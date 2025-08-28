Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Памятник Высоцкому
Памятник Высоцкому
© commons.wikimedia.org by Валерий Дед is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 22:59

Высоцкий возвращается: неизвестные ранее строки обрели жизнь спустя десятилетия

Найдены неизданные записи Владимира Высоцкого — песни восстановили с помощью ИИ

Что может быть сильнее момента, когда спустя десятилетия в архивах открывается новая грань творчества культового артиста? Семья Владимира Высоцкого неожиданно обнаружила записи, которые при его жизни так и не были изданы. Эти песни вернули к жизни при помощи искусственного интеллекта, и теперь слушатели смогут услышать их так, будто они были записаны совсем недавно.

Технологии и живые эмоции

Генеральный продюсер шоу-концерта "Высоцкий. Высота" Александр Мамонов в беседе с "Российской газетой" отметил, что цифровые технологии помогли "очистить звук и вернуть ему эмоциональную глубину". По его словам, обработанные композиции звучат так свежо, словно Высоцкий только что вышел из студии.

Создатели проекта подчеркивают: речь идёт не о механических ремиксах. Для работы собрали группу опытных аранжировщиков и музыкантов, чтобы "создать современное звучание, сохранив при этом дух оригинала".

"Мы собрали звездную команду аранжировщиков и исполнителей, которые создали современное звучание, но предавая дух оригинала. Это не ремиксы, а новое прочтение: мы взяли лучшее из музыкального языка 2020-х и органично соединили с гениальностью Высоцкого", — заявил Мамонов.

Новый альбом и уникальное издание

Все восстановленные песни объединят в альбоме "Высоцкий. Высота". Его выпустят ограниченным тиражом на виниле — всего 5000 пластинок. Помимо этого, альбом станет доступен на цифровых площадках и стриминговых сервисах, что позволит познакомиться с уникальным материалом самой широкой аудитории.

Первой композицией пластинки станет "Песня о Земле". Эта работа — философское размышление Высоцкого о месте человека во Вселенной. По мнению Мамонова, именно она лучше всего задаёт настроение всему проекту.

"В наше время глобальных потрясений и поиска новых смыслов эта песня звучит как пророчество. Она задает тон всему альбому и показывает масштаб личности Высоцкого. Каждый человек, независимо от возраста, найдет здесь произведение, которое будет резонировать с его душой на самом глубоком уровне", — отметил продюсер.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Медведева: с Загитовой мы не стали подругами, но можем встретиться за кофе сегодня в 20:21

"Подругами мы бы не стали": что стоит за признанием Медведевой о Загитовой

Могли ли Медведева и Загитова стать подругами? Фигуристки раскрыли правду о своём соперничестве, примирении и встречах за чашкой кофе.

Читать полностью » Минпросвещения рекомендовало изучать на уроках музыки песни Shaman, Газманова и Майданова сегодня в 19:17

Школьников ждёт новый репертуар: Shaman и Газманов теперь вместе с классиками

В школьной программе появились песни Shaman и Газманова. Зачем их включили вместе с классикой и кто решал, какие произведения будут изучать дети?

Читать полностью » Yonhap: полиция Южной Кореи задержала певца PSY за незаконное получение медицинских рецептов сегодня в 18:55

От флешмоба до уголовного дела: как поменялась история культового певца PSY

Южнокорейская полиция задержала исполнителя хита "Gangnam Style" PSY: его подозревают в незаконном получении рецептов на психотропные препараты.

Читать полностью » У Филиппа Киркорова умер пёс Хари на 16-м году жизни сегодня в 17:51

Трагедия за час до возвращения: потеря, о которой Киркоров не мог подумать

Филипп Киркоров рассказал о потере, которая случилась за час до его возвращения домой: 16 лет рядом с ним жил верный пес Хари.

Читать полностью » Тейлор Свифт вошла в Книгу рекордов Гиннесса благодаря подкасту братьев Келси сегодня в 16:10

Подкаст братьев Келси с Свифт установил рекорд, о котором не мечтали даже звёзды YouTube

Тейлор Свифт снова вошла в историю: её появление в подкасте братьев Келси побило мировой рекорд Гиннесса по просмотрам на YouTube.

Читать полностью » Лариса Долина поддержала Романа Товстика на фоне его развода с Еленой сегодня в 15:55

Лариса Долина вмешалась в громкий развод Товстиков: на чьей она стороне

Неожиданный поворот в громком разводе Товстиков: Лариса Долина вступилась за бизнесмена, а Полина Диброва подала на развод со своим мужем.

Читать полностью » Фигуристка Евгения Медведева призналась, что в 18 лет столкнулась с остеопорозом сегодня в 14:47

Болезнь, которая крала медали: с чем пришлось столкнуться Евгении Медведевой в 18 лет

Фигуристка Евгения Медведева призналась, что в юности боролась с остеопорозом: ее кости были как у пожилого человека, а зубам пришлось ставить виниры.

Читать полностью » Памела Андерсон назвала Лиама Нисона джентльменом и призналась в романтических чувствах сегодня в 13:37

"Невозможно не влюбиться": Памела Андерсон рассказала о чувствах к Лиаму Нисону

Памела Андерсон впервые откровенно рассказала о "химии" с Лиамом Нисоном, которая вышла далеко за пределы съёмочной площадки "Голого пистолета".

Читать полностью »

Новости
ДФО

Владивосток ввел комендантский час для электросамокатов в центре города
ЦФО

Подмосковье вводит целевую поддержку для студентов, ставших родителями
Авто и мото

Безопасное вождение: советы по предотвращению ДТП с наглыми водителями
Красота и здоровье

Как адаптировать "уродливую куртку" к вашему стилю: советы от экспертов моды
Красота и здоровье

Онколог развеял мифы о курении и раке лёгких
Красота и здоровье

Врач Морозова: зубчатый язык связан с бруксизмом, гипотиреозом и наследственными патологиями
Красота и здоровье

Уролог Ланзак: у мужчин тоже бывает климакс
Красота и здоровье

Подолог назвал ошибки при лечении мозолей на ногах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru