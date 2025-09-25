Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Змея
Змея
© Designed by Freepik by kuritafsheen77 is licensed under public domain
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 17:16

Змеи — мастера выживания: эти 5 фактов перевернут представление о них

Учёные назвали пять необычных фактов о змеях

Змеи издавна вызывают у людей противоречивые чувства: от страха и отвращения до искреннего восхищения. Эти существа скрытны, пластичны и невероятно разнообразны. В мире насчитывается более 3 500 видов змей, и каждая из них по-своему удивительна. Вот пять необычных фактов, которые заставят взглянуть на змей иначе.

1. У змей есть кости, но нет век

Несмотря на то что змеи кажутся "гибкими и мягкими", у них развитый скелет, состоящий из сотен позвонков и рёбер. Такая структура позволяет им быть невероятно пластичными. Но при этом змеи не могут закрывать глаза — у них нет век. Глаза защищены прозрачной чешуйчатой плёнкой, которая обновляется при каждой линьке.

2. Они "чувствуют" языком

Раздвоенный язык змеи работает как навигационный инструмент. Он улавливает мельчайшие частицы из воздуха и почвы, а затем передаёт информацию в орган Якобсона (специальный орган обоняния в нёбе). Так змея буквально "нюхает" пространство, определяя направление движения добычи или опасности.

3. Змеи могут голодать месяцами

Некоторые виды змей способны обходиться без пищи несколько месяцев, а питоны и удавы — даже до года. Их обмен веществ настолько замедляется, что организм перераспределяет энергию, сохраняя силы до следующей удачной охоты.

4. Они умеют плавать и летать

Многие змеи прекрасно плавают, а отдельные виды — например, "летающая змея" из Юго-Восточной Азии — могут планировать с дерева на дерево на расстояние до 20 метров. Для этого они распластывают рёбра, расширяют тело и скользят по воздуху, словно змеиный "дельтаплан".

5. У змей есть "третье ухо"

Хотя у змей нет наружных ушей, они прекрасно улавливают вибрации почвы и низкие частоты. Благодаря особой костной системе нижней челюсти и внутреннего уха они чувствуют шаги добычи или приближение хищника задолго до визуального контакта.

Змеи — не просто пугающие создания, а удивительные представители животного мира с уникальными адаптациями. Чем больше мы узнаём о них, тем сильнее поражает их способность выживать и приспосабливаться к самым разным условиям.

