Крым, Тарханкутский маяк
Крым, Тарханкутский маяк
© Национальный туристический портал
Александр Александров Опубликована сегодня в 10:52

Пять вариантов ночлега в России, которые вы не забудете: от маяка до кроны дерева

Туристические объекты России с оригинальным жильём

Путешествие запоминается не только маршрутами, но и тем, где вы останавливаетесь. В России всё чаще появляются уникальные форматы размещения, которые превращают ночь в яркое событие. Это не просто крыша над головой, а часть впечатления.

Почему стоит выбрать необычный ночлег

Такие места позволяют почувствовать себя героем фильма, испытать новые эмоции и увидеть локацию с другой стороны. Они подойдут и для романтического уикенда, и для семейного приключения, и для одиночного путешествия с элементами медитации.

5 необычных мест для ночёвки в России

  1. Маяк на Белом море (Архангельская область) — уединённый домик-маяк, где из окна видно только бескрайнюю воду.
  2. Домик на дереве в Карелии — уютные деревянные апартаменты среди сосен, с видом на озеро.
  3. Иглу на Байкале — прозрачный купол, позволяющий засыпать под звёздами и встречать рассвет над озером.
  4. Юрта в Алтае — традиционное кочевое жилище с печью, расположенное в горах.
  5. Плацкарт-отель в Москве — стилизованные купе и плацкарты для тех, кто хочет переночевать в поезде, не уезжая из города.

Советы для выбора

Уточняйте сезонность: некоторые варианты работают только летом или зимой.
Проверяйте удобства: необычный формат не всегда предполагает стандартный сервис.
Бронируйте заранее: уникальные места быстро разбирают, особенно в пик сезона.

Для кого подойдут

Для любителей нестандартных впечатлений, ценителей природы и тех, кто устал от однотипных отелей. Это отличный способ добавить в отпуск немного приключений.

Ночь, о которой захочется рассказать

Остановившись в необычном месте, вы получаете не просто фото в альбом, а историю, которой будете делиться годами. Это то, что делает путешествие по-настоящему личным и незабываемым.

