Опасное купание: один заплыв в грязном водоёме может закончиться инфекцией

Летом так хочется освежиться — особенно в жару. Но если выбрать для купания "первый попавшийся" водоём, можно получить не удовольствие, а серьёзные проблемы со здоровьем. Особенно риск возрастает, если на коже есть царапины или повреждения.

Что может подстерегать в загрязнённой воде

По словам инфекциониста Азизы Мухамеджановой, в непроверенных водоёмах легко подхватить:

Бактериальные кишечные инфекции

холеру

брюшной тиф

дизентерию

инфекции, вызванные кишечной палочкой

Синегнойную палочку → воспаление среднего уха, барабанной перепонки, в тяжёлых случаях — сепсис.

Полиомиелит (в воде стран с жарким климатом — Афганистан, Индия, Пакистан и др.) → может привести к параличу и инвалидности.

Лептоспироз → высокая температура, поражение почек, печени и нервной системы.

Вирусные инфекции

гепатит A и E

Коксаки, ЕСНО

другие энтеровирусы

Паразитарные заболевания

криптоспоридиоз (рвота, диарея, боль в животе);

"зуд купальщика" — сыпь, отёк и выраженный зуд кожи (переносят утки и пресноводные моллюски).

Купание в холодной воде на фоне переохлаждения может спровоцировать простуды и воспаления внутренних органов.

Как выбрать безопасное место для купания

Не стоит заходить в воду, если:

у водоёма установлены знаки "Купание запрещено";

поверхность усыпана утками, гусями или заметны их следы;

поблизости свалка мусора;

рядом животные приходят на водопой;

в воде много тины, коряг и зарослей;

вы купаетесь в городском фонтане (вода циркулирует по кругу и не очищается).

Осторожно также с искусственными прудами, где купаются многие люди — там легко передаются инфекции при тесном контакте.

Лучше выбирать проточные водоёмы с чистой водой, без зарослей и мутности.

Что делать после купания

обязательно сполоснуть руки, лицо и ноги чистой водой (если нет души, подойдут влажные салфетки);

переодеться в сухую одежду и снять мокрый купальник;

дома принять полноценный душ.

Вакцинацией можно защититься от холеры, ротавируса и гепатита A, но от большинства инфекций помогает только осторожность.

Обратитесь к врачу, если после купания появились:

сыпь и зуд,

яркая головная или мышечная боль,

тошнота, рвота или диарея,

пожелтение кожи или глаз,

потемнение мочи.

Такие симптомы требуют обследования и могут указывать на инфекцию.