Органоид почки в чашке Петри
Органоид почки в чашке Петри
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 6:56

Одна почка — всем подходит: врачи приблизились к главному прорыву в трансплантации

Создана первая универсальная почка для пересадки независимо от группы крови

После десяти лет интенсивных исследований международная команда учёных из Канады и Китая приблизилась к прорыву, который может изменить подход к трансплантации органов. Им удалось создать так называемую "универсальную почку" - орган, который теоретически можно пересадить любому пациенту, независимо от группы крови. Это достижение может спасти тысячи жизней и сократить время ожидания пересадки.

Универсальная почка — что это значит

Одной из главных преград в трансплантологии остаётся несовместимость групп крови между донором и реципиентом. В настоящее время пациент с первой группой крови может получить орган только от донора с той же группой. Это серьёзно ограничивает возможности и увеличивает сроки ожидания — более половины пациентов в списках нуждаются именно в таких почках.

Канадские и китайские исследователи решили эту задачу радикально: они преобразовали почку второй группы крови в орган первой группы, устранив её антигены — молекулы, которые иммунная система воспринимает как "чужие".

"Это первый случай, когда мы наблюдаем такой результат на человеке", — сказал биохимик Стивен Уизерс из Университета Британской Колумбии. — "Это даёт нам бесценную информацию о том, как улучшить долгосрочные результаты".

Эксперимент проводился на человеке с диагностированной смертью мозга, семья которого дала согласие на участие в исследовании. Почка функционировала несколько дней, демонстрируя жизнеспособность и частичную совместимость.

Как работает технология

Учёные использовали специальные ферменты, которые действуют как молекулярные ножницы, "срезая" антигены с поверхности клеток почки. Эти антигены представляют собой цепочки сахаров, определяющие принадлежность к определённой группе крови. После их удаления почка теряет индивидуальные "маркировки" и превращается в орган, совместимый с любой группой.

Механизм можно описать в трёх шагах:

  1. Извлечение органа донора второй группы крови.

  2. Обработка ткани ферментами, которые удаляют антигены A и B.

  3. Получение почки, соответствующей универсальной группе 0 (первая).

Такая почка не вызывает агрессивной реакции иммунной системы у реципиента — организм воспринимает её как "свою".

Почему это важно

Современные методы пересадки почек между разными группами крови существуют, но они неэффективны и опасны. Чтобы организм не отторгнул орган, пациента подвергают длительной иммуносупрессивной терапии, которая требует:

• живого донора;
• нескольких недель подготовки;
• дорогостоящего лечения с высоким риском осложнений.

Новая технология позволяет использовать почки умерших доноров, делая процесс быстрее, безопаснее и доступнее. Это особенно важно, учитывая, что только в США ежедневно умирают 11 человек, так и не дождавшись трансплантации.

Промежуточные результаты

Пока универсальная почка функционировала в организме реципиента с мёртвым мозгом всего несколько дней, результаты эксперимента впечатляют. К третьему дню на органе снова начали появляться маркеры второй группы крови, что вызвало иммунную реакцию. Однако она оказалась значительно слабее, чем при стандартной пересадке, а ткани органа демонстрировали признаки адаптации.

Учёные считают, что, оптимизировав ферментный процесс и усилив защиту от повторного появления антигенов, можно добиться стабильной совместимости и длительной работы трансплантированной почки.

Сравнение методов

Параметр Традиционная трансплантация Универсальная почка
Совместимость по крови Обязательна Не требуется
Подготовка реципиента Недели терапии Минимальная
Использование доноров Только подходящие Любые группы крови
Риски отторжения Высокие Сниженные
Стоимость Очень высокая Перспективно ниже

Потенциальные выгоды

  1. Сокращение очередей. Реципиенты смогут получать органы быстрее.

  2. Снижение смертности. Тысячи пациентов смогут получить шанс на жизнь.

  3. Оптимизация донорства. Органы, ранее считавшиеся "несовместимыми", будут использоваться.

  4. Новые возможности медицины. Технология может применяться и для других органов — печени, сердца, лёгких.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полагать, что несовместимость крови — непреодолимый барьер.
Последствие: ограничение числа трансплантаций и гибель пациентов.
Альтернатива: ферментная обработка органов, создающая универсальные донорские ткани.

А что если технология заработает на практике

Если в ближайшие годы удастся стабилизировать эффект универсальности, мир трансплантологии может измениться кардинально. Вместо бесконечных списков ожидания появится гибкая система подбора органов, где донорство станет более эффективным. Это особенно важно для стран, где число доноров минимально.

Параллельно ведутся исследования в других направлениях — от использования свиных почек до создания искусственных антител, способных блокировать отторжение. Все эти подходы стремятся к одной цели — сделать трансплантацию массовой и безопасной процедурой.

Плюсы и минусы подхода

Плюсы Минусы
Возможность пересадки любому пациенту Пока короткий срок функционирования органа
Уменьшение смертности в списках ожидания Необходимость дальнейших испытаний
Отказ от живых доноров Сложность масштабирования технологии
Перспектива применения к другим органам Этические и юридические вопросы

FAQ

Можно ли уже пересаживать такие почки живым людям?
Нет. Пока технология находится на стадии экспериментов с участием доноров с мёртвым мозгом.

Насколько безопасен метод?
Пока не до конца. Исследователи фиксируют иммунные реакции, но их сила значительно ниже стандартных случаев.

Когда начнутся клинические испытания?
Учёные прогнозируют первые тесты на живых пациентах через 3-5 лет, если удастся стабилизировать результат.

Мифы и правда

Миф: "Почки разных групп крови пересадить невозможно".
Правда: современные технологии позволяют изменять антигены, делая почку универсальной.
Миф: "Органы после обработки перестают работать".
Правда: эксперименты показывают сохранение жизнеспособности.
Миф: "Это будет слишком дорого".
Правда: после внедрения метод снизит общие расходы на трансплантацию.

3 интересных факта

  1. Первая успешная пересадка почки между людьми была проведена в 1954 году в Бостоне.

  2. Группа крови определяется молекулами сахаров на поверхности клеток — именно их удаляют ферменты в новом методе.

  3. В мире более 90 тысяч пациентов ежегодно ждут донорскую почку, и лишь треть из них получает орган.

Исторический контекст

Идея "универсальных органов" обсуждается в науке уже более 20 лет. Ещё в 2000-х проводились попытки изменить кровь доноров, но только теперь удалось применить этот подход к органам. Работа канадско-китайской команды стала первым подтверждением эффективности на человеке, пусть и с ограниченным сроком наблюдения.

Этот шаг может стать началом новой эпохи в трансплантологии, где принадлежность к группе крови перестанет быть фатальным фактором, а понятие "несовместимый донор" уйдёт в прошлое.

