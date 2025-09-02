Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Казахская юрта
Казахская юрта
© Вадим Савицкий
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 5:03

Самобытная Россия: города, где культура не похожа ни на что другое

Города России с самобытной культурой для путешественников

Не все путешествия строятся вокруг природы или архитектуры. Часто именно культура города делает поездку особенной. В России есть города, где уникальные традиции, национальные кухни и местные праздники превращают визит в настоящее открытие.

Казань — точка встречи Востока и России

Казань соединяет исламскую и православную традиции, татарскую и русскую кухни, современные кварталы и древние храмы. Здесь можно увидеть мечети рядом с церквями, попробовать чак-чак и кыстыбый, услышать татарскую речь на улицах. Самобытность города чувствуется в каждом уголке.

Улан-Удэ — столица бурятской культуры

Столица Бурятии удивляет сочетанием буддийских дацанов, русской архитектуры и бурятских традиций. Здесь находится крупнейшая в России буддийская святыня — Иволгинский дацан. Кухня с буузами и мясными блюдами отражает кочевой уклад, а культурная жизнь тесно связана с шаманскими практиками.

Дербент — древнейший город России

На берегу Каспия стоит Дербент, история которого насчитывает более 5 тысяч лет. Здесь крепость Нарын-Кала, узкие улочки старого города и традиции народов Кавказа создают атмосферу, в которой Восток и Россия переплетаются в уникальный культурный узор.

Великий Устюг — город ремёсел

Этот северный город славится не только тем, что здесь "живет" Дед Мороз. Устюг сохранил традиции старинных промыслов — здесь можно увидеть изделия из серебра, эмали и дерева. Культура города бережно хранит атмосферу купеческой Руси.

Якутск — культура вечной мерзлоты

Якутия — это отдельная культурная вселенная. В Якутске можно познакомиться с традициями саха, посетить этнические фестивали, попробовать строганину и кумыс. Здесь сохраняется уникальный язык, мифология и обычаи, которые делают город абсолютно непохожим на другие.

Почему стоит поехать

Такие города дают путешественнику не просто новые виды, но и новый взгляд на Россию. Здесь можно ощутить дыхание истории, услышать редкие языки, попробовать блюда, которых нет больше нигде. Самобытная культура делает поездку по-настоящему насыщенной и незабываемой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Россиянам придётся заполнять онлайн-декларацию перед поездкой в Индонезию вчера в 21:21

Новый барьер на пути в рай: Индонезия вводит обязательную декларацию для туристов

С сентября россиянам придётся заполнять электронную декларацию для въезда в Индонезию, а с октября это требование распространится на все аэропорты страны.

Читать полностью » Россиянам и белорусам придётся оформлять ETA за 48 часов до въезда в Латвию вчера в 20:16

С 1 сентября въезд в Латвию меняется: новые требования для россиян и соседей

С 1 сентября Латвия вводит обязательную анкету ETA для граждан России и других стран: без неё въезд грозит штрафом до 2000 евро.

Читать полностью » Новый закон ограничил рекламу туризма на признанных экстремистскими ресурсах вчера в 19:17

За пост о туре — штраф до полумиллиона: даже старые объявления о путешествиях теперь могут обернуться проблемой

С 1 сентября в России запретят рекламу туров на запрещённых сайтах: штрафы для граждан составят до 2,5 тыс. рублей, для компаний — до полумиллиона.

Читать полностью » Яндекс.Такси запустил сервис в турецких городах Адана и Мерсин вчера в 18:12

Турция открывает дороги для Яндекса: карта расширения становится всё шире

Яндекс.Такси расширяет свои горизонты в Турции! Теперь пользователи могут воспользоваться сервисом в Адане и Мерсине с новыми способами оплаты.

Читать полностью » Известия: Бельгия откроет туристические визы для россиян после решения проблемы с персоналом посольства вчера в 17:09

Бельгия готова открыть двери туристам из России: мешает только один фактор

Бельгия готова восстановить выдачу туристических виз для россиян, как только будет решена кадровая проблема в посольстве. Ждем подробностей!

Читать полностью » Абу-Даби ночью: концерты, ужины у моря и прогулки по пустыне под звездами вчера в 16:48

Город огней и тишины: что скрывает столица Эмиратов после заката

Узнайте, как Абу-Даби преображается после заката: 10 ночных активностей, от уюта на Корниш до звездного неба в пустыне.

Читать полностью » Природные достопримечательности Абу-Даби: сафари, дайвинг и наблюдение за птицами вчера в 15:44

Абу-Даби без небоскрёбов: что скрывает столица ОАЭ за фасадом роскоши

Абу-Даби – это не только небоскрёбы! Откройте для себя природу, мангры и диких животных в 7 природных заповедниках, расположенных поблизости от мегаполиса.

Читать полностью » Музей современного искусства в Варшаве открыл новое здание в 2024 году вчера в 14:00

Варшава, которая помнит боль: музеи о войне и восстаниях, мимо которых не пройти

Варшава полна удивительных музеев! Откройте для себя 7 уникальных выставок, от истории польских евреев до музыкального наследия Шопена.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Йога-эксперты объяснили, почему не получается правильно выполнять позу кобры
Садоводство

Вода после пасты – секретное удобрение: как поливать растения, чтобы они росли как на дрожжах
Садоводство

Фермер Брайан Свобода: для обрезки алоэ нужно минимум семь–восемь листьев
Спорт и фитнес

Тренировки для любительского бокса: программа подготовки по данным FightCamp
Авто и мото

Шесть автопроизводителей снизили цены в России в августе — данные "Цена Авто"
Наука и технологии

Музыкальная фраза против гипертонии — данные исследования ESC представят в 2025
Красота и здоровье

Александр Аржаков: рюкзак должен располагаться в центре спины и не стеснять движения
Еда

Как приготовить томатный соус для шашлыка по рецепту кулинаров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet