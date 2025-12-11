Мясо без документов и маркировки: на северных воротах Крыма задержали партию-призрак

Инспекторы Россельхознадзора продолжают пресекать попытки ввоза небезопасных продуктов, и, как сообщает ведомство, на трассе Херсонская область — Армянск в Красноперекопском районе была обнаружена крупная партия колбасных изделий и мясных полуфабрикатов без необходимых документов. Проверка показала, что продукция представляет риск для потребителей и не может допускаться в оборот.

Обстоятельства выявления нарушения

Специалисты Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора остановили транспорт, перевозивший 310,9 кг продуктов животного происхождения. В груз входили 192 кг колбасных изделий и 118,9 кг мясных полуфабрикатов. Часть товара не имела маркировки, а вся партия перевозилась без ветеринарных сопроводительных документов, обязательных для подтверждения безопасности и происхождения продукции.

Отсутствие таких документов автоматически делает груз небезопасным для потребителя, поскольку невозможно установить условия хранения, источник сырья и соблюдение санитарных норм. Инспекторы выдали собственнику требование о возврате партии и её последующей утилизации, что соответствует установленным правилам контроля.

Утилизация продукции и меры ведомства

Россельхознадзор сообщил, что акт об утилизации датирован 1 декабря 2025 года и подтверждает уничтожение всей партии. Такие проверки направлены на предотвращение распространения небезопасной и потенциально опасной продукции животного происхождения, особенно на транспортных маршрутах, где фиксируются попытки ввоза продукции без контроля.

Схожие случаи, как отмечают в ведомстве, происходят регулярно. Отсутствие маркировки и ветеринарных документов нарушает требования безопасности и создаёт угрозу для конечного потребителя. Контрольные мероприятия позволяют своевременно выявлять подобные партии и исключать их из оборота.