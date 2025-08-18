Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Душистый горошек
Душистый горошек
© commons.wikimedia.org by Michael Garlick is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:44

Минимальный уход – максимальный результат: эти цветы созданы для тех, у кого нет времени на садоводство

Флоксы, пионы и хосты: неприхотливые многолетники для вашего сада

Для тех, кто мечтает о красивом цветнике, но не имеет возможности уделять много времени садовым работам, агроном Владимир Викулов предложил список неприхотливых цветов, которые не требуют сложного ухода и прекрасно адаптируются к различным условиям. Следуя советам эксперта, даже начинающий садовод сможет создать яркий и привлекательный цветник, радующий глаз в течение всего сезона.

Агроном посоветовал обратить внимание на однолетние цветы, которые станут отличным выбором для тех, кто хочет получить быстрый результат. Их высаживают после окончания заморозков, примерно в конце мая — начале июня, и они радуют своим цветением вплоть до первых осенних морозов.

Петунии, космеи и бархатцы: неприхотливые фавориты

Среди лучших и наиболее неприхотливых однолетников Владимир Викулов выделил петунии, космеи и бархатцы различных расцветок. Эти растения отличаются ярким и продолжительным цветением, при этом они достаточно устойчивы к переменам погоды и не требуют особого ухода, что делает их идеальным выбором для начинающих садоводов.

Многолетние растения могут украшать ваш участок на протяжении многих лет, требуя минимального ухода и радуя глаз своим цветением год за годом.

Эксперт предложил посадить флоксы, пионы и хосты, которые являются отличным выбором для тех, кто ценит красоту и минимальные трудозатраты. Эти растения хорошо растут даже в тенистых местах, что позволяет создать привлекательный цветник в местах, где другим цветам будет сложно выжить.

Старые сорта хост: устойчивость и элегантность

Агроном отдельно отметил старые сорта хост, такие как альбопикта, зибольда и медиовариегата. Эти растения отличаются крупными размерами, устойчивостью к сорнякам и способностью с годами становиться только красивее, сообщает m24. ru, что делает их привлекательным выбором для тех, кто ищет долговечные и неприхотливые растения.

Несмотря на неприхотливость выбранных цветов, необходимо соблюдать основные правила посадки и ухода.

Перед посадкой необходимо подготовить почву, обеспечив хороший дренаж и внеся необходимые удобрения.

Полив должен быть умеренным и регулярным, особенно в засушливые периоды.

Регулярная прополка поможет избавиться от сорняков, которые могут конкурировать с цветами за питательные вещества и влагу.

Подкормку следует проводить умеренно, используя удобрения в соответствии с инструкцией.

Интересные факты о цветах:

Самый большой цветок в мире — это раффлезия Арнольди, достигающая в диаметре до 1 метра.
Розы являются самыми популярными цветами в мире.
Некоторые цветы, например, подсолнухи, поворачиваются к солнцу.
Существуют цветы, которые раскрываются только ночью.

Следуя советам агронома Владимира Викулова, вы сможете создать красивый и неприхотливый цветник, который будет радовать вас своим цветением в течение всего сезона. Неприхотливые цветы — отличный выбор для тех, кто хочет наслаждаться красотой природы, не тратя много времени на уход за растениями.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Чем подкармливать кинзу: перегной, зола и минеральные удобрения в период роста сегодня в 10:39

Хотели пышную зелень, а получили пустую грядку: правда о посевах кинзы

Узнайте, как правильно подготовить семена кинзы, чтобы получить богатый урожай. Секреты полива, почвы, времени посева и подкормок для пышной зелени.

Читать полностью » Сад без химии: 5 шагов к защите огорода от вредителей народными средствами сегодня в 10:28

Вредители не пройдут: 5 шагов к идеальной защите сада без химии – ваши растения будут здоровы

Защитите свой сад от вредителей без химии! Эффективные народные средства и методы для здорового урожая. Секреты опытных садоводов раскрыты!

Читать полностью » Настурция: натуральная защита огорода — отпугивает, приманивает, привлекает сегодня в 9:28

Вредители в панике бегут с огорода: настурция как природный щит — вот как её использовать

Настурция защитит огород от вредителей! Отпугивает колорадских жуков, привлекает божьих коровок. Эффективное и экологичное решение. Узнайте как использовать!

Читать полностью » Природный стиль сада в Смоленской области: какие растения выбрать и когда сажать вчера в 9:26

Луг вместо газона и лесная опушка у калитки: неожиданный тренд для смоленских дач

Создайте уникальный 'дикий' сад в Смоленской области с помощью натуральных методов и местных растений, которые преодолеют погодные капризы.

Читать полностью » Калий и комплексные удобрения помогают продлить цветение петуний до заморозков сегодня в 9:08

Одна ошибка в августе — и петунии сбросят бутоны раньше времени

В августе петуния нуждается в особом внимании! Узнайте о схеме подкормок, чтобы продлить яркое цветение до холодов. Рекомендации по уходу и решению проблем с ростом.

Читать полностью » Удобрения для сада: как не навредить растениям и почве — советы агронома сегодня в 8:28

Тайны подкормки раскрыты: как добиться невероятного урожая без вреда для почвы — эксперт делится опытом

Агроном рассказал о выборе между минеральными и органическими удобрениями. Узнайте, как правильно подкармливать растения для богатого урожая и здоровья почвы. Секреты выбора удобрений!

Читать полностью » Безопасное удобрение и барьер от слизней: как использовать яичную скорлупу эффективно вчера в 8:22

Слизни не доберутся до ваших ягод: уникальный способ защиты с яичной скорлупой

Узнайте, как яичная скорлупа может защитить вашу клубнику от слизней и одновременно стать удобрением. Простой и эффективный метод без химии.

Читать полностью » Древесный уголь в горшке предотвращает гниль и плесень у растений сегодня в 8:03

Этот дренаж спасет ваши цветы: копеечный секрет долголетия комнатных растений

Правильный дренаж в цветочном горшке — залог здоровья растений! Узнайте, какие материалы лучше использовать и как избежать ошибок при создании дренажного слоя.

Читать полностью »

Новости
Еда

Картофельное пюре становится нежным при использовании крахмалистых сортов
Туризм

Путешествие по Шёлковому пути: самые впечатляющие города и ландшафты Узбекистана
Туризм

Золотое кольцо, Карелия и Соловки — обзор паломнических туров по России
Наука и технологии

Эфиопия поражает: найдены останки гоминин возрастом 2,8 млн лет
Спорт и фитнес

Тренер Ника Шелби рассказала, какие мышцы задействует упражнение берпи
Садоводство

Агроном: розмарин отпугивает тлю, морковную муху и капустную моль
Садоводство

Британский садовод Джо Кларк размножает клубнику усами для увеличения урожаяс
Питомцы

Ветеринары назвали основные признаки боли у кошек: изменения поведения и аппетита
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru