Мухаммад Юнус вернулся в Бангладеш и возглавит временное правительство

Нобелевский лауреат Мухаммад Юнус, назначенный главным советником временного правительства Бангладеш, прибыл на родину. Как сообщает бангладешский новостной портал Prothom Alo, церемония приведения к присяге нового правительства ожидается сегодня вечером.

Издание Prothom Alo информирует, что самолет с Мухаммадом Юнусом на борту приземлился в Дакке около 14:10 по местному времени.

Глава временного правительства вернулся из Франции, где он посещал Олимпийские игры и проходил курс лечения. В 17:00 по московскому времени он примет участие в церемонии приведения к присяге временного правительства.

Ранее командующий армией Бангладеш генерал Вакер-Уз-Заман заявил о полной поддержке кандидатуры Нобелевского лауреата.

Напомним, что требование о назначении Мухаммада Юнуса главой временного правительства было выдвинуто студенческими активистами, которые организовали массовые протесты, приведшие к отставке экс-премьера Шейх Хасины.

После встречи президента Бангладеш Мохаммада Шахабуддина с представителями армии, политических партий и студенческих лидеров президент принял решение одобрить это требование.

Ранее генерал Вакер-Уз-Заман сообщал, что временное правительство во главе с Мухаммадом Юнусом будет приведено к присяге в 20:00 по местному времени (17:00 мск) 8 августа.

Предполагается, что в состав временного правительства войдут 15 человек. Некоторые эксперты региона прогнозируют, что в него могут войти освобожденная из заключения лидер Националистической партии Бангладеш и экс-премьер Халеда Зиа, координатор студенческого движения "Студенты против дискриминации" Нахид Ислам, другие лидеры студенческих организаций, а также представители вооруженных сил.

Мухаммад Юнус — известный экономист и банкир, удостоенный Нобелевской премии мира в 2006 году за создание системы микрофинансирования, направленной на улучшение благосостояния населения.

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