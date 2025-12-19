Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:44

Севастополь в центре скандала — невыплата зарплаты становится причиной уголовного расследования

В Севастополе начата проверка по факту невыплаты зарплаты работникам кафе — СК России

В Севастополе начата процессуальная проверка по факту невыплаты заработной платы сотрудникам сети общественного питания, сообщает Главк Следственного комитета России по Крыму и Севастополю. Проблема была выявлена на основе информации, опубликованной в социальных сетях, пишет издание РИА Новости.

Нарушение прав работников

По данным следователей, сотрудники предприятия не получают заработную плату с октября текущего года, а также сталкиваются с проблемами при увольнении — окончательный расчет не производится. Информация о нарушении прав работников, по данным ведомства, поступила из социальных сетей, что позволило начать расследование.

"Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю по информации из социальных сетей проводится процессуальная проверка по факту невыплаты заработной платы свыше двух месяцев работникам сети общественного питания (ст. 145.1 УК РФ)", — говорится в сообщении Следственного комитета.

Действия следствия

В настоящее время следователи устанавливают точное количество работников, пострадавших от невыплаты зарплаты, а также период, за который не были произведены выплаты. Все необходимые меры предпринимаются для восстановления прав работников.

Следственный комитет продолжает работу по делу, и в случае подтверждения факта нарушения законодательства будут приняты соответствующие меры.

