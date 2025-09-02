Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
студенты в ВУЗЕ
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:11

Кампусы как золотая жила: как каждый рубль инвестиций возвращается в Поволжье

До 2036 года в Поволжье построят 40 университетских кампусов — ВТБ

Каждый рубль, вложенный в строительство университетских кампусов, способен приносить примерно столько же — около 1 рубля — дополнительных инвестиций в сопутствующие проекты. Такой вывод содержится в исследовании "ВТБ Инфраструктурный холдинг", подготовленном к Восточному экономическому форуму.

Программа "Кампусы мирового уровня"

До 2036 года в российских регионах планируют реализовать 40 проектов кампусов.
Из них в ближайшие шесть лет введут в эксплуатацию 25 объектов с общим объёмом инвестиций более 734 млрд руб.

Крупнейшие вложения до 2030 года ожидаются в:

  • Приволжском федеральном округе — 158 млрд руб.,

  • Дальневосточном — 148 млрд руб.,

  • Центральном — 133 млрд руб.

Всего в этих округах создадут 15 кампусов.

Эффект для экономики и общества

Строительство кампусов оказывает влияние не только на образование и науку, но и на социально-экономическое развитие регионов. Наибольший эффект достигается, когда кампус становится центром притяжения бизнеса, науки и технологий:

  • привлекает компании к разработке концепции и жизни кампуса,

  • обеспечивает выпуск востребованных кадров,

  • становится партнёром в создании новых продуктов и технологий,

  • конкурирует с ведущими кампусами других стран.

По оценке члена правления ВТБ Виталия Сергейчука:

"Дополнительные инвестиции в регионы при реализации сопутствующих проектов могут составить до 750-800 млрд руб. в течение 10 лет. При раскрытии научного потенциала эта цифра вырастает до 1,4-1,6 трлн руб., а при активном взаимодействии с индустрией — до 2,2-2,25 трлн руб.".

Текущее состояние проектов

  • На стадии строительства сейчас находятся 11 кампусов мирового уровня.

  • В Челябинске, Калининграде, Уфе и Новосибирске уже сданы первые очереди объектов.

  • В 2024 году полностью введён в эксплуатацию первый кампус мирового уровня — для МГТУ им. Н. Э. Баумана в Москве.

Почему это важно

Реализация программы позволит:

  • повысить привлекательность российского высшего образования,

  • укрепить научно-исследовательские возможности вузов,

  • поддержать технологический суверенитет страны,

  • улучшить качество жизни в регионах.

