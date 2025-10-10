Сад, сорняки и разруха под контролем: новые правила заставят навести порядок на земле

С 1 сентября в России вступили в силу новые правила, касающиеся владельцев земельных участков. Теперь государственные органы смогут привлекать собственников к ответственности, если земля не используется по назначению. Постановление правительства вводит четкие критерии неиспользования и сроки, когда начнут проверять участки. Разъяснения по этому поводу дал Росреестр.

Что считается неиспользованием участка

Новые требования касаются всех категорий земель: садовых, огородных, приусадебных и участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Главный принцип — участок должен быть ухожен и использоваться по назначению.

Для садовых, огородных и приусадебных участков:

захламление или загрязнение отходами более чем на 50% площади ;

зарастание сорной растительностью выше 1 метра более чем на половине участка;

появление деревьев и кустарников, не относящихся к элементам благоустройства.

Для участков под ИЖС:

захламление или загрязнение территории более чем на 50%;

разрушение построек, если есть признаки обрушения крыши, стен, выпадения окон или стекол.

Росреестр подчёркивает, что даже если участок огорожен и формально "ухожен", но фактически не используется, это также может быть основанием для проверки.

Когда начнут выявлять нарушения

Контроль за состоянием участков вводится поэтапно, чтобы собственники успели привести свои земли в порядок.