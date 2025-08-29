Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:36

Прыжки и пробежки разрушают суставы быстрее, чем ожирение

Фитнес-тренер объяснила, почему бег противопоказан людям с избыточным весом

Фитнес-тренер Ольга Яблокова в беседе со "Спорт-Экспресс" рассказала, какие упражнения не подходят людям с избыточным весом и могут нанести вред здоровью.

Почему бег под запретом

По словам специалиста, при большом весе ударная нагрузка на суставы и позвоночник многократно возрастает.

"Это может привести к развитию артроза, воспалению суставов, защемлению нервов и болям в спине", — объяснила Яблокова.

Вместо бега эксперт советует выбирать более щадящие варианты кардионагрузки:

  • быструю ходьбу,
  • велотренажёр,
  • эллипсоид в пульсовой зоне жиросжигания.

Опасность прыжковых упражнений

Яблокова также рекомендует избегать прыжков, так как они создают резкие пиковые нагрузки на стопы, колени и тазобедренные суставы,
повышают риск травм позвоночника.

