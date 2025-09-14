7 млрд за железо с интеллектом: инвесторы открывают охоту на роботов
Китайский производитель гуманоидных роботов Unitree Robotics планирует выйти на биржу в четвёртом квартале 2025 года. Размещение состоится на шанхайской площадке STAR Market.
Ключевые параметры
-
Целевая оценка компании — около $7 млрд, что почти в шесть раз выше стоимости по итогам летнего раунда финансирования.
-
Финансовые результаты: годовая выручка превышает $140 млн, компания уже вышла на прибыль.
-
Инвесторы: среди акционеров — Alibaba, Tencent и Geely.
Значение для рынка
Эксперты считают, что предстоящее IPO станет важным индикатором интереса инвесторов к рынку embodied AI - робототехники, где искусственный интеллект получает физическую форму.
