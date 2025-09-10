Профитроли несладкие: когда хруст разбивает сердце гурмана
Представьте: гости приходят, а на столе — аппетитные хрустящие шарики, которые можно наполнить чем угодно! От овощной смеси до паштета — фантазия тут хозяин. Эти профитроли несладкие, но полны вкуса. Готовы удивить? Давайте приготовим их вместе!
Ингредиенты
- Яйца: 4 шт.
- Сливочное масло: 100 г
- Пшеничная мука: 180 г
- Соль: 0,5 ч. л.
- Вода: 250 мл
Пошаговое приготовление
Подготовьте основу. Доведите воду до кипения, добавьте в неё растопленное масло и соль.
Добавьте муку. Всыпьте муку и тщательно перемешайте деревянной лопаткой, пока тесто не начнёт отходить от стенок и не скатается в комок. Поварите ещё пару минут, затем снимите с огня. Охладите тесто. Дайте ему остыть, чтобы яйца не свернулись при добавлении.
Вбивайте яйца постепенно. По одному добавляйте яйца, каждый раз размешивая до однородности. В итоге тесто должно стать мягким, воздушным и блестящим.
Выпекайте. Разогрейте духовку до 180°C. Застелите противень бумагой или смажьте маслом. Выложите тесто чайной ложкой или шприцем. Пеките 35-45 минут до золотистой корочки — не открывайте духовку, иначе они опадут!
Готово! Профитроли должны быть полыми внутри. Когда остынут, надрежьте и наполните начинкой по вкусу.
Советы
- Экспериментируйте с начинками: овощи, кремы, джемы — всё подойдёт!
- Храните в прохладном месте, чтобы сохранить свежесть.
- Если тесто не скатывается, подварите ещё немного.
