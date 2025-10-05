Тихая угроза в коде: критическая дыра в Unity затронула Android, Windows и macOS
Компания Unity, разработчик одного из самых популярных игровых движков в мире, предупредила о критической уязвимости, которая затрагивает проекты, созданные на базе ее инструментария начиная с версии 2017.1. Хотя подтверждений эксплуатации этой проблемы пока нет, Unity рекомендует всем разработчикам действовать без промедления.
"Если вы разработали и выпустили игру или приложение с использованием Unity 2017.1 или более поздней версии для Windows, Android или macOS, необходимо принять меры", — заявил представитель компании Ларри Гриб, более известный как Майор Нельсон.
Суть проблемы
Уязвимость связана с компонентом Unity Runtime. Согласно отчету Common Vulnerabilities and Exposures (CVE), если приложение собрано с использованием подверженной версии Unity Editor, злоумышленник может выполнить произвольный код на компьютере игрока или пользователя. Это потенциально открывает доступ к личным данным, включая файлы и учетные записи.
Unity выпустила обновления, закрывающие проблему. Партнеры компании — производители платформ и сервисов — также добавили свои защитные механизмы.
Какие платформы затронуты
Уязвимость подтверждена для:
-
Windows;
-
Android;
-
macOS.
Не зафиксировано риска для:
-
iOS, tvOS, VisionOS;
-
Xbox, Nintendo Switch, PlayStation;
-
UWP, Quest, WebGL.
Меры партнеров
-
Valve обновила клиент Steam, усилив защиту.
-
Microsoft выпустила обновление для Defender, позволяющее обнаруживать и блокировать попытки эксплуатации.
-
Google и Meta внедрили дополнительные меры безопасности на своих сервисах.
Таким образом, даже если приложение уязвимо, конечные пользователи частично защищены благодаря экосистемам самих платформ.
Сравнение: кто и как отреагировал
|Компания / платформа
|Принятые меры
|Unity
|Выпустила патчи для редактора и движка
|Valve (Steam)
|Внедрила механизмы блокировки эксплойта
|Microsoft
|Обновила Defender для обнаружения уязвимости
|Усилила проверку приложений
|Meta
|Добавила защиту в Quest и смежных сервисах
Советы шаг за шагом: что делать разработчикам
-
Проверить, какая версия Unity использовалась при сборке приложения или игры.
-
Сравнить ее с актуальными патчами, выпущенными Unity.
-
Пересобрать проект на исправленной версии движка.
-
Выпустить обновление для пользователей.
-
Уведомить игроков о необходимости загрузить новую версию.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: оставить проект на старой версии Unity.
→ Последствие: риск взлома пользователей.
→ Альтернатива: обновить и пересобрать приложение.
-
Ошибка: полагаться только на защиту платформ (Steam, Defender).
→ Последствие: потенциальный обход защит злоумышленниками.
→ Альтернатива: исправить уязвимость на уровне игры.
-
Ошибка: игнорировать уведомления от Unity.
→ Последствие: потеря доверия аудитории и возможные судебные иски.
→ Альтернатива: оперативно выпускать патчи.
А что если уязвимость все-таки начнут эксплуатировать?
Пока случаев эксплуатации не выявлено. Но если ситуация изменится, атаки могут затронуть миллионы пользователей: от геймеров на Windows до владельцев Android-смартфонов. В этом случае первыми пострадают проекты, давно не обновлявшиеся разработчиками.
Плюсы и минусы ситуации
|Плюсы
|Минусы
|Уязвимость обнаружена и закрыта до массовых атак
|Угроза безопасности существовала с 2017 года
|Партнеры (Steam, Microsoft и др.) усилили защиту
|Разработчикам придется срочно пересобирать игры
|Конечных пользователей пока не затронуло
|Возможные репутационные потери для Unity
FAQ
Какие версии Unity уязвимы?
Все проекты, созданные на Unity 2017.1 и более поздних версиях для Windows, Android и macOS.
Что должны сделать разработчики?
Обновить движок, пересобрать проекты и выпустить патчи.
Затронуты ли игровые консоли?
Нет, подтверждений угрозы для Xbox, PlayStation и Nintendo Switch нет.
Мифы и правда
-
Миф: проблема касается только новых игр.
Правда: уязвимость затрагивает все проекты с 2017 года.
-
Миф: достаточно защиты Microsoft Defender.
Правда: надежность возможна только при пересборке игр на исправленной версии Unity.
-
Миф: iOS-приложения тоже под угрозой.
Правда: Apple-платформы в список риска не входят.
3 интересных факта
-
Unity используется в тысячах игр — от мобильных хитов до VR-приложений.
-
В 2024 году на Unity работали более 70% всех мобильных игр на рынке.
-
Майор Нельсон (Ларри Гриб), сделавший заявление, ранее был одним из публичных лиц Xbox.
Исторический контекст
-
2017 год: выход версии Unity 2017.1, впервые содержащей уязвимый код.
-
2020-е годы: движок становится стандартом для мобильных и кроссплатформенных игр.
-
2025 год: уязвимость обнаружена, Unity и партнеры выпускают срочные патчи.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru