Двери открываются одним касанием — Tesla готовит обновление, которое захочется попробовать

Представьте, что вы садитесь в Tesla, а на центральном экране вас встречает фотореалистичная 3D-модель автомобиля, которую можно крутить, приближать и даже "открывать" двери одним касанием. Совсем скоро для владельцев Model S и Model X это станет реальностью.

Tesla переходит на новый уровень графики

По данным известного энтузиаста и исследователя ПО Tesla GreenTheOnly, в свежих версиях прошивок для машин с процессорами AMD появились файлы игрового движка Unreal Engine. Разработанный компанией Epic Games, он хорошо известен в индустрии видеоигр благодаря потрясающе реалистичной 3D-графике и плавной анимации. В последние годы Unreal Engine активно осваивает и автомобильную сферу, позволяя создавать зрелищные и информативные интерфейсы.

До сих пор мультимедийная система Tesla работала на движке Godot, но переход на Unreal Engine обещает заметный скачок в детализации и динамике отображения. Интерфейсы получат кинематографичный уровень прорисовки, что сделает взаимодействие с автомобилем на экране не только удобнее, но и гораздо приятнее визуально.

Что получат владельцы Model S и Model X

Новые возможности не ограничатся "красивой картинкой". Судя по имеющейся информации, водители смогут:

свободно вращать 3D-модель своей машины;

приближать нужные детали;

открывать и закрывать элементы — например, багажник или двери — прямо с экрана.

Кроме того, есть основания полагать, что обновлённая графика затронет и интерфейсы систем Autopilot и Full Self-Driving (Supervised). Более реалистичные модели позволят нагляднее отображать обстановку вокруг машины и действия автопилота в реальном времени.

Опыт других производителей

Tesla здесь не первопроходец, но, как часто бывает, может задать новую планку качества. Unreal Engine уже используется в мультимедиа некоторых брендов:

Rivian — для отображения состояния автомобиля и анимации режимов;

Ford и Lotus — в современных информационно-развлекательных системах;

Volvo и GMC — для визуализации работы систем и параметров в движении.

Особенно эффектно технология реализована в электрическом Hummer EV: смена режимов движения сопровождается насыщенной графикой и анимацией, которая не просто радует глаз, но и помогает лучше понять, что происходит с автомобилем.