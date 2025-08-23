Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:18

Опасное купание: один заплыв в грязном водоёме может закончиться инфекцией

Инфекционист Азиза Мухамеджанова предупредила об опасностях купания в непроверенных водоёмах

Летом так хочется освежиться — особенно в жару. Но если выбрать для купания "первый попавшийся" водоём, можно получить не удовольствие, а серьёзные проблемы со здоровьем. Особенно риск возрастает, если на коже есть царапины или повреждения.

Что может подстерегать в загрязнённой воде

По словам инфекциониста Азизы Мухамеджановой, в непроверенных водоёмах легко подхватить:

Бактериальные кишечные инфекции

  • холеру
  • брюшной тиф
  • дизентерию
  • инфекции, вызванные кишечной палочкой

Синегнойную палочку → воспаление среднего уха, барабанной перепонки, в тяжёлых случаях — сепсис.

Полиомиелит (в воде стран с жарким климатом — Афганистан, Индия, Пакистан и др.) → может привести к параличу и инвалидности.

Лептоспироз → высокая температура, поражение почек, печени и нервной системы.

Вирусные инфекции

  • гепатит A и E
  • Коксаки, ЕСНО
  • другие энтеровирусы

Паразитарные заболевания

  • криптоспоридиоз (рвота, диарея, боль в животе);
  • "зуд купальщика" — сыпь, отёк и выраженный зуд кожи (переносят утки и пресноводные моллюски).

Купание в холодной воде на фоне переохлаждения может спровоцировать простуды и воспаления внутренних органов.

Как выбрать безопасное место для купания

Не стоит заходить в воду, если:

  • у водоёма установлены знаки "Купание запрещено";
  • поверхность усыпана утками, гусями или заметны их следы;
  • поблизости свалка мусора;
  • рядом животные приходят на водопой;
  • в воде много тины, коряг и зарослей;
  • вы купаетесь в городском фонтане (вода циркулирует по кругу и не очищается).

Осторожно также с искусственными прудами, где купаются многие люди — там легко передаются инфекции при тесном контакте.

Лучше выбирать проточные водоёмы с чистой водой, без зарослей и мутности.

Что делать после купания

  • обязательно сполоснуть руки, лицо и ноги чистой водой (если нет души, подойдут влажные салфетки);
  • переодеться в сухую одежду и снять мокрый купальник;
  • дома принять полноценный душ.

Вакцинацией можно защититься от холеры, ротавируса и гепатита A, но от большинства инфекций помогает только осторожность.

Обратитесь к врачу, если после купания появились:

  • сыпь и зуд,
  • яркая головная или мышечная боль,
  • тошнота, рвота или диарея,
  • пожелтение кожи или глаз,
  • потемнение мочи.

Такие симптомы требуют обследования и могут указывать на инфекцию.

