Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Докторская колбаса 02
Докторская колбаса 02
© commons.wikimedia.org by Pannet is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:42

Мясо без документов и маркировки: на северных воротах Крыма задержали партию-призрак

Специалисты остановили груз с 192 кг колбас без маркировки — Россельхознадзор

Инспекторы Россельхознадзора продолжают пресекать попытки ввоза небезопасных продуктов, и, как сообщает ведомство, на трассе Херсонская область — Армянск в Красноперекопском районе была обнаружена крупная партия колбасных изделий и мясных полуфабрикатов без необходимых документов. Проверка показала, что продукция представляет риск для потребителей и не может допускаться в оборот.

Обстоятельства выявления нарушения

Специалисты Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора остановили транспорт, перевозивший 310,9 кг продуктов животного происхождения. В груз входили 192 кг колбасных изделий и 118,9 кг мясных полуфабрикатов. Часть товара не имела маркировки, а вся партия перевозилась без ветеринарных сопроводительных документов, обязательных для подтверждения безопасности и происхождения продукции.

Отсутствие таких документов автоматически делает груз небезопасным для потребителя, поскольку невозможно установить условия хранения, источник сырья и соблюдение санитарных норм. Инспекторы выдали собственнику требование о возврате партии и её последующей утилизации, что соответствует установленным правилам контроля.

Утилизация продукции и меры ведомства

Россельхознадзор сообщил, что акт об утилизации датирован 1 декабря 2025 года и подтверждает уничтожение всей партии. Такие проверки направлены на предотвращение распространения небезопасной и потенциально опасной продукции животного происхождения, особенно на транспортных маршрутах, где фиксируются попытки ввоза продукции без контроля.

Схожие случаи, как отмечают в ведомстве, происходят регулярно. Отсутствие маркировки и ветеринарных документов нарушает требования безопасности и создаёт угрозу для конечного потребителя. Контрольные мероприятия позволяют своевременно выявлять подобные партии и исключать их из оборота.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Суд отклонил иск о запрете обсуждать доходы местной чиновницы — Kub Mash вчера в 12:31
Доходы, которые нельзя называть: как попытка скрыть зарплату довела чиновницу до суда

В Апшеронском районе спор о праве обсуждать зарплату чиновницы дошёл до суда, но попытка признать эти сведения тайной привела к обратному результату.

Читать полностью » Урожай зерна в Краснодарском крае снизился на 20% из-за засухи вчера в 12:28
Засуха сжимает землю, а небо молчит: почему Краснодарский край всё ещё боится вызывать дождь искусственно

Южные регионы ищут способы справиться с последствиями засухи, но Краснодарский край пока избегает искусственного вызова осадков, наблюдая за опытом соседей.

Читать полностью » В горах края ожидается дождь, мокрый снег и снег с гололёдом — синоптик Вильфанд вчера в 12:21
Юг России под ударом стихии: дожди, мокрый снег и ветер переписывают прогнозы синоптиков

Юг России готовится к резкому похолоданию: синоптики предупреждают о ночных минусах, осадках и сильном ветре, который изменит привычный ритм региона.

Читать полностью » Крым направляет 1,5 млрд рублей на расширение инфраструктурных работ — Аксёнов 09.12.2025 в 20:52
Крым превращается в стройплощадку будущего: миллиардные вливания запускают волну инфраструктурных перемен

Крым направит дополнительные 1,5 млрд рублей на масштабное обновление инфраструктуры: новые дома культуры, освещение, благоустройство и поддержка муниципалитетов.

Читать полностью » Вирус гриппа H3N2 доминирует в Крыму с долей более 80% — Пеньковская 09.12.2025 в 20:39
Грипп накрывает Крым волной: гонконгский штамм вытесняет всё — и делает это быстро

В Крыму доминирует штамм H3N2: вирус вызывает тяжёлое течение и пневмонии. Почему он опасен и как вакцинация помогает снизить риски — рассказывают специалисты.

Читать полностью » Всероссийский патриотический форум открыл площадки в регионах — Роспатриотцентр 09.12.2025 в 19:08

Всероссийский патриотический форум впервые в истории вышел за пределы Москвы: с 24 ноября в России начали работать региональные площадки.

Читать полностью » Ростовская область стала лидером волонтёрства в России — Юрий Слюсарь 09.12.2025 в 16:20

На ежегодном фестивале "ДоброФест", прошедшем в Ростове-на-Дону, губернатор области Юрий Слюсарь поздравил участников и отметил их вклад в развитие добровольчества на Дону.

Читать полностью » Оборот предприятий общепита Кубани увеличился на 14% в 2025 году — Контур.Фокус 09.12.2025 в 14:49
Оборот растёт, а ликвидации сокращаются: что стоит за позитивной динамикой рынка общепита в Краснодаре

Количество ликвидаций предприятий общепита в Краснодарском крае сократилось на 20%. Как изменилась ситуация с открытием новых заведений в 2025 году?

Читать полностью »

Новости
Туризм
В Симферополе открылась новогодняя почта для туристов и жителей — Минкурорт РК
Наука
Камни разного состава в пищеводе исключили их попадание после смерти — Palaeontologica Electronica
Красота и здоровье
Обследование выявило четыре вида рака у пациента из Тайваня — Mustsharenews
Общество
Детская загадка из советских журналов: сможете ли вы найти шпиона?
Туризм
Туристы чаще теряют выплаты из-за ошибок в полисе — брокер Андрей Шатов
Спорт и фитнес
Барре развивает выносливость и координацию без роста мышц — тренер Мосалев
Красота и здоровье
Симптомы гонконгского гриппа отличили от обычного — Софья Субботина
Красота и здоровье
Пальмовое масло не представляет угрозы при здоровом ЖКТ — диетолог Сюракшина
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet