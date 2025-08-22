Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Designed by Freepik by drobotdean is licensed under Public domian
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 21:48

Фильмы для котов и сериалы от любви: парадоксальные запросы россиян при поиске контента

"Яндекс" и "Кинопоиск" назвали самые необычные запросы зрителей к фильмам и сериалам

Что ищут в кинотеатре будущего — фильмы для котов, сериалы "от любви" или картины "для харизмы"? Статистика поисковых запросов "Яндекса" и "Кинопоиска" за прошедший год показывает, что зрительские ожидания бывают куда неожиданнее, чем можно представить. "Афише Daily" удалось получить список самых необычных формулировок.

Фильмы против сериалов: разные задачи

Аналитики заметили любопытную тенденцию: когда речь идёт о серьёзных внутренних запросах вроде "для духовного развития", "для успеха", "для поднятия духа" или даже "для развития харизмы", пользователи чаще ищут именно фильмы. Сериалы же выигрывают в тех случаях, когда человеку нужно сопровождение на фоне — будь то длительный перелёт, изучение языка или вечерний отдых после работы. Даже в запросах о преодолении панических атак предпочтение чаще отдаётся именно сериалам, а не полнометражным лентам.

Самые необычные запросы

Среди формулировок, которые пользователи оставляют в поиске, встречаются настоящие жемчужины. Вот лишь несколько из них:

  • "фильм для котов на кошачьем языке";

  • "фильмы для богатства и мозга";

  • "сериал, чтобы отвлекал от любви";

  • "фильм, чтобы родители отстали наконец, особенно мама";

  • "сериалы, чтобы были силы работать";

  • "как делают в турецком сериале, чтобы мужик плакал";

  • "фильмы для скуфов".

"Это показывает, что зрители ждут от кино не только развлечения, но и своеобразной "магии”, влияния на жизнь и даже отношений", — отмечают аналитики.

Влияние сезонов

Запросы заметно меняются в зависимости от времени года. Летом на пике популярности фильмы и сериалы для просмотра в самолёте или во время ночных вечеринок с ночёвкой. Таких запросов почти в полтора раза больше, чем в среднем. Также летом активнее ищут контент "для прокачки женской энергии" — таких формулировок на 20% больше.

Зимой внимание зрителей сосредоточено на праздничной атмосфере. Фильмы и сериалы для новогоднего настроения ищут в три раза чаще обычного. При этом в холодный сезон люди чаще задаются вопросом, что посмотреть "для расслабления": таких запросов примерно на 60% больше, чем в другое время года.

Мужской и женский взгляд

Интересы заметно различаются и по гендерному признаку. Женщины гораздо чаще формулируют запросы в духе "сериал для вдохновения на перемены в жизни" — таких случаев в пять раз больше, чем среди мужчин. Мужчины же на 50% чаще ищут контент, связанный с развитием интеллекта, сознания и мотивации.

