Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Запах
Запах
© Freepik by karlyukav is licensed under public domain
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 11:11

Запахи в доме, которые нельзя игнорировать: когда стоит насторожиться

Запахи в доме могут сигнализировать о проблемах с сантехникой и бытовой техникой

Запахи, наполняющие воздух в вашем доме, могут быть не только признаком уюта, но и важными индикаторами состояния жилища. Некоторые ароматы могут говорить о проблемах, которые требуют незамедлительного внимания и даже действий для предотвращения неприятных последствий. Важно не игнорировать такие сигналы, ведь их источники могут скрывать опасные неисправности.

Сегодня мы расскажем, какие запахи должны насторожить и что они могут означать для вашего дома.

1. Запах аммиака: опасный сигнал

Запах аммиака — один из самых тревожных и часто игнорируемых сигналов. Конечно, если у вас есть кошка, которая пользуется лотком, это вполне естественно. Но если вы не держите животных, такой запах — причина для беспокойства.

Возможные причины запаха аммиака:

  • Неисправности холодильника. В старых моделях холодильников в качестве хладагента использовался аммиак, и при поломке устройства его пары могут попасть в воздух. Если запах усиливается после работы холодильника, стоит проверить его состояние.
  • Проблемы с сантехникой. Запах аммиака может исходить от засоров в трубах. Загрязнённые трубы могут задерживать воду и органические остатки, что приводит к неприятному запаху.
  • Грызуны. В случае, если в доме завёлся мышь или крыса, и она умерла в труднодоступном месте, запах аммиака может быть следствием разложения органики.

Что делать? Если запах аммиака появился, проверьте оборудование (особенно холодильник) и сантехнику. Возможно, вам придётся вызвать специалиста для диагностики и устранения проблемы.

2. Запах пота: возможные проблемы с техникой

Стойкий запах пота в помещении, особенно в летний период, также может быть сигналом о неисправности техники. Важно обратить внимание на кондиционеры, которые могут накапливать влагу, грязь и бактерии в своих фильтрах и дренажных системах. Если прибор загрязнён, он начинает неприятно пахнуть, создавая ощущение сырости и загрязнённого воздуха.

Как избежать запаха? Регулярная чистка кондиционеров и дренажных систем — важная профилактика. Убедитесь, что фильтры вашего устройства чистые, а система работает правильно. Это не только устранит неприятный запах, но и продлит срок службы кондиционера.

3. Тлеющая резина или пластик: потенциальная угроза

Если вы чувствуете запах, напоминающий рыбный или тлеющий пластик, это может быть признаком перегрева бытовых приборов или проблем с электропроводкой. Этот запах часто сопровождается дымом или горячими проводами и может быть опасным для здоровья.

Что это может означать:

  • Перегрев электрических приборов. Тлеющая резина или пластик указывают на то, что какой-то из приборов перегревается. Это может быть неисправность в электропроводке или перегрузка в сети.
  • Проблемы с проводкой. Перегрев проводки также может привести к её повреждениям и даже к возгоранию.

Что делать? Если запах возникает при включении какого-либо прибора, выключите его сразу и проверьте, не перегреваются ли другие устройства. Возможно, потребуется вызвать электрика для диагностики проводки и устранения проблемы.

4. Запах сырости: плесень и избыточная влажность

Запах сырости в квартире часто связан с повышенной влажностью и плесенью. Этот запах может появляться в помещениях, где есть проблемы с вентиляцией или протечками в крыше или инженерных системах. Плесень в воздухе не только портит обстановку, но и может серьёзно повлиять на здоровье.

Что может вызвать запах сырости:

  • Протечки крыши или труб. Влага из протечек в стенах или крыше может попадать в квартиру, создавая идеальные условия для роста плесени.
  • Недостаточная вентиляция. Влажный воздух, застаиваясь в помещении, приводит к образованию конденсата и возникновению грибка.

Что делать? Для начала важно проверить состояние крыши, труб и окон на наличие протечек. Также стоит улучшить вентиляцию в доме, установив вентиляторы или воздуховоды, чтобы предотвратить накопление влаги.

5. Запах канализации: утечка или засор

Запах канализации — один из самых неприятных и опасных. Он может свидетельствовать о проблемах с трубами, например, засорах или утечках. Такой запах может проникать в жилые помещения, вызывая не только дискомфорт, но и угрозу здоровью из-за попадания токсичных газов.

Возможные причины запаха канализации:

  • Засоры в трубах. Если вода в трубах застаивается или проходит плохо, это может приводить к накоплению биогаза, который просачивается в воздух.
  • Утечка в системе водоснабжения. В случае утечек или повреждений труб может происходить утечка сероводорода, который вызывает неприятный запах. Этот газ также токсичен и взрывоопасен.

Что делать? Если запах канализации стал сильным, не игнорируйте его. Проверьте состояние труб, особенно в старых домах. При необходимости вызовите сантехника для устранения засора или утечек. Не забывайте, что метан и сероводород являются не только неприятными, но и взрывоопасными веществами, поэтому с ними нужно обращаться очень осторожно.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Самоклеящаяся плёнка: простой способ обновить мебель и декор своими руками сегодня в 3:16
Бюджетное преображение: дизайнерские идеи, которые можно сделать своими руками

Самоклеящаяся плёнка — простой способ обновить интерьер без ремонта. Как использовать её для мебели, стен и аксессуаров, чтобы добавить дому стиля и уюта.

Читать полностью » Эксперты назвали пять ошибок в интерьере кухни, которые портят впечатление сегодня в 2:11
Кухня теряет стиль не из-за мебели, а из-за этих привычек — проверьте себя

Некоторые привычные предметы портят вид кухни и создают ощущение беспорядка. Какие мелочи стоит заменить, чтобы интерьер стал стильным и гармоничным?

Читать полностью » Плесень на кухне: самые уязвимые зоны и проверенные способы очистки сегодня в 1:44
Невидимый яд в шкафу и под раковиной: как плесень портит продукты и воздух

Плесень на кухне — скрытая угроза для здоровья. Где искать грибок, как его убрать и что делать, чтобы он не возвращался — простые советы по чистоте и безопасности дома.

Читать полностью » Осенний уют в интерьере: свечи, гирлянды и тёплое освещение помогут преобразить дом сегодня в 0:39
Когда за окном холодно, спасает свет: как превратить дом в тёплое убежище осенью

Как превратить дом в островок уюта с помощью света? Простые приёмы освещения, которые создают тепло и комфорт в холодные осенние вечера.

Читать полностью » Постельное бельё нужно менять каждую неделю при наличии домашних животных вчера в 23:51
Вы не меняете постельное бельё так часто, как нужно? Это может стоить вам здоровья

Как часто менять постельное бельё? Узнайте, как часто нужно стирать постельное бельё для поддержания здоровья и комфорта.

Читать полностью » Соль и сода признаны эффективной альтернативой бытовой химии для ванной комнаты вчера в 22:42
Одно средство вместо десятка флаконов: что произойдёт, если оставить соль в унитазе на ночь

Простой ингредиент из кухни способен заменить полку бытовой химии. Соль очищает ванную, унитаз и даже стиральную машину — если знать, как её использовать правильно.

Читать полностью » Названы тренды дизайна ванных комнат 2026 года: натуральные материалы и функции СПА вчера в 21:35
Ошибка, из-за которой ванная теряет чувство уюта — и один приём, который спасает всё

Ванная комната перестала быть просто функциональным помещением. Какие решения сделают её уютной, современной и по-настоящему расслабляющей в 2026 году?

Читать полностью » Дизайнеры назвали оптимальное расстояние между диваном и кофейным столиком — 35–45 сантиметров вчера в 20:22
Одна ошибка с журнальным столиком — и уют рушится, как карточный домик

Правильное расположение кофейного столика может полностью изменить атмосферу гостиной. Узнайте, как выбрать идеальное место, форму и материал.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Для уверенных мужчин больше всего подходят ротвейлеры и кавказские овчарки
Культура и шоу-бизнес
Лиззо обвинена в нарушении авторских прав — Rolling Stone
Красота и здоровье
В России набирает популярность дуркинг как способ восстановления — психиатр Екатерина Кожадей
Авто и мото
Профессор Хэл Сосабовски: бензин сам по себе не взрывается, он лишь горит при наличии кислорода и искры
Туризм
Эксперты рассказали, как сделать полёт безопасным для ребёнка
Спорт и фитнес
Тренер Акулина Бахтурина показала три балетных упражнения для стройных и подтянутых рук
Красота и здоровье
Гастроэнтеролог Шон Пестон назвал пять самых полезных ферментированных продуктов для здоровья кишечника
Садоводство
Названы лучшие способы зимнего хранения клубней георгин — песок, торф и парафин
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet