35 миллионов за парковку: приставы пермяков завалили штрафами

С января по август 2025 года судебные приставы Пермского края вели 23,5 тысячи исполнительных производств, связанных с неуплатой штрафов за парковку. Общая сумма задолженности превысила 35,5 млн рублей, сообщили в ГУ ФССП региона.

Результаты работы приставов

завершено и прекращено — 17 тысяч производств ;

взыскано и перечислено в местный бюджет — свыше 24 млн рублей.

Меры к неплательщикам

В отношении водителей, не оплативших штрафы вовремя, применялись меры принудительного взыскания:

начисление исполнительского сбора , из-за чего сумма долга удваивалась;

арест банковских счетов у злостных нарушителей.

Итог

ФССП напоминает: уклонение от уплаты штрафов не только влечёт рост задолженности, но и приводит к дополнительным санкциям, серьёзно осложняя финансовое положение должников.