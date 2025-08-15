Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 5:37

Необычные пейзажи и впечатления: куда отправиться в этом сезоне в России

Необычные природные парки России, которые можно успеть посетить этим летом

Лето — это время открытий, и не всегда для этого нужны визы и дальние перелёты. Россия скрывает сотни природных парков, многие из которых остаются в тени известных туристических маршрутов. Но именно они способны подарить особые впечатления и показать страну с новой стороны.

Почему стоит выбрать необычные парки

Они часто находятся в стороне от массового туризма, поэтому здесь тише, чище и уютнее. Каждый такой парк хранит свою историю и особые природные условия — от редких ландшафтов до уникальных видов растений и животных.

5 парков, которые стоит успеть увидеть этим летом

  1. Куршская коса (Калининградская область) — узкая полоска суши с песчаными дюнами, хвойными лесами и Балтийским морем с двух сторон.
  2. Чарские пески (Забайкалье) — миниатюрная пустыня среди гор и тайги, где барханы соседствуют с ледниковыми озёрами.
  3. Эльбрусский национальный парк (Кабардино-Балкария) — ледники, горные реки и величие высочайшей горы России.
  4. Плещеево озеро (Ярославская область) — заповедное озеро с древними курганами и панорамами, вдохновляющими художников и фотографов.
  5. Ленские столбы (Якутия) — величественные скальные образования вдоль берега Лены, особенно красивые в мягком свете северного лета.

Как спланировать поездку

Выберите сезонную точку: некоторые парки удобнее всего посещать в июле-августе, когда погода максимально комфортная.

Учтите доступность: в отдалённые регионы (например, Якутия) лучше планировать поездку заранее и бронировать перелёты.

Берите время с запасом: чтобы успеть не только увидеть парк, но и прочувствовать его атмосферу.

Для кого такие маршруты

Любителям фотографировать необычные пейзажи, ценителям тишины и тем, кто хочет добавить в лето нотку приключений. Это хороший выбор и для семейного отдыха, и для одиночных путешествий с элементами треккинга.

Лето, которое останется в памяти

Каждый из этих парков — это не просто красивая картинка, а возможность почувствовать дыхание природы. В них есть что-то первозданное и вдохновляющее, что невозможно передать фотографиями — это нужно увидеть своими глазами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Живописные маршруты для путешествий по России осенью сегодня в 4:35

Листья под ногами и тишина: куда поехать в сентябре–октябре

Пять уголков России, где золотая осень раскрывается во всей красе и превращает путешествие в яркое и запоминающееся приключение.

Читать полностью » Популярные направления для отдыха россиян в августе и сентябре 2025 сегодня в 3:30

Бархатный сезон: куда уехать в августе и сентябре, чтобы отпуск запомнился

Лучшие маршруты бархатного сезона: где тепло, но нет летней суеты, и куда россияне едут в августе и сентябре, чтобы продлить вкус лета.

Читать полностью » Эксперт Лоренцо Маддалена назвал Колосса Апеннинского символом Ренессанса сегодня в 2:30

Этот гигант XVI века следит за озером в Тоскане уже сотни лет — и туристы в восторге

Парк Медичи в Пратолино — место, где гигантский Колосс охраняет тайны эпохи Возрождения, а тосканская природа создаёт идеальные декорации для отдыха.

Читать полностью » USA Today включила Ниагарский водопад в список лучших бесплатных достопримечательностей Америки 2025 года сегодня в 1:27

Легендарный водопад в Нью-Йорке снова покорил туристов — в 2025 году он в числе лучших в стране

Ниагарский водопад вошёл в топ-10 лучших бесплатных достопримечательностей США по версии читателей USA Today, обойдя десятки других популярных мест.

Читать полностью » Госдеп США запретил поездки в шесть штатов Мексики из-за угрозы безопасности сегодня в 0:27

Карта Мексики изменилась для туристов — шесть зон теперь под жёстким запретом

США обновили рекомендации для поездок в Мексику: названы шесть штатов, куда туристам категорически запрещено ехать, и введены строгие правила безопасности.

Читать полностью » Перед поездкой в Катар туристам напомнили об ограничениях на спиртное и правилах этикета вчера в 23:51

Отказ во въезде, конфискация и запреты: что может пойти не так в Катаре

В Катаре можно наслаждаться отдыхом, если знать важные правила: как одеваться, что запрещено, и почему алкоголь лучше не брать с собой.

Читать полностью » ТОП-5 направлений для оздоровительного отдыха в России — от Соль-Илецка до Алтая вчера в 22:26

Оздоровительный рай не в Швейцарии: куда едут лечиться россияне — и почему это работает

Пузырящиеся вулканы, ульи вместо кровати и купание в -30°C: Россия стала меккой бьюти-туризма. Где искать процедуры с эффектом вау?

Читать полностью » Подросток из Судана рассказал о жизни мигрантов в Дубае: плесень, антисанитария и изъятые паспорта вчера в 21:16

Разделённый мегаполис: почему Дубай рискует рухнуть под грузом контрастов

Подросток из Судана рассказал о реальной жизни мигрантов в Дубае: антисанитария, потерянные паспорта и скрытые вечеринки за фасадом идеального города.

Читать полностью »

Новости
Дом

Как обустроить в квартире зону для грязных лап и избавить себя от лишних хлопот
Садоводство

Август — лучшее время: размножаем форзицию черенками по проверенной методике
Питомцы

Игнорирование и отказ от еды могут указывать на обиду кошки
Красота и здоровье

Врач объяснила, как цитрусовые и цельнозерновые продукты защищают почки
Еда

Рецепт салата из баклажанов по-корейски: пошаговая инструкция и ингредиенты
Садоводство

Урожайный редис круглый год: советы по выращиванию в августе
Авто и мото

Новинки Audi, Alfa Romeo, Fiat, Jeep и Subaru — что ждать в ближайшие месяцы
Культура и шоу-бизнес

Тейлор Свифт рассказала, как начались её отношения с Трэвисом Келси
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru