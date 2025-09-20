Ямал вместо офисов: как компании проводят стратегические сессии на вечной мерзлоте

Можно ли совместить совет директоров и путешествие по краю вечной мерзлоты? Руководители компании "Волков Групп" уверены, что да. Как сообщает RussiaDiscovery, весной 2025 года топ-менеджеры собрались в Салехарде, чтобы принять ключевые решения, а заодно пройти полную "перезагрузку" — от чумов оленеводов до охоты за северным сиянием.

Зачем бизнесу тундра

В компании "Волков Групп", одном из крупнейших производителей сельхозпродукции из Кемерова, решили отказаться от привычных переговорных залов. По словам Екатерины Зарецкой, директора по персоналу, идея возникла три года назад:

"Три года назад наша команда топ менеджеров решила проводить ежегодный совет директоров в разных местах Сибири, и не только там, где есть наши магазины и предприятия. Мы не фанаты лакшери условий, любим треккинги, походы, преграды и преодоления. Поэтому в апреле 2025 года выбрали Ямал".

Перед RussiaDiscovery стояла задача — организовать не просто деловой выезд, а настоящее приключение с учетом интересов участников.

Первые впечатления: мамонт, строганина и аврора

С самого прилета гостей ждали яркие впечатления. Первой остановкой стала скульптура мамонта Мити — символ Салехарда. Затем — гостиница "Арктика", где путешественники смогли перевести дух, и целая программа знакомства с городом.

Участники побывали в Музее новейшей истории Ямала и музее первого губернатора Юрия Неёлова, попробовали блюда русской кухни, приготовленные своими руками в купеческой усадьбе XIX века, а также пересекли Северный полярный круг у стелы "66-я параллель". Здесь их встретил Ямал Ири, местный Дед Мороз, посвятил в "полярники" и вручил именные сертификаты.

Вечером группа отправилась на поиски северного сияния. Прогноз обещал ясное небо, и ожидания оправдались: гости наблюдали яркие изумрудные всполохи и делали фото на память.

Жизнь в чумах и тундровый быт

Самая запоминающаяся часть поездки началась утром второго дня. На вездеходах ТРЭКОЛ группу доставили в стойбище оленеводов. Здесь гостей встретили семьи кочевников, пригласили в чумы и угостили обедом.

Следующие дни прошли в атмосфере неспешного, но насыщенного быта:

помощь хозяевам в хозяйстве и заготовке дров;

обучение арканить оленей и чинить нарты;

катание на упряжках и вездеходах;

вечерние костры и чтение ненецких сказок.

Некоторые участники облачились в традиционную одежду из оленьих шкур и убедились, что в условиях тундры она действительно теплее любой современной экипировки.

Особый интерес вызвал мастер-класс по созданию куклы нухуко — одного из древних символов ненецкой культуры.

От завода до этнопарка

Вернувшись в Салехард, топ-менеджеры посетили банный комплекс "Ямал Парк" с современными технологиями — от управления паром через "Алису" до авторских закусок из северной рыбы и ягод.

Деловая часть программы проходила в конференц-залах, но по просьбе гостей организаторы включили еще одну точку — местный мясоперерабатывающий завод. Для компании, которая сама производит колбасные изделия, это стало полезным обменом опытом.

Финальным аккордом стал визит в этнографический парк Горнокнязевска. Для делегации сделали исключение и открыли комплекс в выходной день. Участники прошли обряд окуривания, попробовали резьбу по кости мамонта и сами приготовили строганину из рыбы и оленины.

За несколько дней команда прошла путь от современных конференц-залов до кочевого быта, попробовала северные деликатесы и увидела полярное сияние. Такой формат совета директоров стал не только ярким корпоративным событием, но и способом почувствовать настоящую Сибирь — с её холодом, простором и силой традиций