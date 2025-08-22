Машина, которую невозможно повторить: почему Lamborghini Fenomeno станет самым редким гиперкаром XXI века

Как часто вы слышите о машине, которую невозможно встретить дважды? Новый Lamborghini Fenomeno именно такой: каждый из 29 экземпляров будет уникальным, словно произведение искусства.

Премьера гиперкара состоялась на Monterey Car Week 2025, и публика увидела его в эффектном оттенке Giallo Crius — солнечный жёлтый, идеально отражающий экстравертный характер модели. Но это лишь отправная точка. Lamborghini уже подготовила 20 эксклюзивных вариантов окраски и оформления, чтобы показать клиентам, насколько широки границы персонализации Fenomeno.

Силовая установка и цена

Техническая база — доработанный Lamborghini Revuelto. Под капотом скрывается V12 мощностью 1065 л. с., что на 64 л. с. больше, чем у стандартной версии. Цена тоже впечатляет: около 3,5 миллиона долларов за автомобиль. Именно поэтому список покупателей ограничен не только количеством (всего 29 машин), но и статусом.

Индивидуальность как философия

Главная идея Fenomeno — индивидуализация. Каждый клиент станет обладателем машины с собственным сочетанием цвета, отделки и деталей.

"Мы создаём уникальные решения для каждого владельца, ведь у всех разные вкусы и культурные предпочтения", — заявил Мити Боркет, директор по дизайну Lamborghini.

Для удобства будущих владельцев дизайнеры условно разделили направления оформления на пять стилей:

Sportiva — яркий спортивный акцент;

Lifestyle — спокойная роскошь;

Tecnica — техно-минимализм;

Eclettica — смелое смешение оттенков и материалов;

Stardust — космическая атмосфера с глубокими и загадочными тонами.

Каждая категория предполагает не только цвет кузова, но и особую отделку салона, уникальные диски и детали.

Язык цвета

Один из самых захватывающих моментов в работе над Fenomeno связан с культурой и символикой оттенков.

"Иногда мы учимся у наших клиентов не меньше, чем они у нас. К примеру, в Европе пурпурный может ассоциироваться с трауром, а в Японии он считается символом красоты", — отмечает Боркет.

В палитре представлены такие варианты, как насыщенный фиолетовый Viola Proserpina в сочетании с чёрным и белым, бронзовый Bronze Zante с графитовыми акцентами и загадочный чёрно-фиолетовый Nero Gravastar.