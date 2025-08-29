Прыжки и пробежки разрушают суставы быстрее, чем ожирение

Фитнес-тренер Ольга Яблокова в беседе со "Спорт-Экспресс" рассказала, какие упражнения не подходят людям с избыточным весом и могут нанести вред здоровью.

Почему бег под запретом

По словам специалиста, при большом весе ударная нагрузка на суставы и позвоночник многократно возрастает.

"Это может привести к развитию артроза, воспалению суставов, защемлению нервов и болям в спине", — объяснила Яблокова.

Вместо бега эксперт советует выбирать более щадящие варианты кардионагрузки:

быструю ходьбу,

велотренажёр,

эллипсоид в пульсовой зоне жиросжигания.

Опасность прыжковых упражнений

Яблокова также рекомендует избегать прыжков, так как они создают резкие пиковые нагрузки на стопы, колени и тазобедренные суставы,

повышают риск травм позвоночника.