Подарок
Подарок
© Freepik by senivpetro is licensed under public domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:27

Ненужные подарки: как избавиться от них без чувства вины

Организатор порядка объяснила, как правильно поступать с ненужными подарками

Подарки — это всегда про внимание и эмоции, но не всегда про практичность. Иногда сюрприз оказывается неподходящим: не тот размер, не тот вкус или просто лишняя вещь в доме. Что с этим делать — вопрос, который многих ставит в тупик.

Вернуть сразу

Самый прямой вариант — честно сказать в момент вручения, что подарок не подошёл. Так вы сохраните вещь в целости и сможете передать её другому.

"Мой друг принял основной подарок, но носки сразу вернул, сказав, что они просто не подходят по размеру", — вспоминает профессиональный организатор порядка Валерия Алтухова.

Такой подход экономит время и силы: даритель видит, что вы не отвергаете его внимание, а просто заботитесь о практичности.

Отдать тем, кому нужнее

Если говорить сразу неловко, есть другие варианты:
• предложить вещь родственникам или друзьям;
• продать на сервисах объявлений — особенно если упаковка и бирки не вскрыты;
• передать в благотворительные фонды.

К примеру, в Москве наборы косметики и сладости принимают фонды, работающие с хосписами. В регионах есть благотворительные организации и свопы — обменные ярмарки, где ненужное получает вторую жизнь.

Ненужные подарки можно положить и в контейнеры для сбора вещей: новые вещи в хорошем состоянии передают нуждающимся, а испорченные — отправляют на переработку.

Как не обидеть дарителя

Главное — поблагодарить. Сначала за внимание, потом уже объяснить, что именно не подошло. Это помогает донести мысль: ценен сам жест, а не конкретный предмет.

Эксперт напоминает: когда подарок передан, он становится вашей вещью, и распоряжаться им можно на своё усмотрение. Если даритель обидчив и внимательно следит за использованием, лучше заранее договориться о подарках.

Как получать только нужное

Лучший способ — говорить напрямую. Можно составить вишлист и поделиться им с близкими. Так у друзей будет выбор в разных ценовых категориях, а у вас — гарантированно полезные подарки.

"Люди не умеют читать чужие мысли. Выражаем мысли через рот", — советует Валерия Алтухова.

А чтобы сохранить эффект неожиданности, можно позволить близким дарить что-то из списка без повода. Тогда приятный сюрприз сохранится, а ненужных вещей станет меньше.

Вывод

С ненужными подарками можно поступать экологично и без чувства вины: вернуть, обменять, продать или передать тем, кому они нужнее. Главное — ценить внимание, которое стоит за подарком, и научиться заранее говорить о своих желаниях.

