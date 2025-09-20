Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Озеро Большое Хадата-Юган-Лор
Озеро Большое Хадата-Юган-Лор
© commons.wikimedia.org by Михаил Александр. is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 13:25

Ямал вместо офисов: как компании проводят стратегические сессии на вечной мерзлоте

В Ямале совет директоров провели в чумах оленеводов и под изумрудным небом авроры

Можно ли совместить совет директоров и путешествие по краю вечной мерзлоты? Руководители компании "Волков Групп" уверены, что да. Как сообщает RussiaDiscovery, весной 2025 года топ-менеджеры собрались в Салехарде, чтобы принять ключевые решения, а заодно пройти полную "перезагрузку" — от чумов оленеводов до охоты за северным сиянием.

Зачем бизнесу тундра

В компании "Волков Групп", одном из крупнейших производителей сельхозпродукции из Кемерова, решили отказаться от привычных переговорных залов. По словам Екатерины Зарецкой, директора по персоналу, идея возникла три года назад:

"Три года назад наша команда топ менеджеров решила проводить ежегодный совет директоров в разных местах Сибири, и не только там, где есть наши магазины и предприятия. Мы не фанаты лакшери условий, любим треккинги, походы, преграды и преодоления. Поэтому в апреле 2025 года выбрали Ямал".

Перед RussiaDiscovery стояла задача — организовать не просто деловой выезд, а настоящее приключение с учетом интересов участников.

Первые впечатления: мамонт, строганина и аврора

С самого прилета гостей ждали яркие впечатления. Первой остановкой стала скульптура мамонта Мити — символ Салехарда. Затем — гостиница "Арктика", где путешественники смогли перевести дух, и целая программа знакомства с городом.

Участники побывали в Музее новейшей истории Ямала и музее первого губернатора Юрия Неёлова, попробовали блюда русской кухни, приготовленные своими руками в купеческой усадьбе XIX века, а также пересекли Северный полярный круг у стелы "66-я параллель". Здесь их встретил Ямал Ири, местный Дед Мороз, посвятил в "полярники" и вручил именные сертификаты.

Вечером группа отправилась на поиски северного сияния. Прогноз обещал ясное небо, и ожидания оправдались: гости наблюдали яркие изумрудные всполохи и делали фото на память.

Жизнь в чумах и тундровый быт

Самая запоминающаяся часть поездки началась утром второго дня. На вездеходах ТРЭКОЛ группу доставили в стойбище оленеводов. Здесь гостей встретили семьи кочевников, пригласили в чумы и угостили обедом.

Следующие дни прошли в атмосфере неспешного, но насыщенного быта:

  • помощь хозяевам в хозяйстве и заготовке дров;
  • обучение арканить оленей и чинить нарты;
  • катание на упряжках и вездеходах;
  • вечерние костры и чтение ненецких сказок.

Некоторые участники облачились в традиционную одежду из оленьих шкур и убедились, что в условиях тундры она действительно теплее любой современной экипировки.

Особый интерес вызвал мастер-класс по созданию куклы нухуко — одного из древних символов ненецкой культуры.

От завода до этнопарка

Вернувшись в Салехард, топ-менеджеры посетили банный комплекс "Ямал Парк" с современными технологиями — от управления паром через "Алису" до авторских закусок из северной рыбы и ягод.

Деловая часть программы проходила в конференц-залах, но по просьбе гостей организаторы включили еще одну точку — местный мясоперерабатывающий завод. Для компании, которая сама производит колбасные изделия, это стало полезным обменом опытом.

Финальным аккордом стал визит в этнографический парк Горнокнязевска. Для делегации сделали исключение и открыли комплекс в выходной день. Участники прошли обряд окуривания, попробовали резьбу по кости мамонта и сами приготовили строганину из рыбы и оленины.

За несколько дней команда прошла путь от современных конференц-залов до кочевого быта, попробовала северные деликатесы и увидела полярное сияние. Такой формат совета директоров стал не только ярким корпоративным событием, но и способом почувствовать настоящую Сибирь — с её холодом, простором и силой традиций

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Туристы выбирают осень для походов в крымские горы Демерджи и Ай-Петри сегодня в 7:09

Осенний Крым: где горы превращаются в фантастические декорации

Осенью Крымские горы становятся особенно красивыми: прохлада, золотые леса и туманы «Долины привидений». Туристы выбирают Демерджи и Ай-Петри для осенних походов.

Читать полностью » Туристы выбирают Сочи и Красную Поляну для осеннего отдыха и хайкинга сегодня в 4:08

Бабье лето у моря и золотые склоны в горах: почему хайкеры спешат в Сочи

Осенью Сочи и Красная Поляна становятся идеальным направлением: море ещё тёплое, а горные тропы сухие. Туристы выбирают маршруты от лёгких прогулок до серьёзных походов.

Читать полностью » Туристы отправляются в сентябре и октябре на плато Лаго-Наки в Кавказском заповеднике сегодня в 3:05

Золотые леса и холодные ночи Кавказа: осень на плато Лаго-Наки

Осень делает плато Лаго-Наки особенно красивым: золотые леса, прозрачный воздух и уютные маршруты. Туристы делятся советами, куда идти и как готовиться.

Читать полностью » Первый круизный лайнер для соло-туристов MS George Eliot выйдет на воду в 2027 году сегодня в 2:15

Новый вид путешествий стирает границы между одиночеством и роскошью

В 2027 году на воду выйдет первый круизный лайнер, созданный специально для путешественников-одиночек. Узнайте, что ждёт гостей на борту.

Читать полностью » РЖД: проект ВСМ-4 сегодня в 1:15

Москва и Минск свяжет "струна": дорога быстрее самолёта уже не фантастика

Москва и Минск могут соединиться инновационной "струной" и высокоскоростной магистралью. Как изменится дорога между столицами — детали в материале.

Читать полностью » Остров Кампече в Бразилии получил статус особо охраняемой природной территории сегодня в 0:15

Карибы в Бразилии: остров Кампече скрывает больше, чем пляжи с белым песком

Остров Кампече получил статус природного памятника. Теперь доступ туристов будет ограничен, а экосистема и культурное наследие — под охраной.

Читать полностью » Леонид Гелибтерман: гастрономический туризм становится драйвером развития регионов России вчера в 23:21

Вкус вместо моря: гастротуризм превращается в главный драйвер путешествий

Гастрономический туризм в России выходит на новый уровень: регионы создают бренды, фестивали и меню, чтобы удивлять путешественников вкусом.

Читать полностью » Торгашинский хребет станет площадкой семейного фестиваля ко Дню туризма в Красноярске — Национальные проекты РФ вчера в 22:09

Красноярск впервые встречает День туризма так масштабно: форум + фестиваль = новый формат

Форум и фестиваль в Красноярске объединят специалистов и семьи. Узнайте, как День туризма станет шагом к развитию региона.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Семечки в питании шиншилл: допустимые виды и риски для здоровья
Дом

Крупные комнатные растения в интерьере: виды и особенности ухода
Еда

Телятина в сливочном соусе готовится с использованием сливок и грибов
Садоводство

Когда собирать яблоки для хранения: признаки зрелости и советы садоводов
Дом

Ароматизация текстиля и белья помогает сохранить ощущение свежести надолго
Питомцы

Ветеринары описали правила ухода за лысой морской свинкой в домашних условиях
Технологии

Новый протокол Google AP2 позволит ИИ-агентам оплачивать покупки за пользователей
Красота и здоровье

Асият Абдуллаева: антисептики не заменяют мыло и могут ускорять развитие резистентных форм бактерий
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet