У нашей Вселенной может быть "злой брат-близнец", заставляющий её расширяться

Ученые до сих пор не могут объяснить, что заставляет нашу Вселенную расширяться с нарастающей скоростью. Для описания этой загадки пока используется термин "темная энергия", однако она лишь "временная заглушка", сообщает Science Alert.

Наман Кумар, аспирант Индийского института технологий, предложил две новые теории, объясняющие это явление. Первая из них предполагает существование "анти-Вселенной" — зеркального отражения нашей Вселенной, где время течет в обратную сторону, а частицы обладают противоположными зарядами. Вторая теория связана с гипотетическими границами между измерениями, известными как браны. Варьируя напряжение этих границ, Кумар показывает, как пространство-время может расширяться с ускорением.

Эти теории предполагают, что либо мы живем в многообразной Вселенной с дополнительными измерениями, либо должны пересмотреть наши представления о темной материи и энергии.

Вселенная — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, под которым чаще всего подразумевается совокупность всей существующей в мире энергии, материи и пространства-времени.

Фото: ESA/Hubble & NASA, L. Ho, J. Lee and the PHANGS-HST Team (Creative Commons Attribution 4.0 International license)