Майорка
Майорка
© commons.wikimedia.org by Dirk Vordestraße is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:21

Пока все спорят о базовом доходе, эта страна уже вовсю его выплачивает — вот как это устроено

Маршалловы острова ввели безусловный базовый доход — The Guardian

Маршалловы острова объявили о запуске общенациональной программы безусловного базового дохода, которая распространяется на всех граждан. Об этом сообщает The Guardian, связывая решение с инфляцией и продолжающимся оттоком населения. В издании отмечают, что страна таким образом стала первой, кто оформил подобную меру на уровне всей государственной системы.

Как устроена программа выплат

В публикации говорится, что выплаты предусмотрены на регулярной основе и будут начисляться ежеквартально. Размер каждой выплаты установлен на уровне 200 долларов. Формат перечислений сделан гибким, чтобы граждане могли получать средства в удобной для себя форме.

"Ежеквартальные выплаты в размере $200 будут предоставляться в виде стейблкоинов или традиционной валюты", — указано в публикации The Guardian.

Такая конструкция фиксирует одновременно и сумму, и возможные каналы получения. При этом материал подчеркивает именно общенациональный характер программы, без выделения отдельных социальных групп.

На каком фоне принято решение

Как пишет The Guardian, запуск программы пришелся на период, когда на повестке стоят инфляционные риски и миграционные настроения. В тексте эти факторы названы в числе обстоятельств, на фоне которых власти пошли на введение базового дохода. Таким образом, инициатива подается как ответ на проблемы, ощутимые для населения и экономики.

Отдельно подчеркивается, что речь идет о выплатах всем гражданам, а не о точечной поддержке. Это меняет саму логику меры: она не привязана к критериям нуждаемости и не требует подтверждения статуса. В результате ключевым элементом становится универсальность, которую издание выносит в главный акцент сообщения.

Когда начались перечисления

По данным The Guardian, первые выплаты уже состоялись. Издание указывает, что перечисления были осуществлены в конце ноября. Этот момент важен как подтверждение того, что программа перешла от заявления к практической реализации.

Сам факт начала выплат задает рамку для дальнейшей оценки инициативы, но в публикации говорится прежде всего о старте механизма. Сообщение ограничивается базовыми параметрами и сроками первых перечислений. Детали о масштабах первых выплат и последующих шагах в заметке не приводятся.

