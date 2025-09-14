7 млрд за железо с интеллектом: инвесторы открывают охоту на роботов

вчера в 16:56

Секреты ночных снимков раскрыты: что скрывает новая технология от Honor

Honor анонсировала уникальную технологию NoxGod для ночной съемки в смартфонах Magic 8. Узнайте, как новые алгоритмы обеспечат невероятную детализацию даже в темноте.

Читать полностью »

вчера в 14:19

Судьба авторских прав под ударом: Apple втянута в громкий процесс из-за ИИ

Apple оказалась в центре судебного конфликта: писатели обвинили компанию в использовании пиратских копий книг для обучения искусственного интеллекта.

Читать полностью »

вчера в 10:17

Photoshop придётся делиться вниманием: конкуренция пришла с Востока

Вышел графический редактор AliveColors 10: бесплатное использование, новый интерфейс, ИИ-инструменты и поддержка Linux, Windows и macOS.

Читать полностью »

вчера в 10:16

Apple Intelligence или облако Mozilla: как именно создаётся сводка на iPhone

Firefox для iOS получил функцию Shake to Summarize: встряхните iPhone и получите сводку статьи до 5000 слов. Пока доступно только в США и на английском.

Читать полностью »

вчера в 10:29

OpenRouter под властью одной модели: стоит ли бояться Grok

Специализированная модель для программирования Grok Code Fast 1 заняла первое место на OpenRouter, обогнав конкурентов по числу использованных токенов более чем в два раза.

Читать полностью »

вчера в 6:39

Видеокарта "свисает" с края: необычное решение NXPort для геймеров и профи

NXPort представила мини-док для внешних видеокарт с блоком питания на 650 Вт. Компактное устройство сможет поддерживать даже RTX 5090.

Читать полностью »

вчера в 4:17

"Скрытые увольнения" или командная работа: какие споры разгорелись вокруг новой политики Microsoft

Microsoft вводит правило: минимум три дня работы в офисе для сотрудников в США. В компании уверяют, что цель — улучшить командное взаимодействие, а не сокращения.

Читать полностью »

вчера в 2:27

Переводчик в ушах: как AirPods становятся универсальным гаджетом для общения

Apple добавила функцию синхронного перевода в AirPods. Она заработает не только в Pro 3, но и в Pro 2 и AirPods 4 — при условии обновления прошивки и наличия iPhone 15 Pro+.

Читать полностью »