Учёные стерли границы крови: донорскую почку сделали универсальной
Когда речь идёт о трансплантации органов, несовместимость групп крови остаётся одной из главных преград. Но теперь у медицины появился шанс приблизиться к идее "универсальных органов". Группа учёных сумела преобразовать донорскую почку с группой крови А в орган с группой О — ту самую, что подходит каждому человеку. И этот орган был успешно пересажен пациенту со смертью мозга.
Эксперимент, опубликованный в журнале Nature Biomedical Engineering, показал, что почка функционировала нормально в течение двух дней до первых признаков отторжения. Это открытие может стать ключом к сокращению очередей на пересадку органов и изменить подход к донорству в будущем.
Почему группа крови решает всё
Система совместимости крови была открыта более века назад, но до сих пор остаётся камнем преткновения для трансплантологии. У человека существует четыре основные группы — A, B, AB и O. Каждая из них имеет свой набор антигенов, по которым иммунная система распознаёт "своих" и "чужих".
Пациент с группой крови O может получить только орган с той же группой, ведь в его организме есть антитела ко всем другим антигенам. А вот органы группы O можно пересаживать почти всем, ведь эта кровь не содержит антигенов. Именно поэтому врачи называют её "универсальной".
Совместимость донора и реципиента важна не только по системе ABO, но и по размеру органа, возрасту, а также времени, прошедшему между изъятием и пересадкой. Эти факторы часто делают поиск подходящего органа настоящей гонкой со временем.
Как учёные сделали почку универсальной
Ещё в 1980-х врачи научились проводить трансплантации органов, несовместимых по системе ABO, — так называемые ABOi-пересадки. Но процесс оказался сложным и трудоёмким: подготовка занимала несколько дней и требовала интенсивной терапии для подавления иммунного ответа.
Прорыв случился в 2022 году, когда исследователи предложили использовать ферменты — белки, которые способны расщеплять молекулы антигенов на поверхности клеток. Так родилась технология ферментного конвертирования органов (ЭКО), превращающая донорские ткани в универсальные.
"Эффективность процесса ЭКО была продемонстрирована для лёгких", — сообщил почётный профессор биохимии Стивен Уизерс.
Ранее команда под его руководством уже успешно обрабатывала лёгкие, превращая органы группы А в органы группы О. Однако тогда эксперимент ограничился лабораторными испытаниями — пересадку человеку проводить не стали.
На этот раз учёные пошли дальше. Они взяли почку, признанную непригодной для обычной трансплантации, и обработали её ферментами, которые удалили антигены группы крови А. Процедура заняла около двух часов и проводилась с использованием перфузионного устройства — аппарата, через который орган промывается специальным раствором.
"Перфузионные устройства и растворы для консервации органов довольно часто используются для поддержания органов в хорошем состоянии между донорством и трансплантацией", — пояснил Уизерс.
Добавив ферменты в раствор, учёные "очистили" поверхность клеток почки от антигенов, которые могли бы вызвать мгновенное отторжение у пациента с другой группой крови.
Испытание на человеке
Чтобы проверить, насколько эффективно работает ЭКО, команда провела пересадку человеку со смертью мозга, получив на это согласие его семьи. Реципиент имел высокий уровень антител к антигену А, что делало его организм особенно чувствительным.
Обычно перед такой трансплантацией пациенту назначают терапию антителами, чтобы снизить риск сверхострого отторжения, которое может развиться буквально за часы. Но в этот раз исследователи решили отказаться от этой меры, чтобы проследить естественную реакцию организма.
"Нам нужно было понять, как развиваются процессы", — сказал Уизерс.
Почка, преобразованная по методу ЭКО, начала функционировать сразу после пересадки и оставалась стабильной в течение двух суток. Лишь на третий день появились первые признаки иммунного ответа — клетки почки вновь начали вырабатывать антигены группы А.
Что показал эксперимент
Результат стал подтверждением того, что даже кратковременное удаление антигенов способно обеспечить "окно толерантности" — время, когда орган не воспринимается иммунной системой как чужеродный.
"В реальной клинической трансплантации существует ряд процедур, которые можно применять для минимизации первичного антитело-опосредованного отторжения, включая оптимизированную иммуносупрессию", — отметил учёный.
Если совместить технологию ЭКО с современными схемами иммуносупрессии, можно значительно увеличить срок жизни трансплантата. Это особенно важно для пациентов с первой группой крови, которых в листах ожидания более половины, и они нередко ждут пересадки на несколько лет дольше остальных.
Сравнение: традиционная и ЭКО-трансплантация
|Параметр
|Обычная трансплантация
|ЭКО-трансплантация
|Совместимость по крови
|Обязательна
|Необязательна
|Подготовка органа
|Несколько дней
|2 часа
|Риск сверхострого отторжения
|Высокий
|Снижен
|Продолжительность жизни трансплантата
|Зависит от группы крови
|Потенциально дольше
|Доступность доноров
|Ограниченная
|Расширенная
Как улучшить технологию
Учёные отмечают, что главный вызов — стабильность результата. Антигены постепенно восстанавливаются, и орган снова становится "распознаваемым" для иммунной системы. Чтобы продлить эффект, необходимо усовершенствовать ферменты и контролировать процесс обратного синтеза антигенов.
Также важно оптимизировать перфузионные растворы. Сегодня многие клиники уже используют подобные аппараты для сохранения донорских лёгких и печени. Возможно, в будущем появятся "умные" консервационные жидкости с ферментами, способными адаптировать орган под нужды конкретного пациента.
Возможные риски и альтернативы
Технология всё ещё на ранней стадии, и пока неизвестно, как орган будет вести себя в долгосрочной перспективе. Главные риски — повторное появление антигенов и развитие хронического отторжения.
Но даже если метод не станет универсальным решением, он уже предлагает альтернативу традиционной пересадке:
-
Сокращение сроков ожидания.
-
Снижение количества отбраковки органов.
-
Возможность экстренной трансплантации при несовместимости крови.
А что если…
Представим, что через несколько лет органы будут проходить "подготовку" перед пересадкой — как телефон перед продажей получает прошивку. Донорская почка с любой группой крови сможет быть "перепрограммирована" под реципиента, а подбор по совместимости уйдёт в прошлое.
Такой подход не только спасёт тысячи жизней, но и сократит затраты на поддерживающую терапию и длительное ожидание в больницах.
Плюсы и минусы метода
|Плюсы
|Минусы
|Возможность использовать больше донорских органов
|Неустойчивость эффекта
|Быстрая подготовка к пересадке
|Требуется высокоточная лабораторная работа
|Потенциал для универсальных трансплантатов
|Недостаточно данных о долгосрочных результатах
FAQ
Можно ли уже проводить такие пересадки пациентам?
Нет. Метод пока в стадии исследований и требует доработки, чтобы избежать отторжения и восстановление антигенов.
Сколько может стоить такая процедура в будущем?
Стоимость пока неизвестна, но использование стандартных ферментов и перфузионных устройств позволяет надеяться, что она будет сопоставима с обычной пересадкой.
Будет ли этот метод работать для других органов?
Учёные уверены, что да. Ранее технология ЭКО показала эффективность для лёгких, и в будущем может применяться для печени и сердца.
Мифы и правда
• Миф: Универсальные органы уже доступны.
Правда: Пока технология тестируется в лабораториях.
• Миф: После ЭКО-процедуры орган навсегда становится универсальным.
Правда: Эффект временный, антигены могут восстановиться.
• Миф: Пересадка органов без совместимости опасна.
Правда: При правильной иммуносупрессии и ЭКО-обработке риск можно минимизировать.
3 интересных факта
-
Почка группы O считается самой востребованной в мире.
-
В среднем пациенты с первой группой крови ждут трансплантацию на 3 года дольше.
-
Перфузионные аппараты способны сохранять орган жизнеспособным до 24 часов.
Исторический контекст
С 1950-х годов трансплантация почки остаётся основным методом лечения терминальной почечной недостаточности. Первая успешная пересадка между однояйцевыми близнецами была проведена в 1954 году, а уже через десятилетие стали выполняться операции между неродственными людьми.
Сегодня на пути к универсальным органам наука делает ещё один шаг — теперь с помощью ферментов, способных "стирать" барьеры между группами крови.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru