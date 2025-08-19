Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Французские гренки
© commons.wikimedia.org by Jonathunder is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:33

Не успеете моргнуть — гренки исчезнут со стола быстрее, чем вы их пожарите: 4 варианта приготовления

Гренки с творогом и корицей превращаются в сладкий десерт к чаю

Гренки — это быстрый и вкусный способ разнообразить завтрак или перекус. Но чаще всего мы представляем их только в одном варианте — хлеб в яйце, обжаренный на сковороде. На самом деле, простые ломтики хлеба можно превратить в совершенно разные блюда: сытные, сладкие или овощные. Рассказываю четыре проверенных рецепта необычных гренок, которые легко приготовить дома.

Двойные гренки с мясом

Для начала — сытный вариант. Из багета нарезаем "двойные ломтики" в виде ракушек. Внутрь кладём тонкие кусочки копчёной грудинки или любого готового мяса, сверху добавляем ломтик сыра. Бутерброды окунаем в яично-молочную смесь и обжариваем на сковороде до золотистой корочки.

Такие гренки получаются с ароматной, хрустящей корочкой и мягкой мясной серединкой. Отличный вариант завтрака или перекуса на скорую руку.

Двойные гренки с творогом

Это сладкий вариант, который отлично заменит десерт. Для начинки смешиваем творог с сахаром, сметаной и корицей. Массу выкладываем на ломтики хлеба, накрываем сверху ещё кусочками и слегка прижимаем.

Обмакиваем в яично-молочную смесь и жарим на сковороде до румяности. Можно запечь и в духовке — тогда гренки получаются особенно хрустящими. Подавать их лучше с чаем или кофе — очень ароматно и нежно.

Гренки с сосисками

Здесь гренки превращаются в удобный вариант на шпажках. Берём два ломтика хлеба и шесть сосисок. Ломтики режем на три части и чередуем их с сосисками, фиксируя шпажками. Получаются небольшие заготовки, которые обмакиваем во взбитые яйца и обжариваем.

На выходе получаем одновременно и гренки, и жареные сосиски — сытный и красивый завтрак для всей семьи.

Гренки с кабачком

Летний и лёгкий вариант. Кабачок натираем, отжимаем лишнюю влагу и смешиваем с яйцом, солью и ароматными травами. Эту смесь выкладываем на ломтики батона, нижнюю сторону макаем в яйцо с молоком и жарим сначала "кабачковой шапочкой" вниз.

Гренки получаются с золотистой корочкой снизу и нежной сочной начинкой сверху. Орегано или любая другая зелень добавит пикантности.

Гренки — это не только привычный хлеб с яйцом. С мясом они становятся сытным завтраком, с творогом — сладким десертом, с сосисками — оригинальной закуской, а с кабачком — лёгким летним блюдом. Четыре простых варианта помогут разнообразить меню и удивить близких.

