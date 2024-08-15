В Российском городе запустили строительство инновационного кампуса для комфорта студентов

Запущено строительство университетского кампуса мирового класса в Великом Новгороде. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин объявил о начале работ на объекте. В сообщении на его странице в социальной сети "ВКонтакте" указано, что новое здание будет расположено на Большой Санкт-Петербургской улице, где уже находится главный корпус НовГУ.
Никитин поделился, что в данный момент завершается подготовка к строительству. Проходит подключение внешних инженерных систем: водоснабжения, канализации, электроснабжения, газоснабжения и коммуникационных сетей.
По планам, новый кампус сможет вместить до четырех тысяч человек. Губернатор также упомянул, что региональное министерство строительства выдало разрешение на строительство кампуса в рамках особой экономической зоны "Новгородская".
Фото: commons.wikimedia.org/A.Savin (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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