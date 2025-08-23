Опасное купание: один заплыв в грязном водоёме может закончиться инфекцией
Летом так хочется освежиться — особенно в жару. Но если выбрать для купания "первый попавшийся" водоём, можно получить не удовольствие, а серьёзные проблемы со здоровьем. Особенно риск возрастает, если на коже есть царапины или повреждения.
Что может подстерегать в загрязнённой воде
По словам инфекциониста Азизы Мухамеджановой, в непроверенных водоёмах легко подхватить:
Бактериальные кишечные инфекции
- холеру
- брюшной тиф
- дизентерию
- инфекции, вызванные кишечной палочкой
Синегнойную палочку → воспаление среднего уха, барабанной перепонки, в тяжёлых случаях — сепсис.
Полиомиелит (в воде стран с жарким климатом — Афганистан, Индия, Пакистан и др.) → может привести к параличу и инвалидности.
Лептоспироз → высокая температура, поражение почек, печени и нервной системы.
Вирусные инфекции
- гепатит A и E
- Коксаки, ЕСНО
- другие энтеровирусы
Паразитарные заболевания
- криптоспоридиоз (рвота, диарея, боль в животе);
- "зуд купальщика" — сыпь, отёк и выраженный зуд кожи (переносят утки и пресноводные моллюски).
Купание в холодной воде на фоне переохлаждения может спровоцировать простуды и воспаления внутренних органов.
Как выбрать безопасное место для купания
Не стоит заходить в воду, если:
- у водоёма установлены знаки "Купание запрещено";
- поверхность усыпана утками, гусями или заметны их следы;
- поблизости свалка мусора;
- рядом животные приходят на водопой;
- в воде много тины, коряг и зарослей;
- вы купаетесь в городском фонтане (вода циркулирует по кругу и не очищается).
Осторожно также с искусственными прудами, где купаются многие люди — там легко передаются инфекции при тесном контакте.
Лучше выбирать проточные водоёмы с чистой водой, без зарослей и мутности.
Что делать после купания
- обязательно сполоснуть руки, лицо и ноги чистой водой (если нет души, подойдут влажные салфетки);
- переодеться в сухую одежду и снять мокрый купальник;
- дома принять полноценный душ.
Вакцинацией можно защититься от холеры, ротавируса и гепатита A, но от большинства инфекций помогает только осторожность.
Обратитесь к врачу, если после купания появились:
- сыпь и зуд,
- яркая головная или мышечная боль,
- тошнота, рвота или диарея,
- пожелтение кожи или глаз,
- потемнение мочи.
Такие симптомы требуют обследования и могут указывать на инфекцию.
