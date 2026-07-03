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Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:06

Вузы торопятся отказаться от дипломов: научное сообщество обсуждает новые способы проверки знаний

Отказ от классических выпускных квалификационных работ в вузах из-за распространения искусственного интеллекта преждевременен, так как новые механизмы оценки знаний еще не прошли полноценную проверку. Об этом изданию NewsInfo заявила эксперт в области высшего образования, кандидат социологических наук Ирина Гордина-Невмержицкая.

Ранее стало известно, что Сочинский институт Российского университета дружбы народов стал первым образовательным учреждением в стране, где решили исключить дипломные работы из программы обучения. Администрация вуза связала такое решение с активным внедрением ИИ и сложностями контроля оригинальности текстов, что в целом отражает текущий запрос на пересмотр формата экзаменов в российских университетах.

По мнению Ирины Гординой-Невмержицкой, отмена традиционных форматов на фоне развития нейросетей зачастую выглядит как попытка привлечь внимание, а не как проработанное академическое решение. Специалист подчеркнула, что подобные нововведения нуждаются в длительном испытании в пилотных проектах, прежде чем предлагать их в масштабах страны.

"Полагаю, что от традиционных форматов отказываться рано до тех пор, пока не будет апробирован новый механизм проверки знаний. В России действует множество форматов сдачи диплома, например, стартап как диплом. Это формы, которые были апробированы на практике и имеют право на жизнь. Пока отмена традиционных выпускных работ является скорее хайпом на теме и имеет низкий уровень проработки", — отметила Гордина-Невмержицкая.

Эксперт добавила, что реформирование системы высшего образования неизбежно приведет к смене подходов к проверке квалификации специалистов. Сама сфера профессиональной подготовки меняется, требуя адаптации под реалии современного рынка труда. При этом дискуссии о трансформации затрагивают не только вузы, но и образовательные стандарты на всех ступенях обучения.

"Меняется сам формат высшего образования и понимание, что такое высшее образование. Выпускные и дипломные работы будут максимально связаны с практикой. Я верю, что и в дипломах, и в диссертациях больше не будет упора на первую часть, связанную с подведением теории под те практические результаты, которые получены в работе, как это было до последнего времени. Это устарело", — пояснила эксперт.

Гордина-Невмержицкая обратила внимание, что в настоящий момент не существует универсальной альтернативы, способной заменить очный устный экзамен. В условиях, когда технологии меняют привычные профессии, любые инновации в системе аттестации должны вводиться исключительно локально и после тщательной государственной экспертизы. При этом эксперты напоминают, насколько важно развивать национальные инструменты, включая научные пособия, такие как современные учебники по взаимодействию человека и цифровой среды, позволяющие лучше понимать текущие изменения в образовательном процессе.

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Проверено экспертом: Эксперт в области технологий Алексей Корнилов, Эксперт в области технологий Марина Левченко
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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