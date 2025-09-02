Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by cogdogblog is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:11

Алименты не платил, но метлу получил: как пензенский суд наказал нерадивого отца

В Пензенской области алиментщик будет убирать улицы и выплачивать долг ребёнку — УФССП

49-летнего жителя Пензенского района признали виновным в злостной неуплате алиментов. Его долг перед собственным сыном превысил 500 тысяч рублей.

Как его нашли

Некоторое время мужчина скрывался, проживая у сожительницы. Но спрятаться ему не удалось — приставы быстро вычислили должника, так как он поселился всего в нескольких кварталах от семьи, которой задолжал.

В ходе разыскных мероприятий мужчину доставили в отделение, где составили административный протокол.

Какое наказание назначили

Суд назначил неплательщику наказание в виде 100 часов обязательных работ.

"Теперь он занимается уборкой городских территорий, параллельно выплачивая задолженность перед сыном", — сообщили в пресс-службе УФССП по Пензенской области.

Итог

Таким образом, должнику предстоит не только отрабатывать назначенные часы, но и постепенно закрывать внушительный долг перед ребёнком.

