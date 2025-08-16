Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© unsplash.com by Elena Leya is licensed under Free to use under the Unsplash License
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:47

Почему вам вдруг захотелось есть лёд: врачи назвали опасную причину

Эксперт объяснила, что пагофагия и пикацизм могут быть связаны с анемией

Любовь к льду или даже снежку может быть не безобидной привычкой, а сигналом организма о проблемах. Такое влечение, называемое пагофагией, нередко связано с дефицитом железа.

Когда необычные вкусы — тревожный знак

Врач-эксперт Екатерина Кашух поясняет:
— Это состояние часто встречается у взрослых, которые любят грызть лед или есть снежок.

Похожее явление называется пикацизмом — расстройством пищевого поведения, при котором человек употребляет несъедобные предметы. Одной из его причин может быть железодефицитная анемия. Хотя точный механизм не до конца изучен, предполагается, что нехватка железа провоцирует тягу к особым текстурам или сильным ощущениям.

Что делать

Кашух советует при появлении таких пристрастий сдать анализы на уровень гемоглобина и железа. Если обнаружатся отклонения, необходима консультация врача и лечение. Важно помнить: избыток железа тоже опасен, поэтому самолечение исключено.

Связь с другими нарушениями

Пикацизм нередко сопровождается другими проблемами — от расстройств пищевого поведения до психических нарушений. Если вместе с необычными вкусовыми предпочтениями появляются раздражительность, замкнутость или изменения в поведении, лучше не откладывать визит к специалисту.

