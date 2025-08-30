От неинвазивного глюкометра до диагностики ГЭС: какие прорывные технологии показали вузы на Технопроме

На XII Международном форуме "Технопром-2025" в Новосибирске состоялась масштабная презентация проектов Платформы университетского технологического предпринимательства. Участники мероприятия продемонстрировали перспективные разработки, охватывающие различные отрасли — от медицины до энергетики.

Заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова отметила, что через мероприятия Платформы прошли около 800 тысяч человек, тысячи из которых вовлечены в создание малых технологических компатий — будущей основы инновационной экономики страны.

Ярким экспонатом выставки стал неинвазивный глюкометр Teraphoton, разработанный учеными Университета ИТМО. Устройство, не имеющее мировых аналогов, позволяет всего за 45 секунд определить уровень глюкозы и гликированного гемоглобина без забора крови. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко лично протестировал прибор, который в перспективе будет выпускаться в форме браслета.

Томские стартап-студии представили систему диагностики электродвигателей "Гармоникс", уже проходящую испытания на объектах Русгидро, и биопрепарат "Биочист" для очистки стоков мясоперерабатывающих предприятий. Сибирский федеральный университет показал инновационные фитолампы со специальным спектром для гидропонных систем.

Форум подтвердил растущую роль университетов как центров генерации технологических стартапов и их готовность к коммерциализации разработок, способных решать актуальные отраслевые задачи, делают вывод эксперты.