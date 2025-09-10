Профитроли несладкие: когда хруст разбивает сердце гурмана

Представьте: гости приходят, а на столе — аппетитные хрустящие шарики, которые можно наполнить чем угодно! От овощной смеси до паштета — фантазия тут хозяин. Эти профитроли несладкие, но полны вкуса. Готовы удивить? Давайте приготовим их вместе!

Ингредиенты

Яйца: 4 шт.

Сливочное масло: 100 г

Пшеничная мука: 180 г

Соль: 0,5 ч. л.

Вода: 250 мл

Пошаговое приготовление

Подготовьте основу. Доведите воду до кипения, добавьте в неё растопленное масло и соль.

Добавьте муку. Всыпьте муку и тщательно перемешайте деревянной лопаткой, пока тесто не начнёт отходить от стенок и не скатается в комок. Поварите ещё пару минут, затем снимите с огня. Охладите тесто. Дайте ему остыть, чтобы яйца не свернулись при добавлении.

Вбивайте яйца постепенно. По одному добавляйте яйца, каждый раз размешивая до однородности. В итоге тесто должно стать мягким, воздушным и блестящим.

Выпекайте. Разогрейте духовку до 180°C. Застелите противень бумагой или смажьте маслом. Выложите тесто чайной ложкой или шприцем. Пеките 35-45 минут до золотистой корочки — не открывайте духовку, иначе они опадут!

Готово! Профитроли должны быть полыми внутри. Когда остынут, надрежьте и наполните начинкой по вкусу.

Советы