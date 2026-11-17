Система учета достижений абитуриентов, включающая социальные практики и спортивные успехи, позволяет вузам формировать более полный портрет поступающего, заявила профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина. В комментарии для NewsInfo эксперт разъяснила, как дополнительные баллы и портфолио влияют на конкуренцию в рамках приемной кампании.

Современная модель отбора в высшие учебные заведения опирается не только на результаты Единого государственного экзамена, но и на широкий спектр внеучебных активностей. Абанкина отметила, что участие в благотворительности и наличие знака отличия ГТО становятся весомыми аргументами при равенстве баллов.

При этом специалисты отрасли обращают внимание, что сегодня олимпиады остаются важным инструментом, хотя их значимость и количество периодически становятся предметом дискуссий в профессиональном сообществе.

"Кроме ЕГЭ довольно много дополнительных возможностей. Учитываются так или иначе социальные практики, благотворительная деятельность, спортивные достижения. Это дополнительные баллы, которые могут принести абитуриенты", — пояснила Абанкина.

Профессор подчеркнула, что основная задача существующей системы заключается в обеспечении равенства шансов для всех выпускников, вне зависимости от их места проживания или уровня достатка семьи. Важно, чтобы дополнительные преференции не создавали искусственных преимуществ для тех, кто имел доступ к эксклюзивным образовательным ресурсам.

Государственные стандарты направлены на то, чтобы высшее образование оставалось доступным, а механизмы оценки — прозрачными. В рамках подготовки к аттестации важно помнить, что чрезмерная погоня за баллами иногда мешает всестороннему развитию личности школьника.

"Есть портфолио из олимпиад, которое тоже может учитывать вуз. Это не дает преимущественного права зачисления или приравнивания к этому. Но тем не менее, все равно учитывается. В дополнение к ЕГЭ не только по предметам академические достижения, но и другие достижения тоже учитываются", — добавила эксперт.

Особое внимание вузы уделяют физической подготовке абитуриентов, рассматривая ее не просто как набор спортивных нормативов, а как показатель дисциплинированности и целеустремленности. Даже если итоговые цифры в сертификатах не позволяют занять бюджетное место, эксперты призывают не отчаиваться.

Психологи напоминают, что любая неудача при поступлении является лишь временным этапом, требующим пересмотра стратегии, а не поводом для отказа от мечты. При этом будущим студентам стоит быть бдительными: любые обещания "гарантированного" прохода в обход официальных процедур — это обман, который может привести к негативным правовым последствиям.

Читайте также