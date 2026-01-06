Балканский циклон меняет правила: в Крыму вместо морозов пришла оттепель

В первые дни января погода в Крыму продолжит удивлять резкими контрастами: вместо устойчивых зимних условий полуостров окажется под влиянием очередного южного циклона, который принесёт осадки и аномально тёплый воздух. Неустойчивость метеообстановки сохранится вплоть до окончания рождественских выходных. Об этом сообщили в ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Влияние Балканского циклона

С 6 по 8 января Крым будет находиться под воздействием Балканского циклона, который сформирует переменчивый характер погоды. Специалисты отмечают, что именно этот атмосферный вихрь станет причиной поступления на полуостров тёплых воздушных масс, нехарактерных для середины зимы.

В результате в регионе ожидается так называемое "весеннее тепло", особенно заметное в дневные часы. Такая погодная ситуация создаёт дополнительные сложности для дорожной обстановки и требует повышенного внимания со стороны жителей и гостей полуострова.

Осадки и туманы

В течение рассматриваемого периода местами по Крыму пройдут дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах прогнозируется образование густых туманов, что может существенно снизить видимость на автодорогах и в горных районах.

Наиболее сложные погодные условия ожидаются днём 8 января. Фронтальные разделы циклона вызовут дожди, местами сильные, что может привести к временным подтоплениям низинных участков и осложнению транспортного сообщения.

Температура и ветер

Температурный фон в регионе останется высоким для зимнего периода. Ночью столбики термометров будут показывать +4…+9 градусов, а днём воздух прогреется до +11…+16 градусов. В горных районах температура составит +5…+10 градусов.

Ветер ожидается юго-восточный с переходом на юго-западный, скоростью 7-12 м/с, местами с усилением до 15 м/с. Синоптики рекомендуют учитывать погодные условия при планировании поездок и мероприятий на открытом воздухе.