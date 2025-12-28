Один QR на всех: зачем государство его внедряет, если люди платят смартфоном

Россия завершит переход на единый платежный QR-код к концу 2026 года, однако участники рынка уже сейчас предупреждают: к моменту внедрения универсального стандарта часть клиентов может уйти в другие бесконтактные способы оплаты. Об этом сообщает РИА Новости: агентство опросило представителей финансового сектора и выяснило, что новый QR-код должен объединить оплату через СБП, банковские сервисы и будущий цифровой рубль, но конкуренция со стороны платежей по телефону и биометрии может снизить долю QR-транзакций.

Что такое универсальный QR-код и кто уже его использует

В пресс-службе НСПК (Национальная система платежных карт) сообщили РИА Новости, что технологию универсального QR-кода сегодня могут использовать более 200 банков и около 7,4 млн торговых точек в России. В НСПК уточнили, что это вся эквайринговая сеть Системы быстрых платежей, а банки активно вовлечены в развитие проекта. Идея универсального кода заключается в том, чтобы один и тот же QR можно было считать любым доступным способом и оплатить через различные сервисы.

В НСПК подчеркнули, что каждый банк может подключиться к универсальному QR на равных условиях. Для покупателя это означает единый сценарий: достаточно отсканировать один QR-код, после чего можно оплатить покупки через СБП, платежные сервисы, сервис рассрочки, а в перспективе — и цифровым рублем. Таким образом, стандарт должен устранить разрозненность решений, когда разные банки используют разные коды и интерфейсы оплаты.

Сроки обязательного внедрения и связь с цифровым рублем

НСПК является оператором услуг по предоставлению универсального платежного кода. Обязанность обеспечить его использование для всех банков вводится с 1 сентября 2026 года. С этой же даты системно значимые банки и банки, значимые на рынке платежных услуг, должны будут обеспечить возможность расчетов цифровыми рублями.

Дальнейшее расширение требований расписано поэтапно. С 1 сентября 2027 года обязанность по расчетам цифровыми рублями распространится на банки с универсальной лицензией, а с 1 сентября 2028 года — на остальные банки. Таким образом, универсальный QR-код фактически становится инфраструктурным мостом, через который будут доступны как нынешние формы оплаты, так и будущие механизмы, связанные с цифровым рублем.

Рынок опасается: QR может проиграть более быстрым технологиям

Часть участников финрынка, опрошенных РИА Новости, допускает, что к моменту полноценного перехода на универсальный QR-код другие способы бесконтактных платежей могут опередить его, "перехватив" часть аудитории. В Т-Банке заявили, что не ожидают потерь в объеме транзакций, поскольку оплата T-Pay на Android и iPhone уже заметно перераспределяет трафик в пользу оплаты телефоном.

В банке пояснили, что бесконтактная оплата смартфоном воспринимается как более привычная, быстрая и удобная, чем QR. По данным Т-Банка, уже более 30% тех, кто раньше платил по QR, перешли на T-Pay на iPhone. Там также отметили рост популярности оплаты по биометрии и ожидают, что к концу 2026 года число QR-оплат может снизиться, поскольку пользователи выберут более быстрые сценарии.

Как банки оценивают эффект: потерь не ждут, но конкуренция сохранится

Заместитель председателя правления Совкомбанка Альберт Борис подтвердил прогноз, что банк не ожидает изменения объема транзакций. Он пояснил: технология влияет только на способ вызова платежного сервиса, но не меняет сам механизм оплаты. В Совкомбанке считают, что единый QR-код должен сделать процесс расчета проще и быстрее для клиента.

В ПСБ директор департамента эквайринга Инна Емельянова сообщила, что банк поддерживает развитие проекта универсального QR-кода от НСПК и подключил его на 90% эквайринговых терминалов. Также, по ее словам, в будущем должна появиться возможность оплаты через платформу цифрового рубля и платежные сервисы банков. При этом глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что некоторые крупные банки, разработавшие собственные коды, могут понести определенные потери — однако, по его оценке, это вряд ли повлияет на стоимость услуг.