Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Lamborghini
Lamborghini
© commons.wikimedia.org by The Car Spy is licensed under CC BY 2.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 3:13

Машина, которую невозможно повторить: почему Lamborghini Fenomeno станет самым редким гиперкаром XXI века

Lamborghini представила гиперкар Fenomeno на Monterey Car Week 2025 за $3,5 млн

Как часто вы слышите о машине, которую невозможно встретить дважды? Новый Lamborghini Fenomeno именно такой: каждый из 29 экземпляров будет уникальным, словно произведение искусства.

Премьера гиперкара состоялась на Monterey Car Week 2025, и публика увидела его в эффектном оттенке Giallo Crius — солнечный жёлтый, идеально отражающий экстравертный характер модели. Но это лишь отправная точка. Lamborghini уже подготовила 20 эксклюзивных вариантов окраски и оформления, чтобы показать клиентам, насколько широки границы персонализации Fenomeno.

Силовая установка и цена

Техническая база — доработанный Lamborghini Revuelto. Под капотом скрывается V12 мощностью 1065 л. с., что на 64 л. с. больше, чем у стандартной версии. Цена тоже впечатляет: около 3,5 миллиона долларов за автомобиль. Именно поэтому список покупателей ограничен не только количеством (всего 29 машин), но и статусом.

Индивидуальность как философия

Главная идея Fenomeno — индивидуализация. Каждый клиент станет обладателем машины с собственным сочетанием цвета, отделки и деталей.

"Мы создаём уникальные решения для каждого владельца, ведь у всех разные вкусы и культурные предпочтения", — заявил Мити Боркет, директор по дизайну Lamborghini.

Для удобства будущих владельцев дизайнеры условно разделили направления оформления на пять стилей:

  • Sportiva — яркий спортивный акцент;

  • Lifestyle — спокойная роскошь;

  • Tecnica — техно-минимализм;

  • Eclettica — смелое смешение оттенков и материалов;

  • Stardust — космическая атмосфера с глубокими и загадочными тонами.

Каждая категория предполагает не только цвет кузова, но и особую отделку салона, уникальные диски и детали.

Язык цвета

Один из самых захватывающих моментов в работе над Fenomeno связан с культурой и символикой оттенков.

"Иногда мы учимся у наших клиентов не меньше, чем они у нас. К примеру, в Европе пурпурный может ассоциироваться с трауром, а в Японии он считается символом красоты", — отмечает Боркет.

В палитре представлены такие варианты, как насыщенный фиолетовый Viola Proserpina в сочетании с чёрным и белым, бронзовый Bronze Zante с графитовыми акцентами и загадочный чёрно-фиолетовый Nero Gravastar.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Россия вышла на третье место в Европе по продажам новых автомобилей — Автостат сегодня в 3:26

Германия лидирует, Великобритания вторая, а Россия вдруг обошла Францию — что происходит на рынке авто

Россия неожиданно ворвалась в тройку лидеров европейского авторынка, опередив Францию и Италию. Но есть нюанс, который меняет картину.

Читать полностью » Три фразы, которые помогут избежать штрафа от инспекторов ГАИ вчера в 23:55

Что скрывают инспекторы ГАИ: вопросы, которые могут стоить вам штрафа

Узнайте, как правильно отвечать на провокационные вопросы инспекторов ГАИ и избежать штрафов. Полезные советы от автоюриста помогут сохранить спокойствие на дороге.

Читать полностью » Как избежать аварии из-за спущенного колеса: советы от автоэкспертов вчера в 23:27

Шокирующая правда о спущенных шинах: как не стать жертвой дороги

Что делать, если на дороге спустило колесо? Владелец шиномонтажа делится советами, как безопасно добраться до сервиса. Узнайте, как действовать в экстренной ситуации и почему важно всегда иметь запасное колесо.

Читать полностью » Автоэксперты объяснили, как повысить яркость автомобильных фар вчера в 22:44

Яркие фары без замены: неожиданный лайфхак для водителей

Хотите сделать фары ярче, но боитесь нарушить закон? Узнайте, как улучшить головной свет автомобиля без штрафов и проблем. Советы от экспертов автосервиса.

Читать полностью » Мошенничество с документами: как избежать потери автомобиля вчера в 22:32

Неочевидные риски: что скрывают ваши автомобильные бумаги

Хранение документов на автомобиль в машине может привести к серьезным последствиям. Узнайте, как защитить свои данные и избежать неприятностей!

Читать полностью » УАЗ запустил обновлённую линию обработки мостов вчера в 21:59

Мосты УАЗа перестают быть слабым звеном: завод нашёл способ сделать их вечными

УАЗ обновил производство: модернизация картеров мостов "Спайсер" и новые решения для "Патриота" обещают заметный рост качества и надёжности.

Читать полностью » Aston Martin готовит первый электромобиль на базе технологий Lucid вчера в 20:58

Британская классика на батарейках: парадокс, который может покорить фанатов Aston Martin

Aston Martin готовит первый электрокар в своей истории: вдохновение от Hyundai, технологии Lucid и обещание сохранить фирменный драйверский характер.

Читать полностью » Автогонщик Александр Смоляр рассказал, как подготовить машину к зиме вчера в 19:55

Подготовка к осени, которая экономит жизнь и кошелёк: автомобилисты часто забывают об этом

Как осенью защитить машину от поломок и сэкономить себе нервы? Гонщик Смоляр делится практичными советами, о которых часто забывают даже опытные водители.

Читать полностью »

Новости
ДФО

Инфляция в Приморье достигла 6-летнего минимума: что будет дальше
Садоводство

7 способов замаскировать мусорные баки и сделать двор привлекательнее
Наука и технологии

Университет Сент-Эндрюс сообщил об открытии гигантских планет-изгоев во Вселенной
Дом

Как навести порядок в документах: советы по хранению и систематизации
Красота и здоровье

Врач Крашкина рассказала, как свет, движение и белок помогают справиться с усталостью
Спорт и фитнес

Дерматолог Энриза Фактор назвала плавание безопасным видом спорта при псориазе
Еда

Как приготовить стейк из свинины на кости
Еда

Как приготовить салат из куриных сердечек
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru