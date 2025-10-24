Пермский Политех наступает на пятки МГУ: рост в рейтинге СМИ впечатляет

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) продемонстрировал уверенный рост в федеральном рейтинге активности в СМИ, подготовленном компанией "Медиалогия". За третий квартал 2025 года вуз поднялся сразу на пять позиций и занял 13-е место в общероссийском списке.

Пермский Политех — лидер региона

Согласно данным аналитиков, именно ПНИПУ показал самое заметное продвижение среди всех участников топ-30.

"Самое заметное перемещение — Пермский национальный исследовательский политехнический университет. Плюс пять позиций и 13 место в рейтинге за третий квартал 2025 года", — говорится на сайте "Медиалогии".

Политех стал единственным вузом из Перми, вошедшим в тридцатку наиболее упоминаемых образовательных учреждений страны.

Конкуренты позади

Пермский университет обошёл таких крупных игроков, как Уральский федеральный университет, Новосибирский государственный университет, Дальневосточный федеральный университет, а также МИФИ и ИТМО.

Это укрепило позиции ПНИПУ не только в региональном, но и в национальном медиапространстве.

Лидеры рейтинга

Тройка лидеров осталась неизменной:

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ) Финансовый университет при Правительстве РФ Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС)

Эксперты отмечают, что рост позиций ПНИПУ связан с активной научной и общественной деятельностью университета, а также его присутствием в федеральной повестке.