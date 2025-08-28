Высоцкий возвращается: неизвестные ранее строки обрели жизнь спустя десятилетия

Что может быть сильнее момента, когда спустя десятилетия в архивах открывается новая грань творчества культового артиста? Семья Владимира Высоцкого неожиданно обнаружила записи, которые при его жизни так и не были изданы. Эти песни вернули к жизни при помощи искусственного интеллекта, и теперь слушатели смогут услышать их так, будто они были записаны совсем недавно.

Технологии и живые эмоции

Генеральный продюсер шоу-концерта "Высоцкий. Высота" Александр Мамонов в беседе с "Российской газетой" отметил, что цифровые технологии помогли "очистить звук и вернуть ему эмоциональную глубину". По его словам, обработанные композиции звучат так свежо, словно Высоцкий только что вышел из студии.

Создатели проекта подчеркивают: речь идёт не о механических ремиксах. Для работы собрали группу опытных аранжировщиков и музыкантов, чтобы "создать современное звучание, сохранив при этом дух оригинала".

"Мы собрали звездную команду аранжировщиков и исполнителей, которые создали современное звучание, но предавая дух оригинала. Это не ремиксы, а новое прочтение: мы взяли лучшее из музыкального языка 2020-х и органично соединили с гениальностью Высоцкого", — заявил Мамонов.

Новый альбом и уникальное издание

Все восстановленные песни объединят в альбоме "Высоцкий. Высота". Его выпустят ограниченным тиражом на виниле — всего 5000 пластинок. Помимо этого, альбом станет доступен на цифровых площадках и стриминговых сервисах, что позволит познакомиться с уникальным материалом самой широкой аудитории.

Первой композицией пластинки станет "Песня о Земле". Эта работа — философское размышление Высоцкого о месте человека во Вселенной. По мнению Мамонова, именно она лучше всего задаёт настроение всему проекту.