Прыжки и пробежки разрушают суставы быстрее, чем ожирение
Фитнес-тренер Ольга Яблокова в беседе со "Спорт-Экспресс" рассказала, какие упражнения не подходят людям с избыточным весом и могут нанести вред здоровью.
Почему бег под запретом
По словам специалиста, при большом весе ударная нагрузка на суставы и позвоночник многократно возрастает.
"Это может привести к развитию артроза, воспалению суставов, защемлению нервов и болям в спине", — объяснила Яблокова.
Вместо бега эксперт советует выбирать более щадящие варианты кардионагрузки:
- быструю ходьбу,
- велотренажёр,
- эллипсоид в пульсовой зоне жиросжигания.
Опасность прыжковых упражнений
Яблокова также рекомендует избегать прыжков, так как они создают резкие пиковые нагрузки на стопы, колени и тазобедренные суставы,
повышают риск травм позвоночника.
