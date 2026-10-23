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Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:51

Вузовские олимпиады предложили сократить до минимума: какую угрозу увидели за массовыми победами школьников

Сокращение перечня вузовских олимпиад является необходимым шагом для обеспечения равных возможностей при поступлении, считает доктор педагогических наук, профессор, академик Международной академии наук педагогического образования Сергей Комков. В беседе с NewsInfo эксперт подчеркнул, что текущее количество интеллектуальных состязаний избыточно и создает почву для непрозрачных схем зачисления.

Ранее сообщалось, что власти приняли решение пересмотреть список олимпиад, дающих право на льготы при поступлении. По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, после проведения тщательной экспертизы их общее число было снижено до шестидесяти.

Комков выразил мнение, что количество олимпиад следует сократить еще радикальнее — до десяти или пятнадцати. Профессор отметил, что сегодня региональные вузы злоупотребляют правом проведения собственных олимпиад, чтобы зачислять "своих" абитуриентов в приоритетном порядке без общего конкурса.

"Максимум двадцать олимпиад должно проводиться вузовских, в основных ведущих вузах страны они только должны проводиться. А таких вузов у нас не больше двух десятков в стране", — отметил Комков.

Особое внимание академик уделил проблеме очного участия. Акцент на очных турах зачастую отсекает талантливых ребят из отдаленных уголков страны, у которых нет финансовой возможности приехать в крупные центры.

Для решения этой проблемы эксперт предлагает региональным властям самостоятельно проводить строгий отбор и направлять лучших выпускников на интеллектуальные битвы в Москву или Санкт-Петербург. Зачастую подготовка к экзаменам ложится тяжелым бременем на семьи, и олимпиады не должны становиться дополнительным барьером.

"Вот пусть они проведут отбор таких ребят. Пусть они свои собственные проведут конкурсы лучших ребят и лучших направят на олимпиады в ведущие вузы страны. Проведут настоящие олимпиады, как это было в советский период", — рассказал эксперт.

Комков указал на несправедливость ситуации, когда победитель малоизвестного конкурса из небольшого регионального вуза может занять бюджетное место в топовом столичном университете. Это лишает шансов абитуриентов с высоким уровнем знаний, поступающих на общих основаниях. В условиях, когда приемная кампания становится все более конкурентной, прозрачность процедур приобретает критическое значение.

Многие специалисты подчеркивают, что неудача при зачислении в вуз не является концом пути. Опытный психолог всегда поможет справиться со стрессом и найти альтернативные варианты развития. Кроме того, современные правила поступления позволяют выпускникам рассматривать широкий спектр образовательных траекторий.

Проверено экспертом: эксперт в области науки Дмитрий Грачев

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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