Алина Семёнова Опубликована сегодня в 5:09

Профитроли несладкие: когда хруст разбивает сердце гурмана

Кулинары выпекают профитроли без сахара для диетического меню

Представьте: гости приходят, а на столе — аппетитные хрустящие шарики, которые можно наполнить чем угодно! От овощной смеси до паштета — фантазия тут хозяин. Эти профитроли несладкие, но полны вкуса. Готовы удивить? Давайте приготовим их вместе!

Ингредиенты

  • Яйца: 4 шт.
  • Сливочное масло: 100 г
  • Пшеничная мука: 180 г
  • Соль: 0,5 ч. л.
  • Вода: 250 мл

Пошаговое приготовление

Подготовьте основу. Доведите воду до кипения, добавьте в неё растопленное масло и соль.

Добавьте муку. Всыпьте муку и тщательно перемешайте деревянной лопаткой, пока тесто не начнёт отходить от стенок и не скатается в комок. Поварите ещё пару минут, затем снимите с огня. Охладите тесто. Дайте ему остыть, чтобы яйца не свернулись при добавлении.

Вбивайте яйца постепенно. По одному добавляйте яйца, каждый раз размешивая до однородности. В итоге тесто должно стать мягким, воздушным и блестящим.

Выпекайте. Разогрейте духовку до 180°C. Застелите противень бумагой или смажьте маслом. Выложите тесто чайной ложкой или шприцем. Пеките 35-45 минут до золотистой корочки — не открывайте духовку, иначе они опадут!

Готово! Профитроли должны быть полыми внутри. Когда остынут, надрежьте и наполните начинкой по вкусу.

Советы

  • Экспериментируйте с начинками: овощи, кремы, джемы — всё подойдёт!
  • Храните в прохладном месте, чтобы сохранить свежесть.
  • Если тесто не скатывается, подварите ещё немного.

