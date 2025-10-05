Тихая угроза в коде: критическая дыра в Unity затронула Android, Windows и macOS

Компания Unity, разработчик одного из самых популярных игровых движков в мире, предупредила о критической уязвимости, которая затрагивает проекты, созданные на базе ее инструментария начиная с версии 2017.1. Хотя подтверждений эксплуатации этой проблемы пока нет, Unity рекомендует всем разработчикам действовать без промедления.

"Если вы разработали и выпустили игру или приложение с использованием Unity 2017.1 или более поздней версии для Windows, Android или macOS, необходимо принять меры", — заявил представитель компании Ларри Гриб, более известный как Майор Нельсон.

Суть проблемы

Уязвимость связана с компонентом Unity Runtime. Согласно отчету Common Vulnerabilities and Exposures (CVE), если приложение собрано с использованием подверженной версии Unity Editor, злоумышленник может выполнить произвольный код на компьютере игрока или пользователя. Это потенциально открывает доступ к личным данным, включая файлы и учетные записи.

Unity выпустила обновления, закрывающие проблему. Партнеры компании — производители платформ и сервисов — также добавили свои защитные механизмы.

Какие платформы затронуты

Уязвимость подтверждена для:

Windows ;

Android ;

macOS.

Не зафиксировано риска для:

iOS, tvOS, VisionOS;

Xbox, Nintendo Switch, PlayStation;

UWP, Quest, WebGL.

Меры партнеров

Valve обновила клиент Steam, усилив защиту.

Microsoft выпустила обновление для Defender, позволяющее обнаруживать и блокировать попытки эксплуатации.

Google и Meta внедрили дополнительные меры безопасности на своих сервисах.

Таким образом, даже если приложение уязвимо, конечные пользователи частично защищены благодаря экосистемам самих платформ.

Сравнение: кто и как отреагировал

Компания / платформа Принятые меры Unity Выпустила патчи для редактора и движка Valve (Steam) Внедрила механизмы блокировки эксплойта Microsoft Обновила Defender для обнаружения уязвимости Google Усилила проверку приложений Meta Добавила защиту в Quest и смежных сервисах

Советы шаг за шагом: что делать разработчикам

Проверить, какая версия Unity использовалась при сборке приложения или игры. Сравнить ее с актуальными патчами, выпущенными Unity. Пересобрать проект на исправленной версии движка. Выпустить обновление для пользователей. Уведомить игроков о необходимости загрузить новую версию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: оставить проект на старой версии Unity.

→ Последствие: риск взлома пользователей.

→ Альтернатива: обновить и пересобрать приложение.

Ошибка: полагаться только на защиту платформ (Steam, Defender).

→ Последствие: потенциальный обход защит злоумышленниками.

→ Альтернатива: исправить уязвимость на уровне игры.

Ошибка: игнорировать уведомления от Unity.

→ Последствие: потеря доверия аудитории и возможные судебные иски.

→ Альтернатива: оперативно выпускать патчи.

А что если уязвимость все-таки начнут эксплуатировать?

Пока случаев эксплуатации не выявлено. Но если ситуация изменится, атаки могут затронуть миллионы пользователей: от геймеров на Windows до владельцев Android-смартфонов. В этом случае первыми пострадают проекты, давно не обновлявшиеся разработчиками.

Плюсы и минусы ситуации

Плюсы Минусы Уязвимость обнаружена и закрыта до массовых атак Угроза безопасности существовала с 2017 года Партнеры (Steam, Microsoft и др.) усилили защиту Разработчикам придется срочно пересобирать игры Конечных пользователей пока не затронуло Возможные репутационные потери для Unity

FAQ

Какие версии Unity уязвимы?

Все проекты, созданные на Unity 2017.1 и более поздних версиях для Windows, Android и macOS.

Что должны сделать разработчики?

Обновить движок, пересобрать проекты и выпустить патчи.

Затронуты ли игровые консоли?

Нет, подтверждений угрозы для Xbox, PlayStation и Nintendo Switch нет.

Мифы и правда

Миф: проблема касается только новых игр.

Правда: уязвимость затрагивает все проекты с 2017 года.

Миф: достаточно защиты Microsoft Defender.

Правда: надежность возможна только при пересборке игр на исправленной версии Unity.

Миф: iOS-приложения тоже под угрозой.

Правда: Apple-платформы в список риска не входят.

3 интересных факта

Unity используется в тысячах игр — от мобильных хитов до VR-приложений. В 2024 году на Unity работали более 70% всех мобильных игр на рынке. Майор Нельсон (Ларри Гриб), сделавший заявление, ранее был одним из публичных лиц Xbox.

Исторический контекст