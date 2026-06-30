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Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:19

Диплом под диктовку нейросети: искусственный интеллект поставил вузы перед выбором

Отмена дипломных и курсовых работ в университетах категорически недопустимый шаг, заявила директор Центра прикладных экономических исследований Высшей школы экономики Татьяна Абанкина. В беседе NewsInfo эксперт пояснила свою позицию относительно будущего академической оценки знаний.

Ранее сообщалось, что министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на форуме в Тюмени заявил, что традиционная система курсовых и дипломов перестала выполнять свою функцию из-за распространения технологий искусственного интеллекта. Министр отметил, что формат был эффективен десятилетия назад, однако развитие нейросетей изменило ситуацию.

Абанкина подчеркнула, что написание письменных работ является способом формирования ключевых навыков, которые необходимы будущим специалистам. По ее словам, для работы с нейросетями студенту все равно требуются предпроектная подготовка и постановка целей.

"Курсовые и дипломные работы — это умение выполнить законченное самостоятельное исследование с помощью или без помощи искусственного интеллекта. Главное — это проектная работа и исследовательская. Для того чтобы даже задать задачу искусственному интеллекту, надо продумать постановку", — отметила эксперт.

Специалист добавила, что курсовые и дипломные проекты нужны для воспитания умения доводить начатое дело до конкретного результата. В то же время она признала, что экзаменационная система в чистом виде менее устойчива перед современными технологиями. При этом исследователи констатируют, что нередко точность уходит в тень красноречия при ответе алгоритмов.

"Если ключевых компетенций студенты не получат и не предъявят, это будет очень не отвечающее современным требованиям образование и полученной им квалификации. Как раз экзамены-то с помощью искусственного интеллекта с легкостью сдаются", — пояснила эксперт.

Сегодня вузы сталкиваются с вызовом трансформации программ, учитывая, что человек уже не является эталоном в решении ряда творческих и аналитических задач. В профильных ведомствах также обсуждают, как иностранные выпускники могут стать кадровым резервом для отечественной экономики. В свою очередь, педагоги опасаются, что увлечение цифровыми инструментами без должного контроля может привести к тому, что риски применения ИИ в учебном процессе начнут перевешивать пользу для студентов.

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Проверено экспертом: Эксперт в области науки Алексей Кузнецов, Эксперт в области науки Ирина Соколова
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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