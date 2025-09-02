Кампусы как золотая жила: как каждый рубль инвестиций возвращается в Поволжье
Каждый рубль, вложенный в строительство университетских кампусов, способен приносить примерно столько же — около 1 рубля — дополнительных инвестиций в сопутствующие проекты. Такой вывод содержится в исследовании "ВТБ Инфраструктурный холдинг", подготовленном к Восточному экономическому форуму.
Программа "Кампусы мирового уровня"
До 2036 года в российских регионах планируют реализовать 40 проектов кампусов.
Из них в ближайшие шесть лет введут в эксплуатацию 25 объектов с общим объёмом инвестиций более 734 млрд руб.
Крупнейшие вложения до 2030 года ожидаются в:
-
Приволжском федеральном округе — 158 млрд руб.,
-
Дальневосточном — 148 млрд руб.,
-
Центральном — 133 млрд руб.
Всего в этих округах создадут 15 кампусов.
Эффект для экономики и общества
Строительство кампусов оказывает влияние не только на образование и науку, но и на социально-экономическое развитие регионов. Наибольший эффект достигается, когда кампус становится центром притяжения бизнеса, науки и технологий:
-
привлекает компании к разработке концепции и жизни кампуса,
-
обеспечивает выпуск востребованных кадров,
-
становится партнёром в создании новых продуктов и технологий,
-
конкурирует с ведущими кампусами других стран.
По оценке члена правления ВТБ Виталия Сергейчука:
"Дополнительные инвестиции в регионы при реализации сопутствующих проектов могут составить до 750-800 млрд руб. в течение 10 лет. При раскрытии научного потенциала эта цифра вырастает до 1,4-1,6 трлн руб., а при активном взаимодействии с индустрией — до 2,2-2,25 трлн руб.".
Текущее состояние проектов
-
На стадии строительства сейчас находятся 11 кампусов мирового уровня.
-
В Челябинске, Калининграде, Уфе и Новосибирске уже сданы первые очереди объектов.
-
В 2024 году полностью введён в эксплуатацию первый кампус мирового уровня — для МГТУ им. Н. Э. Баумана в Москве.
Почему это важно
Реализация программы позволит:
-
повысить привлекательность российского высшего образования,
-
укрепить научно-исследовательские возможности вузов,
-
поддержать технологический суверенитет страны,
-
улучшить качество жизни в регионах.
