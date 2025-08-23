Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
самолет
самолет
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 13:30

Источники недовольства: пассажиры United и Delta требуют деньги за места без окна

Пассажиры подали коллективные иски против United и Delta из-за мест без окон

Американские авиаперевозчики United Airlines и Delta Air Lines столкнулись с коллективными исками, поданными в федеральные суды Сан-Франциско и Бруклина. Поводом стало недовольство пассажиров, которые платили за места "у окна", но оказывались на креслах, расположенных между иллюминаторами и фактически лишённых вида наружу.

В юридической фирме Greenbaum Olbrantz, представляющей интересы истцов, отметили, что клиенты чувствуют себя обманутыми: они переплачивали за услугу, которая в итоге не предоставлялась. По словам адвокатов, ситуация усугубляется тем, что в отличие от American Airlines и Alaska Airlines, предупреждающих заранее об отсутствии окна у конкретного кресла, United и Delta подобной информации пассажирам не раскрывают.

По оценкам юристов, каждая из компаний могла реализовать не менее миллиона таких мест. В исковых заявлениях также подчёркивается, что наличие окна для многих путешественников играет ключевую роль. Иллюминатор помогает занять ребёнка во время полёта, снижает уровень тревожности у людей с боязнью перелётов или замкнутых пространств, а также облегчает состояние тем, кто подвержен укачиванию.

В качестве доказательства в суд был представлен скриншот из приложения для бронирования: на схеме салона кресло было отмечено как место "у окна", однако на самом деле рядом с ним не оказалось иллюминатора.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как вести себя с полицией в другой стране: советы туристам сегодня в 4:51

Личный опыт: как я вышел из конфликта с полицией за границей

Конфликт с полицией за границей — стресс для любого туриста. Главное — знать правила поведения, чтобы защитить себя и не усугубить ситуацию.

Читать полностью » Личный опыт: самые необычные рынки, где я побывал сегодня в 3:56

Рынок, который плывёт: как я покупал продукты прямо с канала в Венеции

Венеция хранит секреты не только в каналах, но и в рынках. Я побывал на лодочном рынке и понял, почему он удивляет даже бывалых путешественников.

Читать полностью » Что предпринять при утере паспорта и визы за рубежом сегодня в 3:53

Что делать, если потерял документы за границей: простая последовательность шагов, которая спасёт поездку

Потеря паспорта и документов за границей — стресс, но не катастрофа. Есть пошаговый алгоритм, который помогает быстро вернуть контроль над ситуацией.

Читать полностью » Психология эффекта туриста: почему мы становимся другими людьми в путешествии сегодня в 3:49

Эффект туриста: как путешествие превращает нас в других людей

На отдыхе мы ведём себя иначе: смелее пробуем новое, легче общаемся и быстрее меняем привычки. Это и есть психология «эффекта туриста».

Читать полностью » Какие ошибки в выборе одежды совершают туристы чаще всего — мнение специалистов сегодня в 2:16

Ошибки в одежде, из-за которых туриста мгновенно вычисляют в любой стране

Как одежда может выдать вас туристом и привлечь карманников? Семь привычек, которые лучше оставить дома, и простые решения, чтобы чувствовать себя увереннее

Читать полностью » Эксперты назвали лучшие пляжные курорты Флориды для отдыха в 2024 году сегодня в 1:27

Море и космос рядом: туристы приезжают на этот пляж Флориды за особым зрелищем

Флорида умеет удивлять не только Майами. Эксперты по туризму рассказали о лучших пляжах штата, где лето продолжается даже в сентябре.

Читать полностью » Аруба признана самым безопасным островом Карибского бассейна в 2025 году — Caribbean Island Safety Risk сегодня в 0:26

Вот где прячется самый спокойный уголок Карибов — туристы едут именно туда

В новом рейтинге Карибских островов по уровню безопасности лидером стала Аруба. Что выделяет её среди других популярных направлений?

Читать полностью » Туристы на Маврикии будут платить по 3 евро в день за проживание в отелях и апартаментах вчера в 23:23

С октября рай подорожает: Маврикий вводит туристический сбор

С октября на Маврикии вводят туристический сбор 3 евро в сутки. Для премиального направления это мелочь, но прямых рейсов из России по-прежнему нет.

Читать полностью »

Новости
Еда

Рецепт пирога с помидорами и сыром на песочном тесте от кулинаров
Еда

Диетолог назвал зелёный смузи идеальным вариантом завтрака
Питомцы

Коты сбрасывают предметы со столов: причины и поведение домашних животных
Еда

Как приготовить макароны с красной рыбой аль денте
Наука и технологии

Китай строит крупнейший в мире детектор нейтрино в пустыне Гоби для изучения космических лучей
Красота и здоровье

Эксперт объяснил, почему правильное питание не всегда приводит к снижению веса
Красота и здоровье

Психиатр-нарколог: безопасных доз алкоголя не существует
Красота и здоровье

Эксперт: боль в ноге может быть признаком варикоза или тромбоза
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru