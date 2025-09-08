35 миллионов за парковку: приставы пермяков завалили штрафами
С января по август 2025 года судебные приставы Пермского края вели 23,5 тысячи исполнительных производств, связанных с неуплатой штрафов за парковку. Общая сумма задолженности превысила 35,5 млн рублей, сообщили в ГУ ФССП региона.
Результаты работы приставов
-
завершено и прекращено — 17 тысяч производств;
-
взыскано и перечислено в местный бюджет — свыше 24 млн рублей.
Меры к неплательщикам
В отношении водителей, не оплативших штрафы вовремя, применялись меры принудительного взыскания:
-
начисление исполнительского сбора, из-за чего сумма долга удваивалась;
-
арест банковских счетов у злостных нарушителей.
Итог
ФССП напоминает: уклонение от уплаты штрафов не только влечёт рост задолженности, но и приводит к дополнительным санкциям, серьёзно осложняя финансовое положение должников.
