Свет из далеких галактик может обманывать астрономов: возраст Вселенной предложили пересчитать

Гипотеза о том, что возраст Вселенной может быть значительно больше общепринятых 13,8 миллиарда лет, является лишь альтернативным сценарием, а не доказанным фактом, сообщил NewsInfo заведующий отделом физики и эволюции звезд ИА РАН, доктор физико-математических наук Дмитрий Вибе. В беседе с изданием эксперт прокомментировал недавние публикации о радикальном пересмотре сроков существования космоса, подчеркнув, что классическая теория Большого взрыва опирается на колоссальный объем наблюдательных данных.

Ранее сообщалось, что группа ученых предложила новую модель, согласно которой Вселенная может быть почти вдвое старше общепринятой оценки. В некоторых материалах утверждалось, что физики фактически пересмотрели фундаментальные представления о времени начала расширения пространства. При этом подобные выводы часто базируются на поиске аномалий, которые выявляют современные приборы.

Например, первые звездные системы, по данным последних наблюдений, могли формироваться гораздо быстрее, чем считалось ранее.

Вибе пояснил, что современные представления о возрасте мира в 13,8 миллиарда лет основаны на регистрации красного смещения в спектрах далеких галактик. Этот эффект традиционно интерпретируется как расширение Вселенной, которое можно "отмотать" назад до начальной точки. Однако авторы новой работы предложили использовать концепцию так называемого "усталого света" — гипотезу, согласно которой фотоны теряют энергию просто в процессе движения сквозь пространство, что создает ложную видимость более быстрого разлета материи.

Физики продолжают спорить о динамике этого процесса, так как скорость расширения в разных исследованиях дает несовпадающие результаты.

"Новое исследование не обязательно означает лучшее исследование или более правильное исследование. Это тема очень актуальная, это тема, которая привлекает к себе внимание большого количества космологов. И у теории Большого взрыва есть некий очень большой комплекс наблюдательных оснований, который указывает на то, что возраст Вселенной — примерно 13,8 миллиардов лет", — отметил Вибе.

Специалист подчеркнул, что идея "усталости света" не нова и сопровождает космологию практически с момента ее зарождения. Главной проблемой сторонников этой теории остается вопрос сохранения энергии: если свет ее теряет, она должна куда-то переходить, однако четкого объяснения этому механизму в работе не приводится.

"Беда всех этих взглядов в том, а что это — свет устает? Это как? Свет теряет энергию. Куда он ее теряет? То есть энергия же должна сохраняться, если ее потерял свет, она должна появиться где-то в другом месте. Вот они, насколько я понял, в эти детали не вдаются", — пояснил эксперт.

Физик также призвал критически относиться к громким заголовкам в прессе. По его словам, публикация статьи в рецензируемом научном журнале подтверждает лишь добросовестность выполнения работы и ее право на обсуждение, но не означает признания теории всем научным сообществом. В то же время наука не стоит на месте, и исследователи регулярно находят объекты, бросающие вызов старым картам. Так, масштабный обзор галактик позволяет строить более детальные модели эволюции пространства за последние миллиарды лет.

Завершая анализ, ученый отметил, что хотя альтернативные сценарии необходимы для развития физики, база стандартной космологии остается крайне устойчивой. Даже если рост черных дыр или другие процессы кажутся аномальными, это не всегда требует удвоения возраста Вселенной. Речь идет о частном предположении нескольких исследователей, которое пока не разделяют сотни тысяч их коллег по всему миру.

Проверено экспертом: эксперт в области астрономии Наталья Орлова

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