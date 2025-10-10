Сад, сорняки и разруха под контролем: новые правила заставят навести порядок на земле

Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Осенняя подготовка клубники к зиме
Осенняя подготовка клубники к зиме
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:26

С 1 сентября в России вступили в силу новые правила, касающиеся владельцев земельных участков. Теперь государственные органы смогут привлекать собственников к ответственности, если земля не используется по назначению. Постановление правительства вводит четкие критерии неиспользования и сроки, когда начнут проверять участки. Разъяснения по этому поводу дал Росреестр.

Что считается неиспользованием участка

Новые требования касаются всех категорий земель: садовых, огородных, приусадебных и участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Главный принцип — участок должен быть ухожен и использоваться по назначению.

Для садовых, огородных и приусадебных участков:

  • захламление или загрязнение отходами более чем на 50% площади;

  • зарастание сорной растительностью выше 1 метра более чем на половине участка;

  • появление деревьев и кустарников, не относящихся к элементам благоустройства.

Для участков под ИЖС:

  • захламление или загрязнение территории более чем на 50%;

  • разрушение построек, если есть признаки обрушения крыши, стен, выпадения окон или стекол.

Росреестр подчёркивает, что даже если участок огорожен и формально "ухожен", но фактически не используется, это также может быть основанием для проверки.

Когда начнут выявлять нарушения

Контроль за состоянием участков вводится поэтапно, чтобы собственники успели привести свои земли в порядок.

Категория участков Когда начнут проверки Особенности
Садовые, огородные, приусадебные (куплены до 1 марта 2025 года) 1 марта 2028 года Проверят наличие мусора, сорняков и захламления
Земли под ИЖС (куплены до 1 марта 2025 года) через 7 лет после покупки Проверят, построен ли дом
Земли под капитальные объекты 1 марта 2028 года - захламление; 1 марта 2030 года - отсутствие зданий Контроль за освоением и застройкой

Таким образом, собственникам, которые приобрели землю до марта 2025 года, даётся несколько лет, чтобы освоить участок — очистить территорию, убрать мусор и при необходимости начать строительство.

А что если участок куплен недавно?

Если право собственности зарегистрировано после 1 марта 2025 года, проверки начнутся через несколько лет после приобретения. Это даёт новым владельцам время на обустройство территории и оформление документов.

Однако, если на земле появляются признаки захламления уже сейчас, местные органы вправе направить предостережение досрочно.

