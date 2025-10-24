Рыба из ниоткуда: в Перми нашли сардины, которых не должно было быть

В Перми разгорелся скандал вокруг местного производителя рыбы — компании "Продукт Компани". Проверка Россельхознадзора выявила, что предприятие изготовило 53,5 килограмма сардин из неизвестного сырья.

Что показала проверка

По данным ведомства, 15 октября компания задекларировала выпуск 27,5 кг тихоокеанских сардин и 26 кг сардин пряного посола. В документах указано, что на производство пошло 45,5 кг мороженых сардин. Однако арифметика не сошлась: для получения такого объёма готовой продукции сырья оказалось явно недостаточно.

"15 октября организация оформила производственную транзакцию на выработку 27,5 килограммов сардин тихоокеанских, 26 килограммов сардин пряного посола из сырья: 45,5 килограмма мороженных сардин. Этого недостаточно для выработки данного объема продукции", — говорится на сайте Россельхознадзора.

Откуда взялись ещё 8 килограммов рыбы, остаётся загадкой.

Сардины попали на прилавки

Как уточняет ведомство, готовая продукция была реализована предпринимателям и организациям по всему региону. Те, в свою очередь, продавали сардины населению. В связи с нарушением "Продукт Компани" вынесли предостережение.

Подобные случаи уже были

Это не первый инцидент подобного рода: ранее в Курганской области обнаружили производство свиного мяса из неизвестного сырья. Эксперты полагают, что такие случаи могут указывать на системные проблемы контроля в пищевой отрасли.