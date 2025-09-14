Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Гуманоидный робот в лаборатории
Гуманоидный робот в лаборатории
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 6:39

7 млрд за железо с интеллектом: инвесторы открывают охоту на роботов

Китайский производитель роботов Unitree Robotics готовится к размещению на $7 млрд

Китайский производитель гуманоидных роботов Unitree Robotics планирует выйти на биржу в четвёртом квартале 2025 года. Размещение состоится на шанхайской площадке STAR Market.

Ключевые параметры

  • Целевая оценка компании — около $7 млрд, что почти в шесть раз выше стоимости по итогам летнего раунда финансирования.

  • Финансовые результаты: годовая выручка превышает $140 млн, компания уже вышла на прибыль.

  • Инвесторы: среди акционеров — Alibaba, Tencent и Geely.

Значение для рынка

Эксперты считают, что предстоящее IPO станет важным индикатором интереса инвесторов к рынку embodied AI - робототехники, где искусственный интеллект получает физическую форму.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Honor анонсировала технологию NoxGod для улучшения съёмки ночью вчера в 16:56

Секреты ночных снимков раскрыты: что скрывает новая технология от Honor

Honor анонсировала уникальную технологию NoxGod для ночной съемки в смартфонах Magic 8. Узнайте, как новые алгоритмы обеспечат невероятную детализацию даже в темноте.

Читать полностью » Писатели подали иск против Apple из-за использования книг для обучения ИИ вчера в 14:19

Судьба авторских прав под ударом: Apple втянута в громкий процесс из-за ИИ

Apple оказалась в центре судебного конфликта: писатели обвинили компанию в использовании пиратских копий книг для обучения искусственного интеллекта.

Читать полностью » Вышел AliveColors 10 с бесплатным доступом для некоммерческого использования вчера в 10:17

Photoshop придётся делиться вниманием: конкуренция пришла с Востока

Вышел графический редактор AliveColors 10: бесплатное использование, новый интерфейс, ИИ-инструменты и поддержка Linux, Windows и macOS.

Читать полностью » Mozilla добавила в Firefox для iOS функцию Shake to Summarize вчера в 10:16

Apple Intelligence или облако Mozilla: как именно создаётся сводка на iPhone

Firefox для iOS получил функцию Shake to Summarize: встряхните iPhone и получите сводку статьи до 5000 слов. Пока доступно только в США и на английском.

Читать полностью » Grok Code Fast 1 от xAI вышла на первое место по использованию на OpenRouter вчера в 10:29

OpenRouter под властью одной модели: стоит ли бояться Grok

Специализированная модель для программирования Grok Code Fast 1 заняла первое место на OpenRouter, обогнав конкурентов по числу использованных токенов более чем в два раза.

Читать полностью » NXPort показала компактную док-станцию для внешних видеокарт с БП 650 Вт вчера в 6:39

Видеокарта "свисает" с края: необычное решение NXPort для геймеров и профи

NXPort представила мини-док для внешних видеокарт с блоком питания на 650 Вт. Компактное устройство сможет поддерживать даже RTX 5090.

Читать полностью » Microsoft обяжет сотрудников работать в офисах не менее трёх дней в неделю вчера в 4:17

"Скрытые увольнения" или командная работа: какие споры разгорелись вокруг новой политики Microsoft

Microsoft вводит правило: минимум три дня работы в офисе для сотрудников в США. В компании уверяют, что цель — улучшить командное взаимодействие, а не сокращения.

Читать полностью » Функция перевода в реальном времени появится в AirPods Pro 2 и AirPods 4 вчера в 2:27

Переводчик в ушах: как AirPods становятся универсальным гаджетом для общения

Apple добавила функцию синхронного перевода в AirPods. Она заработает не только в Pro 3, но и в Pro 2 и AirPods 4 — при условии обновления прошивки и наличия iPhone 15 Pro+.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Mercedes-AMG анонсировала новую гибридную версию C63 с мощностью 671 л.с.
Питомцы

Эксперты: охранные качества собаки формируются генетикой, воспитанием и дрессировкой
Садоводство

Как избавиться от тли и колорадского жука: эко-методы опытных огородников
Авто и мото

Валерий Арутин: потеря компрессии в цилиндре — самое опасное последствие троения двигателя
Садоводство

Учёные: овсянка улучшает структуру земли, а пшено и перловка вызывают гниение
Дом

Некоторые продукты теряют вкус и текстуру при хранении в холодильнике
Спорт и фитнес

Врач спортивной медицины Георгий Темичев назвал упражнения для профилактики боли в плече
Красота и здоровье

Питание и рак: эндокринолог Гущина объяснила связь диеты с онкологией
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet