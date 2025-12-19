Год за годом, а денег нет: как в OneMoscow копился гигантский долг перед собственной командой

История вокруг агентства премиум-недвижимости OneMoscow перешла из корпоративного конфликта в плоскость обращений к силовикам и надзорным ведомствам. Сотрудники заявляют о многомесячных задержках выплат и связывают происходящее с тем, как была выстроена модель работы внутри компании. Об этом пишет "Лента.ру". На этом фоне основатель агентства и видеоблогер Александр Кузин, по данным публикации, уже находится за пределами России.

Претензии сотрудников и сумма задолженности

Работники OneMoscow утверждают, что компания не выплатила им около 160 млн рублей. По данным, приведённым в материале, более 50 сотрудников подали жалобы в правоохранительные и контролирующие органы. В сообщениях пострадавших речь идёт не о разовых задержках, а о системной проблеме, которая накапливалась в течение года.

Как отмечается, с начала 2025 года сотрудники перестали получать комиссионные. При этом, по их словам, в публичном пространстве Кузин продолжал демонстрировать роскошный образ жизни. Такое расхождение между картиной в соцсетях и внутренней ситуацией в компании стало одним из факторов, усиливших конфликт.

Как была устроена работа в агентстве

По словам работников, многие из них были оформлены как индивидуальные предприниматели. Они считают, что такая схема могла использоваться для уклонения от налогов. Внутри команды это, как утверждается, воспринималось как уязвимое место, которое в момент кризиса лишило сотрудников привычных гарантий.

Когда начались проблемы с выплатами, Кузин, по версии заявителей, объяснял их убыточностью фирмы. Однако параллельно, как следует из материала, он предлагал брокерам продолжать работу и закрывать новые сделки.

Отъезд в Дубай и дальнейшие действия

Согласно данным публикации, Александр Кузин уехал в Дубай. На этом фоне сотрудники описывают схему, при которой средства от новых сделок выводились со счетов компании. Они связывают это с тем, что накопившиеся обязательства перед командой так и не были закрыты.

Ситуация получила развитие именно через обращения в органы — в материале подчёркивается, что жалобы направлены как в правоохранительные структуры, так и в контролирующие ведомства. В центре внимания остаются обстоятельства невыплат и то, как распределялись денежные потоки в период, когда выплаты сотрудникам прекратились.