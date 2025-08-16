Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кемпинг на курорте Роза Хутор
Кемпинг на курорте Роза Хутор
© Пресс-служба курорта Роза Хутор
Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 8:18

Пять ночей, которые вы не забудете: от куполов до маяков на юге России

Где можно переночевать в оригинальных локациях на юге России

Отдых на юге России может быть намного ярче, если выбрать нестандартный формат проживания. Это не просто крыша над головой, а полноценная часть путешествия, которая запомнится так же, как и прогулки у моря.

5 необычных мест для ночёвки на юге России

  1. Купольные глэмпинги у моря
    Прозрачные или панорамные купола с видом на морской горизонт. Внутри — комфорт уровня отеля, с кроватями, кондиционером и авторским интерьером.
  2. Маяки на побережье
    Небольшие маячные домики, где можно встретить рассвет с видом на бескрайнюю водную гладь. Атмосфера уединения и романтики.
  3. Юрты в горах Кавказа
    Традиционные кочевые жилища, оборудованные для современного комфорта. Отличный выбор для любителей горных видов и свежего воздуха.
  4. Плавучие домики
    Ночёвка прямо на воде — на реке или в морской лагуне. Волны засыпают вместе с вами и будят утром.
  5. Лофт в старинных особняках
    Юг России богат историческими зданиями, переоборудованными в бутик-отели. Можно переночевать там, где история чувствуется в каждом элементе декора.

Почему стоит попробовать необычный формат

  • Эмоции: необычное жильё делает поездку более запоминающейся.
  • Локация: часто такие места находятся в живописных точках, куда не доходят толпы туристов.
  • Атмосфера: сочетание природы, уюта и оригинальности.

Советы по выбору

Проверяйте отзывы и фотографии, чтобы понимать, чего ожидать.

Уточняйте сезон работы — некоторые форматы доступны только летом или в межсезонье.

Бронируйте заранее, особенно в высокий сезон.

Ночь, которая станет историей

Необычные места для ночёвки на юге России — это возможность провести время нестандартно, почувствовать атмосферу локации и сделать отпуск особенным.

