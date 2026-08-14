Это обернется уголовным делом: абитуриентов предупредили о последствиях легкого пути в вуз

Абитуриентам и их родителям следует полностью отказаться от услуг любых посредников, предлагающих помощь при поступлении, заявила эксперт в области высшего образования, кандидат социологических наук Ирина Гордина-Невмержицкая. В беседе с NewsInfo.Ru она подчеркнула, что единственным достоверным источником информации являются официальные ресурсы и приемные комиссии высших учебных заведений.

Ранее сообщалось о резком росте случаев обмана при зачислении в университеты. По данным газеты "Известия", злоумышленники начали массово предлагать услуги по "бронированию" мест или гарантированному зачислению на платные отделения. Нередко преступники используют фальшивые сайты для выманивания денег у доверчивых семей. Кроме того, правоохранители предупреждают, что в сети активно распространяются различные схемы обмана, связанные с фишингом и обещаниями легкого обхода правил отбора.

По словам Гординой-Невмержицкой, любые сторонние гарантии успешного зачисления — это прямой признак мошенничества. Современные процедуры приема документов и формирования списков в университетах прозрачны, а попытки "обмануть систему" могут привести к уголовной ответственности.

"Не следует обращаться ни к каким посредникам. Существуют приёмная комиссия вуза и официальные данные, публикуемые университетом, всё остальное — от лукавого. Любые гарантии со стороны кого бы то ни было — однозначный маркер мошенничества. Все процедуры зачисления в университетах сейчас открыты и прозрачны", — пояснила она.

Специалист отметила, что участие в непрозрачных схемах делает абитуриента или его законных представителей соучастниками преступления. При этом зачисление на коммерческой основе также подчиняется строгим правилам, несмотря на то, что платное обучение в ряде организаций может подвергаться сокращению по востребованным направлениям.

"Единственная рекомендация абитуриентам и их родителям — не вступать ни в какие непрозрачные договорённости и схемы, не доверять людям, которые что-либо гарантируют. Никаких гарантий, кроме открытого отбора по критериям, которые вуз публикует в официальных источниках, не существует", — рассказала эксперт.

Гордина-Невмержицкая добавила, что родителям стоит лично посещать приемные комиссии для уточнения всех нюансов. Также важно учитывать, что правила отбора могут меняться. Некоторые учебные заведения пересматривают вступительные требования прямо в ходе кампании.

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