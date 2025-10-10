Сад, сорняки и разруха под контролем: новые правила заставят навести порядок на земле
С 1 сентября в России вступили в силу новые правила, касающиеся владельцев земельных участков. Теперь государственные органы смогут привлекать собственников к ответственности, если земля не используется по назначению. Постановление правительства вводит четкие критерии неиспользования и сроки, когда начнут проверять участки. Разъяснения по этому поводу дал Росреестр.
Что считается неиспользованием участка
Новые требования касаются всех категорий земель: садовых, огородных, приусадебных и участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Главный принцип — участок должен быть ухожен и использоваться по назначению.
Для садовых, огородных и приусадебных участков:
-
захламление или загрязнение отходами более чем на 50% площади;
-
зарастание сорной растительностью выше 1 метра более чем на половине участка;
-
появление деревьев и кустарников, не относящихся к элементам благоустройства.
Для участков под ИЖС:
-
захламление или загрязнение территории более чем на 50%;
-
разрушение построек, если есть признаки обрушения крыши, стен, выпадения окон или стекол.
Росреестр подчёркивает, что даже если участок огорожен и формально "ухожен", но фактически не используется, это также может быть основанием для проверки.
Когда начнут выявлять нарушения
Контроль за состоянием участков вводится поэтапно, чтобы собственники успели привести свои земли в порядок.
|Категория участков
|Когда начнут проверки
|Особенности
|Садовые, огородные, приусадебные (куплены до 1 марта 2025 года)
|1 марта 2028 года
|Проверят наличие мусора, сорняков и захламления
|Земли под ИЖС (куплены до 1 марта 2025 года)
|через 7 лет после покупки
|Проверят, построен ли дом
|Земли под капитальные объекты
|1 марта 2028 года - захламление; 1 марта 2030 года - отсутствие зданий
|Контроль за освоением и застройкой
Таким образом, собственникам, которые приобрели землю до марта 2025 года, даётся несколько лет, чтобы освоить участок — очистить территорию, убрать мусор и при необходимости начать строительство.
А что если участок куплен недавно?
Если право собственности зарегистрировано после 1 марта 2025 года, проверки начнутся через несколько лет после приобретения. Это даёт новым владельцам время на обустройство территории и оформление документов.
Однако, если на земле появляются признаки захламления уже сейчас, местные органы вправе направить предостережение досрочно.
