Кампусы как золотая жила: как каждый рубль инвестиций возвращается в Поволжье

Каждый рубль, вложенный в строительство университетских кампусов, способен приносить примерно столько же — около 1 рубля — дополнительных инвестиций в сопутствующие проекты. Такой вывод содержится в исследовании "ВТБ Инфраструктурный холдинг", подготовленном к Восточному экономическому форуму.

Программа "Кампусы мирового уровня"

До 2036 года в российских регионах планируют реализовать 40 проектов кампусов.

Из них в ближайшие шесть лет введут в эксплуатацию 25 объектов с общим объёмом инвестиций более 734 млрд руб.

Крупнейшие вложения до 2030 года ожидаются в:

Приволжском федеральном округе — 158 млрд руб. ,

Дальневосточном — 148 млрд руб. ,

Центральном — 133 млрд руб.

Всего в этих округах создадут 15 кампусов.

Эффект для экономики и общества

Строительство кампусов оказывает влияние не только на образование и науку, но и на социально-экономическое развитие регионов. Наибольший эффект достигается, когда кампус становится центром притяжения бизнеса, науки и технологий:

привлекает компании к разработке концепции и жизни кампуса,

обеспечивает выпуск востребованных кадров,

становится партнёром в создании новых продуктов и технологий,

конкурирует с ведущими кампусами других стран.

По оценке члена правления ВТБ Виталия Сергейчука:

"Дополнительные инвестиции в регионы при реализации сопутствующих проектов могут составить до 750-800 млрд руб. в течение 10 лет. При раскрытии научного потенциала эта цифра вырастает до 1,4-1,6 трлн руб., а при активном взаимодействии с индустрией — до 2,2-2,25 трлн руб.".

Текущее состояние проектов

На стадии строительства сейчас находятся 11 кампусов мирового уровня.

В Челябинске, Калининграде, Уфе и Новосибирске уже сданы первые очереди объектов.

В 2024 году полностью введён в эксплуатацию первый кампус мирового уровня — для МГТУ им. Н. Э. Баумана в Москве.

Почему это важно

Реализация программы позволит: