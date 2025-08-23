Источники недовольства: пассажиры United и Delta требуют деньги за места без окна

Американские авиаперевозчики United Airlines и Delta Air Lines столкнулись с коллективными исками, поданными в федеральные суды Сан-Франциско и Бруклина. Поводом стало недовольство пассажиров, которые платили за места "у окна", но оказывались на креслах, расположенных между иллюминаторами и фактически лишённых вида наружу.

В юридической фирме Greenbaum Olbrantz, представляющей интересы истцов, отметили, что клиенты чувствуют себя обманутыми: они переплачивали за услугу, которая в итоге не предоставлялась. По словам адвокатов, ситуация усугубляется тем, что в отличие от American Airlines и Alaska Airlines, предупреждающих заранее об отсутствии окна у конкретного кресла, United и Delta подобной информации пассажирам не раскрывают.

По оценкам юристов, каждая из компаний могла реализовать не менее миллиона таких мест. В исковых заявлениях также подчёркивается, что наличие окна для многих путешественников играет ключевую роль. Иллюминатор помогает занять ребёнка во время полёта, снижает уровень тревожности у людей с боязнью перелётов или замкнутых пространств, а также облегчает состояние тем, кто подвержен укачиванию.

В качестве доказательства в суд был представлен скриншот из приложения для бронирования: на схеме салона кресло было отмечено как место "у окна", однако на самом деле рядом с ним не оказалось иллюминатора.