стать источником опасных инфекций и паразитов. Об этом рассказала врач-инфекционист клиники "Будь Здоров" на Сретенке Ольга Столярова.
Бактериальные угрозы
"Через немытые или испорченные ягоды можно заразиться различными инфекциями и паразитами", — предупреждает специалист.
На поверхность ягод бактерии могут попасть через загрязнённую воду, почву или при удобрении навозом.
- Кишечная палочка (Escherichia coli) вызывает диарею, боли в животе, иногда рвоту и лихорадку.
- Сальмонелла передаётся схожим образом, провоцируя понос, рвоту и повышение температуры.
- Листерия особенно опасна для беременных, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом.
Паразиты и вирусы
Среди паразитарных инфекций, передающихся через ягоды, — лямблиоз, аскаридоз, эхинококкоз.
Также возможно заражение:
- вирусом гепатита А, который передаётся через грязные руки или заражённую воду, вызывая воспаление печени, слабость, желтуху и боли в животе;
- норовирусами, крайне заразными возбудителями кишечных инфекций, сопровождающихся поносом и рвотой.
Как защититься
Единственный надёжный способ снизить риск — тщательно мыть ягоды перед употреблением, особенно если они будут есть дети, пожилые люди или беременные.
